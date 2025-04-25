ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普新政百日衝擊　世界度日如年

我們想讓你知道…川普支持度在上任百日即出現全面性流失，多數美國人民並不買單川普的經濟政策，但川普信心十足；未來任期還有3年8個多月，更多政策會接踵而來，川普的影響才剛開始。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普總統上任滿百日，各國幾乎無時無刻均在關注川普的政策，彷彿川普已經上任很久。（圖／路透）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任

川普總統上任滿百日，各國幾乎無時無刻均在關注川普的政策，彷彿川普已經上任很久。除了是因為川普迄今已經簽署近200項行政命令，內容包羅萬象，各國窮於應付外；川普不可預測、朝令夕改的特性，更使得各國疲於奔命。

川普第一任雖然話題不少，例如主張美國應降低國際參與，逐步脫離國際多邊組織；以及在對中國大陸完成國內301條款調查後，展開對中國大陸制裁，而引發美中貿易戰。

而川普此任準備更加充分，美國除了持續對中國大陸擴大制裁外，也加速與國際多邊機制脫鈎。更將目標指向全球，分別向各國討回長久「虧欠」美國的部分，政策力道不但更強、更快，也更難預測。川普總統才就職不過百日，但已經成為近代美國最具爭議性的總統。

對等關稅不對等　顛覆世界經貿

對等關稅是目前川普政府對各國影響最大的政策，也是百年來美國首次將關稅做為貿易保護的主要工具。對等關稅雖然標榜公平互惠，目的是要矯正他國不公平貿易行為；但卻是以對等關稅要求他國先降稅，既非對等，也不互惠。

雖然目前對等關稅實施力度降低，時程也展延；美國要求與各國進行雙邊談判，再視各國改善的「誠意」決定最終稅率，但在不確性反而更高下，對全球貿易影響並未降低。

對等政策的暫緩實施，並非川普真正回心轉意。主要是因為對等關稅公佈後，引發美國股市劇烈震盪外，美國國內更憂心高關稅促使通膨再起；而且在美國貿易逆差並未縮減，國內投資尚未增加下，美國未蒙其利，而先受其害。

所以反對聲浪高，連帶也使川普支持度流失不少，而使川普必須踩剎車。

反轉顛覆　國際多邊體制

上任百日的川普總統，顛覆世界多邊經貿體制。川普向來鄙視世界貿易組織(WTO)，但此次川普強推對等關稅下，迫使各國上談判桌；完全以美國為軸心，有如向外幅射的雙邊談判模式，各國必須要針對美國需求開放。使得世界貿易組織(WTO)功能盡失，甚至有形容在1947年成立的關稅暨貿易總協定(GATT)，而後由美國主導所建立的WTO，近80年所建立的基礎，川普上任不過百日，幾乎將其功能取而代之。

▼川普此任準備更加充分，美國除了持續對中國大陸擴大制裁外，也加速與國際多邊機制脫鈎。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國國會。（圖／達志影像／美聯社）

其他政策　爭議性亦高

川普並不滿意已經權力很大的總統職權，也試圖擴權而引起更多爭議。例如川普干預美國聯準會運作，時有驚人發言，造成全球股市、匯市及債市的劇烈震盪。在不信任美國貨幣政策，以及對美元缺乏信心下，黃金價格飆漲。

另外也有傳聞美國要求各國購買「無息世紀債券」，以新債換舊債的方式，等同於倒債不切實際的構想，全球金融市場前景難測。

台灣須全面因應川普新政

對等關稅是川普新政迄今對台灣最大衝擊，美國對台灣的稅率高達32 ％，在各國中屬於高關稅的前段班。雖然目前台美尚未啟動談判，但是預期台灣必須對美國大幅開放，可能包括農工產品全面零關稅、增加對美國民間及軍事採購、消除非關稅貿易障礙、增加在美國的投資，以及抑制對美國出口等。

台灣將經歷自從2002年加入WTO後最大規模的自由化，對美採購的支出也預期大幅增加，如何避免排擠到其他項目，也應有所規劃。

然而依照川普政府的思維，台灣即使改善上述項目，美國仍有可能不會全部消除對等關稅。因為川普一直認為台灣等對美國貿易順差大國，刻意將貨幣貶值促進出口，助長貿易失衡，所以可能會要求新台幣升值。匯率變動會牽動整體經濟，未來台灣如何回應美方要求，也是一大挑戰。

台灣很難由對等關稅全身而退，對美國開放勢在必行，如何降低對國內產業衝擊，顯得更加重要。其次，台灣海外投資主要國家，幾乎都是被美國課徵高對等關稅的國家；未來隨著對等關稅的啟動，除了短期貿易效果之外，必定會帶動另一波供應鏈的移轉。

基於此，政府目前的協助輔導方案，也應擴及仍以台灣為營運總部，但為因應川普新政而重新佈局的台商。

全球經濟成長下滑　 川普支持下挫

川普新政不但威力猛，不確定性高，對全球經濟產生重大影響，各國紛紛下修今年的經濟成長率，連美國也不例外，也引發質疑川普為何要推出這些損人不利己的的政策。

不過川普篤信促使企業回流是重整美國經濟，使美國走入偉大的最重要的方式，然而也必須付出一些代價。但是回流呈現效益須要時間，預期衝擊卻接踵而來，而波及川普支持度。

此次總統大選，川普在每一個州支持度都上升，為近百年來首見；但川普支持度在上任百日即出現全面性流失，也是非常罕見。多數美國人民並不買單川普的經濟政策，但川普仍然信心十足；未來川普任期還有3年8個多月，更多政策會接踵而來，川普的影響才剛開始。

▼川普支持度在上任百日即出現全面性流失，非常罕見。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普,造勢,北卡羅來納州。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►與孩子談「性」還卡嗎？　這些爭議引爆「親子性教育」關注聲量

►問都不能問？　談都不能談？

►石破茂寫信給習近平　日本在「中美關稅戰」謹慎走鋼索

►解散國會是假議題　國民黨別作夢了

投稿
申訴
劉大年專欄

劉大年專欄 劉大年

中華經濟研究院區域發展研究中心主任。

劉大年最新文章

more

關鍵字: 劉大年 雲論 川普 美國 新政 關稅 經濟 政策

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
川普新政百日衝擊　世界度日如年
與孩子談「性」還卡嗎？　這些爭議引爆「親子性教育」..
國際火線／美國最狂共諜案：夫妻雙雙被送上電椅！
問都不能問？　談都不能談？
石破茂寫信給習近平　日本在「中美關稅戰」謹慎走鋼索

推薦閱讀

租賃業經營走向多元化　「企業融資」規範應與時俱進

與孩子談「性」還卡嗎？　這些爭議引爆「親子性教育」..

問都不能問？　談都不能談？

融資租賃專法需對症下藥　可先從規範BNPL（先買後..

川普新政百日衝擊　世界度日如年

石破茂寫信給習近平　日本在「中美關稅戰」謹慎走鋼索

川普對等關税　對「能源產業」的影響

川普關稅　可望帶來的兩個經濟效應

解散國會是假議題　國民黨別作夢了

英國航母打擊群再次部署印太　顯示對中國軍事擴張不能..

相關文章

川普缺席沒談軍費！美韓2+2會談「態度差超大」　美搶進度韓喊慢來

川普缺席沒談軍費！美韓2+2會談「態度差超大」　美搶進度韓喊慢來

南韓派出經濟副總理崔相穆、產業通商資源部長安德根赴美，並於當地時間24日與美方召開長達1小時半的「2+2通商談判」。為了達成免除關稅的目標，..

3小時前

特別條例加碼到4100億　綠營：正面回應在野黨、朱立倫訴求

特別條例加碼到4100億　綠營：正面回應在野黨、朱立倫訴求

快加油！汽油下周估漲0.1元　柴油漲0.3元

快加油！汽油下周估漲0.1元　柴油漲0.3元

南韓調查︰DeepSeek擅自向美中「轉移用戶資訊」

南韓調查︰DeepSeek擅自向美中「轉移用戶資訊」

搶先日本？　南韓：7月8日前可望「與美達成關稅協議」

搶先日本？　南韓：7月8日前可望「與美達成關稅協議」

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

與孩子談「性」還卡嗎？　這些爭..

問都不能問？　談都不能談？

川普新政百日衝擊　世界度日如年

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面