賴清德修理林岱樺　夠聰明也夠狠心

▲評論只著眼於造勢人數，但卻沒看到賴清德成功「引蛇出洞」，藉由這一次造勢大量發動側翼，已成功鬥臭挺林岱樺的正國會。（圖／賴清德競選總部提供）

●汪葛雷／網路媒體工作者

綜觀整起民進黨高雄市長初選，會發現賴清德對林岱樺的處置，可謂手術刀一般鋒利，其刀法之精準，下刀之猛烈，都堪稱政壇一絕，可謂夠聰明，也夠狠心。

賴清德的「打地鼠遊戲」 根本不怕林岱樺脫黨參選

筆者這樣的評論，有許多人可能不以為然。在非綠色輿論圈內，對高雄市長這一局的評論往往是「林岱樺造勢規模大，民進黨這下麻煩了」、「民進黨基層整合困難」等論點，比方台灣民意基金會董事長游盈隆就po文說：「林岱樺為高雄市長初選投下超級變數」。

然而，若我們仔細檢視一下這些人過往的立場，並推敲他們發言的動機，會發現他們或多或少都有「唯恐天下不亂」的企圖，希望看到民進黨的高雄江山一團亂。然而回歸根本，高雄這一局，民進黨真的失控了嗎？絕對沒有。

這些評論只著眼於造勢人數，但卻沒看到賴清德成功「引蛇出洞」，藉由這一次造勢大量發動側翼，已成功鬥臭挺林岱樺的正國會。

正國會即便全數缺席林岱樺造勢，也難以止血。不只派系領導人林佳龍大受重傷，再難以外交部長身分搞什麼「總合外交」。連平時叱吒風雲，獲無數側翼力挺的不分區綠委王義川，也豬羊變色，由紅翻黑，遭青鳥集體圍剿。這在在都在向全體民進黨人宣示：「別太看得起自己！」、「連高人氣王義川都能被鬥，你算什麼？」

讓我們暫時把焦點移開高雄，看看其他縣市，除了台南市林俊憲實在太不成器，民調實在落後太多，以致於陳亭妃「暫時」還可以囂張外，其他縣市我們能看到任何一絲一毫不和諧，不服從賴清德的民進黨聲音嗎？看不到。

賴清德欽點的宜蘭信賴之友會理事長、律師林國漳，在毫無雜音下獲得宜蘭縣長的提名，連一向想角逐宜蘭縣長之位的工程會主委陳金德，也不敢有任何異議，甚至早早就投入勸進林國漳參選的行列，這正是賴清德「殺雞儆猴」策略的成功，有林岱樺遭凌遲的前車之鑑，誰敢膽大妄為？

外界還有一種批評賴清德失策的聲音，是認為民進黨將官司纏身的前桃園市長鄭文燦直接停權三年，卻沒停權林岱樺，讓她有機會繼續參選，乃至於火越燒越大。

然而反過來想，保持林岱樺的參選資格，會讓林岱樺不得不「投鼠忌器」，不敢把批判焦點對準黨中央，因為還想保黨權「不敢背骨」。

然而這正中賴清德下懷，林岱樺每多蹉跎一天，就多給了賴清德翦除她羽翼一天的時間。看這次正國會遭圍剿，就可看出賴清德的策略近似於「打地鼠遊戲」，誰敢冒出頭挺林岱樺，民進黨就打誰，到最後林岱樺成為徹底的孤鳥，地方法院一審宣判的時間也差不多到了，屆時林岱樺脫黨參選與否，又能產生什麼影響力？

是的，賴清德根本不怕林岱樺脫黨參選，反正一審宣判時間恰巧在明年九合一大選前，屆時一審有罪，林岱樺還能剩幾票？長期凌遲的作法，反而能讓「殺雞儆猴」的效果持續更久，賴清德權力更穩，又何樂而不為？

再強調一次，在鬥人這件事上面，賴清德真的夠聰明，也夠狠心。

▼看這次正國會遭圍剿，就可看出賴清德的策略近似於「打地鼠遊戲」，誰敢冒出頭挺林岱樺，民進黨就打誰，到最後林岱樺成為徹底的孤鳥。（圖／記者陳宏瑞攝）

