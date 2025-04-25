川普新政百日衝擊　世界度日如年

▲川普總統上任滿百日，各國幾乎無時無刻均在關注川普的政策，彷彿川普已經上任很久。（圖／路透）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任

川普總統上任滿百日，各國幾乎無時無刻均在關注川普的政策，彷彿川普已經上任很久。除了是因為川普迄今已經簽署近200項行政命令，內容包羅萬象，各國窮於應付外；川普不可預測、朝令夕改的特性，更使得各國疲於奔命。

川普第一任雖然話題不少，例如主張美國應降低國際參與，逐步脫離國際多邊組織；以及在對中國大陸完成國內301條款調查後，展開對中國大陸制裁，而引發美中貿易戰。

而川普此任準備更加充分，美國除了持續對中國大陸擴大制裁外，也加速與國際多邊機制脫鈎。更將目標指向全球，分別向各國討回長久「虧欠」美國的部分，政策力道不但更強、更快，也更難預測。川普總統才就職不過百日，但已經成為近代美國最具爭議性的總統。

對等關稅不對等 顛覆世界經貿

對等關稅是目前川普政府對各國影響最大的政策，也是百年來美國首次將關稅做為貿易保護的主要工具。對等關稅雖然標榜公平互惠，目的是要矯正他國不公平貿易行為；但卻是以對等關稅要求他國先降稅，既非對等，也不互惠。

雖然目前對等關稅實施力度降低，時程也展延；美國要求與各國進行雙邊談判，再視各國改善的「誠意」決定最終稅率，但在不確性反而更高下，對全球貿易影響並未降低。

對等政策的暫緩實施，並非川普真正回心轉意。主要是因為對等關稅公佈後，引發美國股市劇烈震盪外，美國國內更憂心高關稅促使通膨再起；而且在美國貿易逆差並未縮減，國內投資尚未增加下，美國未蒙其利，而先受其害。

所以反對聲浪高，連帶也使川普支持度流失不少，而使川普必須踩剎車。

反轉顛覆 國際多邊體制

上任百日的川普總統，顛覆世界多邊經貿體制。川普向來鄙視世界貿易組織(WTO)，但此次川普強推對等關稅下，迫使各國上談判桌；完全以美國為軸心，有如向外幅射的雙邊談判模式，各國必須要針對美國需求開放。使得世界貿易組織(WTO)功能盡失，甚至有形容在1947年成立的關稅暨貿易總協定(GATT)，而後由美國主導所建立的WTO，近80年所建立的基礎，川普上任不過百日，幾乎將其功能取而代之。

▼川普此任準備更加充分，美國除了持續對中國大陸擴大制裁外，也加速與國際多邊機制脫鈎。（圖／達志影像／美聯社）



其他政策 爭議性亦高

川普並不滿意已經權力很大的總統職權，也試圖擴權而引起更多爭議。例如川普干預美國聯準會運作，時有驚人發言，造成全球股市、匯市及債市的劇烈震盪。在不信任美國貨幣政策，以及對美元缺乏信心下，黃金價格飆漲。

另外也有傳聞美國要求各國購買「無息世紀債券」，以新債換舊債的方式，等同於倒債不切實際的構想，全球金融市場前景難測。

台灣須全面因應川普新政

對等關稅是川普新政迄今對台灣最大衝擊，美國對台灣的稅率高達32 ％，在各國中屬於高關稅的前段班。雖然目前台美尚未啟動談判，但是預期台灣必須對美國大幅開放，可能包括農工產品全面零關稅、增加對美國民間及軍事採購、消除非關稅貿易障礙、增加在美國的投資，以及抑制對美國出口等。

台灣將經歷自從2002年加入WTO後最大規模的自由化，對美採購的支出也預期大幅增加，如何避免排擠到其他項目，也應有所規劃。

然而依照川普政府的思維，台灣即使改善上述項目，美國仍有可能不會全部消除對等關稅。因為川普一直認為台灣等對美國貿易順差大國，刻意將貨幣貶值促進出口，助長貿易失衡，所以可能會要求新台幣升值。匯率變動會牽動整體經濟，未來台灣如何回應美方要求，也是一大挑戰。

台灣很難由對等關稅全身而退，對美國開放勢在必行，如何降低對國內產業衝擊，顯得更加重要。其次，台灣海外投資主要國家，幾乎都是被美國課徵高對等關稅的國家；未來隨著對等關稅的啟動，除了短期貿易效果之外，必定會帶動另一波供應鏈的移轉。

基於此，政府目前的協助輔導方案，也應擴及仍以台灣為營運總部，但為因應川普新政而重新佈局的台商。

全球經濟成長下滑 川普支持下挫

川普新政不但威力猛，不確定性高，對全球經濟產生重大影響，各國紛紛下修今年的經濟成長率，連美國也不例外，也引發質疑川普為何要推出這些損人不利己的的政策。

不過川普篤信促使企業回流是重整美國經濟，使美國走入偉大的最重要的方式，然而也必須付出一些代價。但是回流呈現效益須要時間，預期衝擊卻接踵而來，而波及川普支持度。

此次總統大選，川普在每一個州支持度都上升，為近百年來首見；但川普支持度在上任百日即出現全面性流失，也是非常罕見。多數美國人民並不買單川普的經濟政策，但川普仍然信心十足；未來川普任期還有3年8個多月，更多政策會接踵而來，川普的影響才剛開始。

▼川普支持度在上任百日即出現全面性流失，非常罕見。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。