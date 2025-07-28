請尊重盧秀燕的政治判斷

▲盧秀燕的選擇，其實是一種極深層的自我節制與政治判斷。她並非沒有能力參選黨主席，而是清楚地知道：現在不是時機。（圖／記者李毓康攝）

●何啟聖／資深媒體人

國民黨主席朱立倫，將不再參與下任黨主席選舉，外界將目光集中在幾位民意支持度高、形象穩健的政治人物身上，其中最常被點名、甚至被「勸進」的，就是現任台中市長盧秀燕。然而，越是被關注，盧秀燕的沉默與不表態，越是成為被批評與質疑的理由。有人說她「不願承擔」、說她「缺席責任」，甚至有人語帶譏諷地說她「只想坐收漁利」。但事實真是如此嗎？我們是否太快對一位穩健而謹慎的政治人物加諸了過多的期待與道德壓力？

盧秀燕的選擇，其實是一種極深層的自我節制與政治判斷。她並非沒有能力參選黨主席，而是清楚地知道：現在不是時機。

身為直轄市長，她肩上扛著的是百萬市民的民生與福祉，是中台灣的治理與發展。黨務與市政看似可以同時進行，但其實在本質上是衝突的角色。一個黨主席勢必需要在政黨競爭中扮演主導角色，為黨發聲、與對手較量，進行無可避免的政治攻防；而一位市長，尤其是作為地方的父母官，則必須超越黨派、超越選票，做到藍綠皆照顧、族群皆平等。在市政層面，盧秀燕不是「藍營的市長」，而是全體市民共同的市長。

如果此刻她選擇參選黨主席，除了勢必要投入大量時間與心力經營黨務，還可能被迫進入派系角力與黨內鬥爭的旋渦；而一旦當選，她所說的每一句話、做的每一個決定，從此不再只是市政思考，而是高度政治表態。

這樣的轉變，無疑會傷害她多年來在台中建立起來的跨黨派信任與中道形象。長期經營出來的民意基礎，很可能因為捲入黨務與對立，而被不必要地耗損。

真正愛惜人才的人，不會急著把一位具備未來高度的領導人推上錯誤的戰場。盧秀燕若為了配合某些人的期待而草率參選，也許短期會收穫掌聲，但長遠而言，不僅可能犧牲她在中台灣的治理布局，更可能提前消耗她在2028年總統大選上的戰力。我們該問的不是「她為什麼現在不選」，而是「我們能不能等她在對的時機，站上對的舞台」。

盧秀燕今天的沉潛，是為了更遠大的承擔。她看得清楚，也想得深遠。她不是不想為黨付出，而是選擇以一種更穩健、更成熟的方式來準備未來。

只要她專心一致，做好當前市政工作，同時繼續累積民意基礎與社會信任，她就很有可能成為國民黨2028總統候選人中最具整合力與勝選可能的一位。而那一天的到來，或許才是真正「重現藍天」的開始。

給她一些時間，也給她一些尊重。不要用道德綁架迫使她走入不屬於她的戰場，也不要因為她的低調謹慎而錯估她的高度。一位真正有承擔的人，不是急於證明自己，而是知道什麼時候該挺身而出、什麼時候該按兵不動。而盧秀燕，正是這樣的一個人。

▼盧秀燕今天的沉潛，是為了更遠大的承擔。她看得清楚，也想得深遠。她不是不想為黨付出，而是選擇以一種更穩健、更成熟的方式來準備未來。（圖／盧秀燕服務處提供）

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