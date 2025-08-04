川普的關稅外交　全球談判新模式

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任

既不公平亦非仁慈的對等關稅

2025年4月2日，即川普所稱的「解放日」（Liberation Day），川普在白宮玫瑰園舉行演講，並簽署第14257號行政命令，啟動對等關稅關稅（Reciprocal Tariffs）政策，標榜這是「美國經濟獨立宣言」 。10% 為對等關稅的基礎關稅 ；另外針對包括台灣等57國課徵10%以上的關稅，稅率最高達50%，台灣的稅率則為32%，屬於高稅率國家。

對等關稅既不對等，也不公平，因為是美國片面橫加關稅，再要求各國必須以符合美國標準多元式的開放措施，做為交換美國削減對等關稅的條件。

川普更自稱為「仁慈」，宣稱實徵稅率僅為原先計算值的一半；但是各國完全無法感受美國的「仁慈」，認為美國以關稅當談判工具，迫使各國對美國片面開放市場，完全與國際規範背道而馳。

4月9日，川普宣布對除中國大陸以外，所有國家的對等關稅暫停實施90 天，此期間僅徵收10% 的基礎關稅，以便談判 。原截止日為 7月8日，後延至 8月1日。期間也陸續公布各國的稅率，台灣新稅率則為20%，但仍保有繼續協商的空間。

主要國家的關稅分佈

基本上對美國沒有貿易順差的國家稅率為10 ％，而對美國有貿易順差的國家則由15%起跳。例如目前稅率為15%的包括日本、韓國與歐盟，印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞及柬埔寨的稅率則為19%，台灣與越南為20%，墨西哥及加拿大則分別為25%及35%。

雖然絕大部分國家的新稅率，已經較美國第一波宣布的稅率為低，但美國已經是一個高關稅的市場。

對等關稅 經濟施壓與外交交易的新工具

單純以稅率的高低，並不能反應出談判全貌。因為美國將關稅作為談判籌碼，並將經貿議題與政治、安全議題掛鉤，要求談判對手做多面向的承諾，美國最終再決定各國的稅率。

美國的要求大致包括市場開放、投資加碼，以及增加採購。其中市場開放包括削減關稅及去除非關稅貿易障礙，加碼投資除了直接投資美國之外，也包括成立共同基金，增加採購範圍擴及農產品、能源產品以及民航機。另外美國也要求防止中國產品「走後門」，例如要求越南及泰國強化防治洗產地的措施。

對等關稅也不乏外交的考量，例如美國對柬埔寨關稅高達36%，但柬埔寨與泰國爆發邊境衝突後，柬埔寨承諾促成停火；隨後美國大幅下調其關稅至19%，以作為和平協議的「外交獎勵」。另外，美國對巴西的關稅由原來的10%調升到50%，也是屬於政治報復手段。

台灣的因應 降低衝擊與準備未來談判

美國目前並未公布台灣對美國承諾的部分，但台灣對美國大幅開放市場，以及未來台灣將面對美國高關稅已不可避免。

基於此，台灣應從「國內市場衝擊」與「國外出口拓銷」兩方向著手因應。在國內市場方面，政府應評估關稅對進口原物料及產業鏈的影響，適時提供各項支持，並推動產業升級與市場轉型，以降低進口成本上升對物價及企業營運的衝擊。同時，應強化內需市場活絡措施，協助企業拓展國內銷售管道，減緩貿易不確定性的風險。

在國外出口拓銷方面，台灣應繼續透過談判爭取更低的關稅，並持續強化與美國在產業的合作，凸顯台灣在全球供應鏈中的戰略價值。此外，應推動出口市場多元化，協助企業開拓新市場，降低對單一市場的依賴，提升出口韌性。

另外對等關稅只是川普關稅政策的一部分，未來美國會公布232關稅，台灣必須再上談判桌。232包括台灣對美國出口的主力半導體產品，未來談判的情境與對等關稅也不盡相同，台灣必須預做準備。

台灣應著重於提升談判籌碼與整體協商能量，應形成一致的談判策略。其次，應進行全面影響評估，並據以制定具體的談判訴求。同時，透過深化台美產業合作，凸顯台灣在全球供應鏈及美國國家利益中的戰略價值，以增加台灣的談判籌碼。

川普關稅政策的盲點

關稅是川普的最愛，而對等關稅則是其關稅政策的核心，但仍存在以下的謬誤。

1: 要求「所有」產業回流美國不切實際

川普不能忍受貿易逆差，除了要求各國開放市場，更以高關稅抑制美國進口，進而促成企業回流美國。美國製造業機會流失海外雖然是事實，的確須要鼓勵產業回流的政策。但是對所有貿易對手國採用相同標準，利用單一的對等關稅公式，要求所有產業都回流美國，是不切實際的做法。

未來在對等關稅差異化下，美國消費者只是由向高關稅國家，轉向低關稅國家購買。雖然降低對一國的貿易赤字，但另一國貿易赤字因而增加，貿易赤字短期難以大幅縮小，如同打地鼠（whack a hole）的現象。

2:關稅衝擊立即展現 回流則須長期才能展現效果

關稅措施會導致企業成本上升、進而衝擊消費端與供應鏈。然而回流是屬於投資布局調整，由初期挹助資本到創造經濟效益，長期才會展現效果，兩者之間存在明顯時間落差。

這也是川普在公布對等關稅之後，國內民調下滑的主要原因。因為不少美國民眾認為回流效果尚未呈現，但關稅損害已經出現。不過川普仍執行對等關稅政策，除了深信回流可以解決美國經濟問題，使美國再次偉大；川普民調雖然不高，但民主黨的支持度更低，也是他有底氣堅持對等關稅政策的重要原因。

▼未來台灣將面對美國高關稅已不可避免，台灣應從「國內市場衝擊」與「國外出口拓銷」兩方向著手因應。（圖／總統府提供）

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