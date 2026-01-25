全台首大票倉開戰！　2026新北市長民調拉鋸　誰能接手侯友宜？

▲李四川、黃國昌、蘇巧慧、劉和然。（合成圖／資料照）

●方可雲／新北市民

未來這兩個禮拜，應該是誰能代表國民黨參選2026新北市長的關鍵時刻，是突破、是延續、或者是變天，戰況瞬息萬變，彼此牽動，但和其他陷入僵持不下的國民黨執政縣市相比，新北市有一個情況不太一樣，那就是現在當家的市長侯友宜，似乎已經在做些什麼，但不多說。

相較於宜蘭縣、台中市、嘉義市、乃至於彰化縣，現任當家的不能說、不想說、不可說、甚至是不知怎麼說，但反觀侯友宜，已經多次對外說明「會按照既有節奏，找出最適當的人來承擔」，他點出了三個關鍵，節奏、適當、承擔，同時，既然從侯友宜口中說出，也意味著，這三個關鍵因素，都缺侯友宜不可。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

先說節奏吧，這盤新北局，既有黨外對手，更有黨內競爭，又關係著藍白合不合（也是和不和），怎麼合？三者互相牽連，就像「美麗島電子報」的最新民調，如果最後真的是三角督，李四川34.2%，蘇巧慧32.7%，黃國昌為 15.4%。李四川與蘇巧慧之間的差距，正好在誤差範圍，換言之，是打成平手，那白也就成了關鍵少數，但就算是藍白合了，李四川對上蘇巧慧45.8% 比 36.0%，雖有將近10%的領先，但也就只要5%逆轉，一來一回，情況就大不相同，所以，如果操之過急，當然也不知道在急什麼，只要有人心存不甘，有人落井下石，予人趁火打劫之機，那國民黨在新北20年的基業，就會被這操之過急，搞到岌岌不保，所以何不妨就按著侯友宜口中的節奏，一步一腳印，站穩了再走。

接著是適當，雖說從歷次民調來看，李四川都是最高，但如何把這最高，和最適當，能夠無縫接軌，這就不是光靠數相加可以的，而要靠著人望、甚至是人脈的相互堆積才行，侯友宜在新北完整16年的累積，從基層里長，到百工百業，侯友宜最新的市政滿意度高達 68.7%，絕非空穴來風，否則為什麼「支持國民黨繼續執政新北」的，只有 34.0%，一半還不到，所以，能支持侯友宜，未必就會支持國民黨，所以如何承接侯的高滿意度，順利轉移到候選人身上，不管是過去的基層歷練相似，紮實的行政經驗相似，乃至於類似的危機處理過程，都得讓選民買單，才是適當。

最後就是承擔，說承擔也許太沈重，畢竟每一位新科縣市長，總有自己的抱負想推動，但可不能全盤推翻前手的努力，更何況侯友宜在新北8年，光是運動中心從無到有，公托家數全國第一，再加上陸續完成和規劃中的捷運路網，都打中了不少中產階級和年輕人的心，這點從新北人口，每年都在增加就可以看得出來，所以今年市長選戰，要把侯友宜當成靶子打，絕非良策，相反的，延續侯的規劃，加上因應時空變化的創新，才是上策，至於誰能承擔，誰可延續，那當然只有侯友宜說了才算。

新北市超過400萬人口，全國第一大票倉，誰都知道一定不能丟，也會想盡辦法拿下，只要扮戲的認真，認真的唱好自己的角色，底下看戲的，又哪需要指三道四，要知道，能夠上台的，都是專業，個個心裡有數，旁邊看戲的，就別亂吆喝，亂給意見了！

