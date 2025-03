反抗仇視中共還是大陸人民？　「掌權者說的算」成言論自由的備註

▲陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被遣返。(圖/翻攝亞亞在台灣YouTube)

●金彥斌/文字工作者

「確信不疑-確信不疑是合一的大敵,確信不疑亦為寬容之死敵。」(Certainty. Certainty is the great enemy of unity. Certainty, is the deadly enemy of tolerance.)-《秘密會議》(Conclave)

近日,美國政府逮捕在哥倫比亞大學內進行支持巴勒斯坦抗議活動的學生,其中活動領袖哈里爾(Mahmoud Khail),被下令驅逐。

哈里爾實際擁有綠卡(永久居民身分)、妻子為美國公民,目前已懷孕八個月,川普政府此舉引發言論自由與驅逐移民的爭議,而哈里爾被逮捕的理由,僅依憑國務卿盧比歐認定其「留在美國將對外交政策帶來『不利後果』」,未有其他法律依據。

只剩「民粹」式叫囂 陸配個案有殺雞焉用牛刀之感

無獨有偶,近日陸配網紅因在「抖音」上發表鼓吹「武統台灣」的言論,被認定「有危害國家安全或社會安定之虞」,依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法第14條第1項第4款規定」,廢止其在台依親許可,並遭強制出境。

賴清德總統為此公開回應認為,鼓吹戰爭、仇恨、強暴罪行、傷害國人,不是言論自由,這是聯合國明文規範的犯罪行為。

該名陸配在台生活並與我國民生養三名子女,政府大動作驅逐,與美國政府對哥大學生的處置雷同,當上綱到國安問題,甚至民族、國族主義,恐只剩下「民粹」式的叫囂充斥在國內,使得政府的決策恐只是為滿足自己的支持者,而讓「掌權者說的算」成為言論自由的備註。

哥大學生事件,根據法新社報導,聯合國任命的專家17日表示,美國當局逮捕校園內支持巴勒斯坦抗議活動的外國學生行動是「不成比例」的,呼籲尊重他們的權利。

同樣地,當賴總統引用聯合國規範,強硬驅逐陸配,是否有過於針對特定對象的疑慮,且處罰比例是否過重,甚至罔顧人權?尤其是在發表因應中共滲透與統戰的17項措施時,首次將中國大陸視為「境外敵對勢力」,明顯刻意升高兩岸對立。加上「大罷免」遍地烽火,民進黨團更藉此推動10部國安法案,稱要「精準打擊」,其中針對陸配、藝人、立委等等在言行、赴陸的相關規範,還呼籲在野黨別當「中共代理人」。

因此,種種跡象的累積,陸配網紅的個案,令人有殺雞焉用牛刀之感。實際恐是對內塑造敵對氛圍,藉此殺雞儆猴,借非公民身份、卻擁有合法居留者祭旗,遠比處罰馬英九基金會邀訪大陸學生來台,學生為慶賀中華隊奪冠,稱我為「中國台北」之爭議,還來得更有標記性、有效與直接。今日在臺陸配僅38萬4381,總統大動作的針對,恐造成該族群易被刻意針對與挑釁。

台灣最美的風景是人? 在民進黨主政下「打上大問號」

因此,「台灣最美麗的風景是人?」在民進黨主政下,應該打上大問號。兩岸對立升溫,對於一個重視人權、自由與民主的政黨,如今在台灣內部找敵人,人民不禁要問,到底是要反抗中共政權,還是仇視來自大陸的人民,甚至阻擋、汙衊主張兩岸要以交流、對話帶來互信,期望降低戰爭風險者?而賴總統也曾認為自己當選,兩岸戰爭風險最低,如今誠信何在?

當掌權者以捍衛國家安全為由,轉移對內與對外施政的不利,任意煽動恐懼,造成人民杯弓蛇影,只以意識形態與仇恨判斷公共議題,則不再有憐憫與道德感,更不易進一步懷疑掌權者藉國家與國家安全之名所延伸的政策與言行,前車之鑑就是南韓尹錫悅發動荒謬的戒嚴令,使得國內政局至今仍動盪。

電影《秘密會議》(Conclave)中,主角教廷樞機團團長勞倫斯在宣講時說「確信不疑,確信不疑是合一的大敵,確信不疑是寬容的死敵。……信仰正是伴隨著懷疑而具生命力,如果內心確信不疑,就沒有奧秘,也就不需要信仰,祈求天主賜予我們心存懷疑的教宗,請祂賜予我們一位有罪並尋求寬恕,能負重前行的教宗。」

這段話不限於宗教,更是能套用在政治上,對於國家、政府的作為,人民應當有意識地監督並適時提出質疑。尤其在資訊爆發,人人都能是網紅的時代。

而在台積電赴美大舉投資、川普多次呼籲我國防預算應佔GDP10%之際,祈求台灣有一個能負重前行,對外,能適時懷疑、抵抗任何勢力對國家利益上下其手之言行,對內,需要更謙卑、包容不同聲音的領導人。

▼「台灣最美麗的風景是人?」在民進黨主政下,應該打上大問號。(圖/記者林敬旻攝)

