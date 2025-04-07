對等關稅旋風衝擊全球　火力四射果然是川普的最愛

▲美國果真徹底落實他經常不離口的「關稅是字典中最美的詞彙，更是我的最愛」的論點。（圖／路透）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任

美國川普總統上任後，果真徹底落實他經常不離口的「關稅是字典中最美的詞彙，更是我的最愛」的論點，關稅火力四射。川普第一任主要目標針對中國大陸，此次則是針對所有國家，特別是包括台灣等美國主要逆差國家。而最近提出的對等關稅，殺傷力更強，對全球經貿產生重大影響。特別是美國對台灣的對等關稅高達32%，屬於高稅率國家，相信對於國人而言，是出乎意料的高。

美國上一次實施全面附加關稅，可以回溯到1970年代，當時尼克森總統對美國進口產品徵收10%附加關稅，但只實施數月即終止。不像川普這次有備而來，將關稅視為外貿政策的必備工具，而且還準備長期推動。

關稅促使產業回流 但損害已發生

川普深信憑藉關稅，就可以阻擋進口品於美國境外，根本不需要拜登時期需提供補貼來吸引企業回流。基於此，拜登時期美國兩主要補貼大法：補助電動車的通膨削減法（Inflation Reduction Act，），以及補助半導體的晶片科學法（CHIPS and Science Act），川普已經將其冷凍。

川普認為想要開拓美國市場就必須在美國生產。惟有回流美國，才能創造就業，使美國繼續偉大。川普也承認關稅可能會帶來一些痛苦，但這是使美國走向入黃金時代必須付出的代價。對於對等關稅造成全球股市崩盤，也以必須要吃藥回應，毫無改變意願。只不過在美國尚未偉大之前，已使全球經貿震盪不已。

順美者調降、逆美者加碼 與美談判困難度高

美國對於課徵10%及10%以上的對等關稅措施，分別在4月5日及9日生效。但與以往相同的是，川普將關稅視為談判的籌碼，所以在對等關稅的行政命令中載明，若是貿易對手國可以提出具體改善貿易失衡措施，並有助於強化美國經濟及國家安全，對等關稅可以有調整的空間。

川普無視國際經貿規範橫加關稅，當然引起各國的不滿，不過根據行政命令若是對手國報復，美國也會加碼對等關稅還擊。有些國家忌憚美國影響力而隱忍不發。大國如中國大陸已經立即報復，歐盟也宣示必定會以牙還牙進行報復。全球又彷彿回到上個世紀1920年代美國帶頭提高關稅，而引發全球貿易戰的情境。

川普公布對等關稅之後，各國競相尋求與美國進行雙邊談判，台灣也不例外，在尚未正式啟動談判先釋出願意與美國進行「零對零」的關稅談判。

▼全球又彷彿回到上個世紀1920年代美國帶頭提高關稅，而引發全球貿易戰的情境。（圖／路透）

根據WTO資料，2023年台灣整體簡單平均關稅6.5%，較美國的3.3%，高出3.2個百分點，而美國準備對台灣加徵32%的對等關稅。台灣目前的意向是推動雙方都降為零。但美國的立場是對手國先提出改善貿易失衡措施，美國才有可能調整其對等關稅，美國並未提及會調整目前對外平均3.3 ％的一般關稅。

另外美國也要求貿易對手國改善其他非關稅措施，做為調整對等關稅的條件。以台灣為例，美國對台灣關切的措施可歸納如下：

1:美國貿易代表署最近公布報告，列舉台灣的非關稅貿易措施，包括對稻米、基因改造食品、美豬、美牛，以及車輛的貿易壁壘、智慧財產權保護，以及健保制度透明化。

2:美國關心台灣的增值稅及貨物稅，影響美國出口利益。

3:近年來台灣持續被美國財政部列入匯率操縱國的觀察名單，是美國密切觀察對象。

4:美國要求台灣增加採購，以改善貿易失衡。

綜合而言，台灣推動雙邊「零對零」，而美國則是要求台灣先降關稅，配合其他非關稅措施的改善，做為美方調降對等關稅的參考，還未觸及美國調降一般關稅，兩者存在很大落差，有待化解與突破。

另外，美國貿易逆差是川普計算對等關稅最大關鍵，所以在去年美國對台貿易逆差739億美元未縮減前，美國不太可能明顯調降對台灣的對等關稅，更不會去調整其一般關稅。

由多邊經貿體制 轉為以美國為軸心的架構

美國目前所推動的關稅措施，基本上都不符合世界貿易組織(WTO)的規範，但是WTO也無力約束美國。以目前世界各國爭相與美國諮商對等關稅，全球將形成以美國為軸心的經貿體制，美國的目的為削減貿易赤字，而各國調降關稅及其他市場開放措施，通常只針對美國，也違反WTO規範，再次嚴重侵蝕WTO的功能。

全球進入高貿易壁壘時代

除了對等關稅外，預期川普未來會以更多的理由，例如不當補貼、操縱匯率、不使用美元支付、損害美國勞工利益、將過剩產能產品出口，以及其他各種名目對各國加徵不同的懲罰關税，在部分國家還擊報復下，各國都廣築高關稅的貿易壁壘。

另外，在美國市場出口受阻下，各國會積極去拓展其他市場，以尋求產品其他出海口，競爭更為激烈，如反傾銷稅的貿易救濟措施使用頻率會增加，全球進入高貿易壁壘的時代，對於出口導向的台灣經濟挑戰更大。

▼全球進入高貿易壁壘的時代，對於出口導向的台灣經濟挑戰更大。（圖／記者湯興漢攝）

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