投資、開放換市場　川普關稅政策下的談判邏輯解析

▲美國總統川普於週二（7月22日）晚間宣布與日本達成貿易協議。（圖／路透）

●譚偉恩／中興大學國際政治研究所教授

美國總統川普於週二（7月22日）晚間宣布與日本達成貿易協議，這項協議的達成讓日本如釋重負，因為在雙方共識達成之前，美日間緊張的談判氛圍讓許多人認為川普和石破茂已撕破臉。

川普試圖向貿易夥伴傳達訊息 要降關稅就必須「開放本國市場」



根據最新的協議內容，美國將對來自日本的商品課徵15%的進口關稅，而這個稅率也同步適用於日本銷往美國的汽車及其零組件。在此條件下，日本將在美國的汽車市場上取得比較優勢，也就是相對於其它出口汽車到美國的國家，日本應支付的關稅少了10%。

不過，日本能夠力挽狂瀾爭取到川普的妥協，是用對美進行5500億美元（以股權和貸款方式）的投資計畫換來的。美國預估將在這項計畫中獲得高達90%的利潤，且絕大多數涉及藥品和半導體的研發與製造。

除了天文數字的高額投資計畫外，根據赴美談判的日本官員所述，雙方針對農業貿易的部分也將做出重大調整，特別是日本同意放寬美國稻米進口的管制規範。

早在2021年拜登總統執政之際，貿易代表署(USTR)就在《外貿障礙》(Foreign Trade Barriers)的專業評估報告中指出，日本對稻米進口與流通實施高度欠缺透明化的管制，導致美國出口業者進入日本消費市場的能力被不當限制。

作風強勢的川普在2025年執政後，有意解決此一「不公平」的貿易情況，遂針對農業、汽車及其零組件等日本長年大量出口到美國的品項，進行極限施壓的談判策略。

美日協議達成後，川普旋即在翌日於社群網路平台上發文，表示自己讓日本有史以來首度對美國高度開放市場，並提及印尼也是類似的情況。毋寧，川普試圖向美國的貿易夥伴傳達一個重要訊息，即要他降低貿易關稅稅率，就必須「開放本國市場」。

川普的關稅政策看似武斷，但他的政策目標卻十分明確。台灣應從各國對美的談判經驗中明白自己當前面對的「關稅談判劣勢」和「匯率弱勢」，進而從日本或菲律賓的身上找到因應川普關稅政策壓力的方法；換言之，台灣不會是唯一遭逢此衝擊的國家，只要能理性應對，定能度過危機，毋庸過度焦慮。

▼川普試圖向美國的貿易夥伴傳達一個重要訊息，即要他降低貿易關稅稅率，就必須「開放本國市場」。（圖／路透）

掌握「為川普解決問題」的邏輯 而不是聚焦美國支持或諒解

所以，接下來的關鍵在於，台灣如何透過「政府—產業協商機制」，形成有效的公私協力夥伴關係(public-private partnership)；整合業界需求、國內轉型及調整、中長期市場競爭力不墜等目標，來因應川普即將公布之對台貿易稅。

進一步說，關稅只是影響台灣出口競爭力的變數之一，政府的危機應變力和民間的產業韌性度，也同樣很關鍵。此外，台灣與日本不同，美國在整體貿易關係上對台灣不會特別偏愛，我們也不能一廂情願地將自己視為美國的盟友。在面對川普恣意推動的全球經貿秩序重組時刻，台灣要有的是準備，而非幻想。

「關稅」已被川普政府視為解決美國經濟問題的萬靈丹；然而，他目前採取的一系列關稅措施難以達成他所期待的效果。

對此，台灣或其它國家在和美國談判時，不妨針對關稅如何更好地捍衛美國利益、抑制中國的重商主義，以及促進美國與其它國家合作的角度切入，再結合自身所能承擔之「開放市場」範圍，來與川普政府交涉。

吾人需知，川普本人並非傳統建制派的決策者，他強調效率與結果，忽略慣例與過程。在此情況下，與美國的互動要掌握「為川普解決問題」的邏輯，而不是聚焦在如何取得美國的支持或諒解。

換句話說，川普必然也知道自己的關稅政策並非萬靈丹，但慮及關稅能增加美國稅收、迫使貿易夥伴投資美國產業，以及用以抗擊中國重商主義和「不公平」政策之必要工具，無論現在的夥伴過去與美國的親疏遠近，在他任內的美國皆會採取關稅措施來進行極限施壓。

▼台灣或其它國家在和美國談判時，不妨針對關稅如何更好地捍衛美國利益、抑制中國的重商主義，以及促進美國與其它國家合作的角度切入，來與川普政府交涉。（圖／總統府提供）

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