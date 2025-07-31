給我支持大罷免的好朋友們　寫在726之後

▲7月26日，歷時一年有餘、撼動全臺的「大罷免」活動，最終以24:0結束。（圖／記者湯興漢攝）

●葉慶元／泰鼎法律事務所主持律師

7月26日，歷時一年有餘、撼動全臺的「大罷免」活動，最終以24:0結束。相對於綠營開票前信心滿滿，認為至少可以拉下十名以上立委的期待，顯然是一個巨大的反差。雖說8月23日還有第二波的罷免投票，但是社會的和解必須要及早進行，筆者謹此提供反對罷免方的想法，給我支持大罷免的朋友們參考，希望我們能彼此理解，共同前行。

罷免志工的熱情都是真摯的 然而民進黨的利用也是實在的

我知道，很多好朋友，真的是無償地花費自己的時間、精力，投入大罷免。也因此，你們非常強調，大罷免與民進黨無關。然而，有沒有一種可能性是，你們都被民進黨利用了，只是你們自己不知道？

正如柯建銘在接受採訪時所述，大罷免行動是在去年總統及國會大選後，面對國會朝小野大的局面，賴清德總統跟柯總召就開始計畫透過罷免，翻轉國會多數。

為了要避免政黨色彩，第一階段連署時，民進黨刻意躲在公民團體的背後，但是到了第二階段連署時，賴總統即以黨主席的身分，要求民進黨公職人員加入大罷免行動。

每一個加入大罷免行動的志工們，你們的熱情都是真摯的，然而，民進黨對你們的利用，也是實在的。

這次大罷免的主要訴求，就是「藍白賣台」。然而，正如我許多綠營好朋友自己承認，這樣的說法，其實經不起檢驗。如果藍白真的涉及通敵、叛國，檢調早就發動偵查，甚至將朱立倫、傅崐萁羈押下獄（大罷免口誅筆伐的「朱傅體制」），從反滲透法、刑法外患罪、國家機密保護法到國家安全法，檢調有太多的法律可以使用，檢調之所以按兵不動，當然是因為這些指控完全禁不起檢驗。

綠營跟公民團體批判部分國民黨立委去大陸訪問，與王滬寧見面就是賣台；然而，過往民進黨政治人物（包括賴總統）去大陸訪問，也必然會與國台辦高層會面。這樣的賣台指控，太廉價，也太荒謬。

的確，國民黨和民眾黨在過去一年，通過了許多民進黨痛恨的法案（如立法院職權行使法、財政收支劃分法、憲法訴訟法），也小幅刪減了預算（而且通過的預算金額還是歷史上最高）。然而，在野黨本來就會通過執政黨不喜歡的法案，也會刪減預算，這才是民主的常態。只有共產極權國家，國會才會是行政權的附庸。

立法院職權行使法的修正，確立立法院調查權的範圍，其實原來根本就是朝野共識，最後通過的版本，許多條文甚至是民進黨原本的主張，只因為民進黨立場改變，就指控相關的條文是違憲擴權，甚至是受中共教唆，這樣的指控實在太廉價。相同的，修改財政收支劃分法，讓地方能夠擁有更多的財政自主，同樣曾是朝野共識，但卻又成了藍白賣台的證據。

憲法訴訟法修正，確立大法官議決的最低門檻，避免極少數大法官可以推翻多數民意的法律，本來就有其憲政正當性。至於刪減預算，為老百姓把關，避免浪費，本來就是民意代表的天職，硬要說是賣台，太沉重，也會使多數人民反感。

▼每一個加入大罷免行動的志工們，你們的熱情都是真摯的，然而，民進黨對你們的利用，也是實在的。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨趾高氣揚、抹紅貼標籤 多數民意自然無法接受

民主憲政的基本原則，就是「少數服從多數」。民進黨這次總統得票率本來就只有四成，也沒有國會多數，本來更該「謙卑、謙卑、再謙卑」。

執政黨對於大法官提名人選、政策方向、法案內容，自有跟在野黨溝通協調的義務，在野黨沒有義務要配合執政黨，更沒有義務要持續接受執政黨的羞辱跟不實指控。

過去一年來，只看到民進黨趾高氣揚、頤指氣使，不斷地藐視國會多數，人事案跟法律案通過結果一旦不如己意，就透過抹紅、貼標籤的方式，指控在野黨通敵叛國，多數民意自然無法接受。

多數的台灣民眾：

只想安居樂業，不希望見到兩岸緊張。

只希望發生災情的時候，政府能夠盡快救災，而不是要災民自立自強。

只希望政府犯錯的時候，官員能夠道歉，而不是怒罵民意代表是中共代言人。

只希望政通人和，而不是選輸就用大罷免翻盤、年年選舉。

只希望司法公正，而不是在野黨羈押禁見，執政黨平平安安。

筆者曾任國民黨考紀會主委，長年支持大陸跟香港的民主運動，也長年呼籲對岸進行民主改革，今年六月初人在江蘇訪問，也不顧個人安危，照樣在臉書公開貼文，呼籲中共進行民主改革。

正如朱立倫主席所說，反共是國民黨黨章中的明文規定！像筆者這樣的國民黨人，其實不在少數（馬英九總統也是年年紀念、呼籲對岸民主改革）。然而，在綠營和罷團的口中，我們卻都是中共同路人！這樣的指控，會不會太荒謬？

把多數善良、敦厚的台灣民眾，都說成見利忘義，為了一萬元而反對罷免。自以為站在道德高點，指控多數台灣民眾都是錯誤、賣台，甚至不投罷免就不是台灣人！

選前一天高喊「我愛我小小多山的國家」，選後改喊「我要移民」！我的好朋友們，這只會讓你們跟多數民意愈來愈遠。

選舉過去了，讓我們一起向前走，一起愛我們這個小小多山的國家，好嗎？

▼民主憲政的基本原則，就是「少數服從多數」。民進黨這次總統得票率本來就只有四成，也沒有國會多數，本來更該「謙卑、謙卑、再謙卑」。（圖／記者李毓康攝）

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