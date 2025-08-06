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台美AI發展策略形成強烈對照！　美國不只是借鏡更提供具體啟示

我們想讓你知道…政府若希望真正將這場AI建設化為國家發展引擎，便需要在制度穩定、國際合作與倫理公平之間取得平衡，確保AI建設的速度與效益，也同步深化透明度、公正性與地緣政治信任。

▲。（圖／CFP）

▲台美的兩個AI發展框架，在策略理念上形成強烈對照，也蘊含著互補與警示的元素。（圖／CFP）

●張瑞雄／台北商業大學前校長

美國以「Winning the AI Race」為題，正式發布了包含超過90項政策建議的《AI Action Plan》。白宮同步簽署三項行政命令，分別旨在快速展開「資料中心與晶片廠」許可、推動 AI 技術出口與供應鏈整合。該計畫明確主張，支持去除聯邦與州層級的限制，優先發展資料中心與晶片廠建設，同時將AI視為美國外交與國安工具。

台美AI發展框架　蘊含著互補與警示元素

包括Nvidia、AMD等業界人士皆公開讚揚此舉能讓美國在全球AI競爭中迅速提升競爭力，但只重發展的策略也受到勞工團體與環保倡議者的批評，認為其忽略環境監管、資訊安全與公民權利等風險，而且政策傾向倚重企業利益，缺乏長期監督機制。

最近台灣政府也宣布啟動「AI新十大建設」，聚焦於半導體、矽光子、量子運算、AI機器人等領域，此項計畫預計投入逾千億元資金，培育AI人才100萬人，至2028年創造約7兆元產值，並於2040年達成15兆元產值與 50萬個高薪就業機會的目標。政府期望透過 ICT 與晶片領先角色，將國家定位為「智慧科技島」與可信任AI的全球供應鏈核心。

台美的兩個AI發展框架，在策略理念上形成強烈對照，也蘊含著互補與警示的元素。美國方案以「速度優先」與「國家間競賽」作為整體語調，強調簡化環境與去除地方立法監管，加速能源與資料中心建設，以及用國際出口與技術影響力來擴散和鞏固AI領導地位。

這樣的思維固然能激發快速產業爆發，卻也可能忽略對環境與社會影響的慎重考量。而台灣則是從半導體優勢出發，搭配跨領域研發與產業應用規劃，來打造國家級的AI建設。

AI不只是技術競賽　更是展現價值立場與治理智慧的機會

對於台灣而言，美國這一系列政策的意涵不只是借鏡，也提供了具體啟示。首先美國所強調的「行政加速」精神值得台灣參考，透過建立AI專區、提供快速通關的土地與電力許可流程，提升基礎設施建設效率，以避免冗長的官僚行政流程。

美國提出AI要服務於「國家價值與外交戰略」的概念，也可激發台灣以可信任 AI作為國際定位的一環。台灣不僅可利用本土技術（如智慧城市、智慧製造、AI醫療科技）作為產品輸出，更能在與民主國家協作中建立技術標準與治理範式。

但台灣要避免重蹈美國過度「監管剝除」與「忽視風險」的覆轍，在追求基礎建設與創新速度時，台灣必須建立更完整的治理機制，包括模型測試平台、演算法透明要求、資料安全審查制度等，避免AI技術導致社會裂痕或不公平。

此外美國策略中所強調的「勞動力訓練與轉型」也值得台灣參考，在建設AI基礎設施與推廣產業期間，傳統製造領域可能出現顛覆與失業風險。

台灣應積極展開全民AI素養教育、職能再訓練和眾多跨領域AI應用，讓更多勞動者能轉型為資料工程師、AI模型調校師、邊緣運算技術員等新職能角色。

未來政府若希望真正將這場AI建設化為國家發展引擎，便需要在制度穩定、國際合作與倫理公平之間取得平衡，確保AI建設的速度與效益，也同步深化透明度、公正性與地緣政治信任。

這不只是技術競賽，更是文明國家如何在AI浪潮中展現價值立場與治理智慧的機會。

▼對於台灣而言，美國這一系列政策的意涵不只是借鏡，也提供了具體啟示。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲▼。（圖／翻攝賴清德臉書）

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