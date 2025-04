美國關稅戰的反思　監獄、豪豬與棋手

▲美國總統川普對世界各國展開地圖炮式、無差別的「對等關稅」措施。(圖/路透)

●金彥斌/文字工作者

美國總統川普對世界各國展開地圖炮式、無差別的「對等關稅」措施,看來,川普不僅要對美國國內進行體制上的「常識革命」(Revolution of Common Sense),更將其意志延伸至早已運行多年的貿易全球化規則,以「美國優先」之名行經濟掠奪之實的關稅公式,威逼各國低頭稱臣,競相與其談判。

川普恍若正實踐電影《教父》中,「金融是一把槍,政治是知道什麼時候扣動板機」(Finance is gun. Politics is knowing when to pull the trigger)。

焦點已不是川普瘋狂 而是各國如何捍衛國家利益

但其實川普早在參選時已多次提及要對全球啟動高關稅,而行政院長卓榮泰以「來晚了一天」應對外界的不安,只說明政府應對全球局勢完全放空。因為,台積電創辦人張忠謀在2022年出席台積電在亞利桑那州廠舉辦的移機典禮時說「全球化已死」還言猶在耳。

如今川普以手術刀、良藥形容「對等關稅」,自以為結束了一場完美的手術,要「Make America Wealthy Again」,實際卻讓美國愈往貿易保護主義走,使全球貿易進入碎片化。

焦點已不是看川普能多麼瘋狂,多麼像黑幫老大,而是各國如何面對地緣政治與地緣經濟劇變下,捍衛國家利益與發展步伐。美國黑幫老大的重拳不僅打在各國「棋手」(執政者),更打在各企業與一般人民的荷包上。

但當美國部份地區掀起對川普總統新政的抗議聲浪,人們高舉「Hands Off」標語,我國政府對川普政策卻是「Show Hand」。即使國人理解「不採取報復措施」,確是小國難為之處,但人民還是期望政府硬起來捍衛國家利益向美國說「不公平」並與之談判。而賴總統僅以「五大因應對策」呼籲國人不要恐慌,內容卻令國人有喪權辱國之感。

賴政府對衝擊做好準備了? 採購的底線為何?

賴清德總統稱要「擴大對美採購以降低貿易逆差」,其中包含農、工、石油、天然氣等產品,加上日前總統承諾增加特別預算的編列,讓國防預算達GDP3%向美採購軍備,但川普是否允許軍事購買包裹在對等關稅中談,又是另外一回事。

因為,在美國的立場,向美購買軍備保衛臺灣自己,本就是應該的。而政府大舉向美採購,對相關產業的衝擊做好準備了嗎?採購底線又為何?

另外,政府要擴大對美國的投資,仿佛與行政院「9大面向、20項措施」方案相呼應,其中「開拓多元市場」,難道就是總統提出的協助整合出「臺灣投資美國隊」,也期盼美國對等整合「美國投資臺灣隊」?

但實際上川普要「美國製造」以達成「MAGA」,故此前提出要各企業進駐美國,以免關稅一說,因此,一味投資美國,只是創造川普總統口中美國的經濟「黃金時代」,如何能是臺灣的?更別談「臺灣加1」,臺灣加美國的新布局—當台積電擴大對美投資,走進白宮時,是台積電對美國的屈服,非臺灣的國家利益加1。

因此,賴總統宣稱,國家經濟發展戰略調整為「立足台灣,布局全球,加強美國,行銷全世界」,實際上,「加強美國」是真的,卻還是讓32%重拳,伴隨著川普一聲輕蔑的「You have no cards」無情攻擊臺灣對美貼的熱臉。

新加坡前外交官馬凱碩說「地緣政治是非常現實和殘酷的」,而「如果臺灣繼續走向臺獨,那麼臺灣不但不會變成一個獨立國家,反而會變成一座監獄」,且是「鎖進一個小監獄並扔掉鑰匙」的行為,推動獨立並非能更自由行動,實際是會讓臺灣變得愈來愈孤立,大多數國家也不會承認臺灣是「獨立國家」。

馬凱碩的「監獄說」非侷限在提醒政府勿挾臺獨意識形態挑戰大陸,經過美國高關稅的攻擊,證實川普自認為「美國不能再被占便宜」,只有美國說的算的黑道老大心態。

因此不僅讓美國將臺灣設定為戰略上的「豪豬」,更成為在經濟上「監獄裡的豪豬」。臺對美出口貿易過度依賴的事實,加上政府的束手無策讓臺灣產業深陷「美國製造」的「監獄」,還將鑰匙(台積電與其供應鏈)拱手交給美國。

▼美國將臺灣設定為戰略上的「豪豬」,更成為在經濟上「監獄裡的豪豬」。(圖/總統府提供)

關稅戰恐迎來「經濟核冬天」 各國如「刺蝟法則」相互合作

「對等關稅」風暴讓中美貿易戰白熱化,美中以喊價、報復方式課徵彼此關稅,印證佛里曼(Thomas L. Friedman)日前在紐約時報專欄文章<I Never Felt Like This in China Before>提到,「如果叫我用一張圖來描繪這兩個國家如今的關係,那將是兩頭大象透過一根吸管互相對視」。

這樣的形容非常維妙維肖,美中彼此各有成見,無法放下大國身段看待世界必須共同面臨的人工智慧的蓬勃發展帶來的影響、糧食問題與氣候變化,相殺的同時更波及他國生存利益。

臺灣此時正要如馬凱碩所提醒,應意識到在這一個危險時刻,對自己的行為要非常小心。但顯然,政府選擇成為川普總統口中「各國想靠攏的是美國,非依賴中國」一員,而日前賴總統才將中國(大陸)稱為「境外敵對勢力」,也如同從吸管看著大陸,只剩敵意,難以建立互信。

美國無差別攻擊的關稅戰,讓各國加深對美的不信任,使盟友紛紛避走,因而重新盤點、檢視自身利益,與他國建立新同盟關係恐是趨勢。艾克曼(Bill Ackman)認為關稅戰恐迎來「經濟核冬天」,而此時或許要如叔本華(Arthur Schopenhauer)的「刺蝟法則」,每一隻刺蝟(國家),能否在寒冬中為取暖相互合作,試圖放下彼此歧見,重新調適對彼此的不適感,找到共同能生存下來的距離。

對臺灣而言,期望與美親近之外,更要認清與中國大陸的距離僅一百六十公里的現實,謹記「不要憎恨你的敵人,那會影響你的判斷力」(出自電影《教父》),在美中博弈下,需找到能與兩強權斡旋的平衡方法,才是真正的棋手,避免陷入兩強權棋局中的Checkmate。

▼美國無差別攻擊的關稅戰,讓各國加深對美的不信任,使盟友紛紛避走,因而重新盤點、檢視自身利益,與他國建立新同盟關係恐是趨勢。(圖/新竹市府提供)

