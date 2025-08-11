ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
川普關稅疊疊樂、台灣產業聲聲嘆　彼得原理的台灣版

我們想讓你知道…日本與南韓已將稅率談至 15%，並解決「不疊加」問題。目前，台灣則維持 20% 暫行稅率，政府僅表示「談判進行中、細節保密」，尚未提出具體時間表與對價方案。

▲。（圖／路透）

▲自8月7日起，美國對台灣輸美商品全面加徵 20%「疊加關稅」，且多數品項並未排除與鋼鋁第 232 條 50% 關稅的疊加效果。（圖／路透）

●江岷欽／世新管理學院院長

關鍵時刻，你不會突然變強，只會回到平時的訓練水準。(You do not rise to the occasion; you fall to your level of training.)— 古希臘詩人 阿基羅庫斯（Archilochus）

自8月7日起，美國對台灣輸美商品全面加徵 20%「疊加關稅」，且多數品項並未排除與鋼鋁第 232 條 50% 關稅的疊加效果。

相比之下，日本與南韓已將稅率談至 15%，並解決「不疊加」問題，日本更獲得美方承諾退還溢收關稅。目前，台灣則維持 20% 暫行稅率，政府僅表示「談判進行中、細節保密」，尚未提出具體時間表與對價方案。

關稅衝擊、輿論反彈　彼得原理的映照

在社會輿論與產業界看來，這不只是稅率的差距，更是治理模式的落差。出口公會與業界人士指責政府「只會選舉、不會治理」，戰略語彙停留在「向美傾斜、抗中保台、內政大罷免」，卻無力保護產業與勞工利益。

批評者認為，這正是彼得原理 (The Peter Principle) 的台灣版本：在選戰場上無往不利的政治團隊，被推上全球經貿談判桌時，暴露出位置超過能力的失配現象。

簡言之，台灣長於製造與技術整合，但在以「投資—就業—稅率」為硬指標的交易政治中仍屬新手；執政團隊與公會多耗於對內說明與文件彙整，卻未能在關鍵時點端出單一、可計價的對價方案，正呼應了彼得原理的邏輯。

鄰國對照、產業落差　三重夾擊

台灣與鄰國相比，差距格外鮮明。日本除了承諾 5,500 億美元投資換取 15% 稅率以外，近日經過向華府嚴正抗議疊加稅率，終獲美方首肯處理不疊加問題；韓國則以 3,500 億美元投資與 1,000 億美元 LNG 採購將稅率壓到 15%。

至於台灣，雖多次派團赴美，卻未能提出等量級的交易方案。當對手用一個數字（投資總額）換另一個數字（稅率），台灣拿出的卻是一疊文件與政治姿態。

事實上，這一波衝擊最深的，是無法搭上「豁免列車」的傳統製造業。6 月 3 日開始，美國依《貿易擴張法》第 232 條將鋼鋁關稅由 25% 調高至 50%，並修正適用規則，使鋼鋁及其衍生品容易與 20% 對等關稅疊加，名目負擔可能逼近 70%。對螺絲扣件、金屬零件、機械工具等利潤本已微薄、外銷依存度高的產業而言，等於直接被削去價格優勢。

申言之，台灣產業當前同時承受三重經貿壓力：

1. 稅率劣勢：20% 暫行關稅高於日韓已談成的 15%，且至今未獲「不疊加」保證；

2. 疊加負擔：232 鋼鋁調升至 50% 後，衍生品與對等關稅並行徵收，使傳產名目稅負飆高；

3. 匯率壓力：今年以來新台幣多次急升，曾出現兩日約 8% 的漲幅與單日 2%–2.5% 的跳升，8 月上旬即期匯價仍在 29–30 區間震盪。在美元計價下，出口報價等於「變貴」，進一步放大關稅衝擊。

在這三重夾擊下，台灣不少中小企業的經營已逼近臨界點，資金週轉與國際競爭力同步承壓。

台積電的例外　法律與外交的雙重變數

相對於傳產業的壓力，台灣部分半導體產業相對安全。台積電今年 3 月宣布追加 1,000 億美元 投資，使在美總投資額達 1,650 億美元（三座晶圓廠、兩處先進封裝、一處研發中心），成為美方考慮豁免「100% 晶片關稅」的重要依據之一。然而，這種個別企業的特赦並未覆蓋材料、設備與零組件等供應鏈上游。

除了關稅壓力外，台灣還面臨法律與外交的雙重變數。首先、法律窗口。5 月底，美國國際貿易法庭（CIT）裁定，依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推動的全球互惠關稅違法；行政部門已上訴至聯邦巡迴法院（CAFC）。

若上訴失利，徵收規則需調整並可能退還已收關稅。對台灣而言，這是爭取「暫行稅率＋不疊加＋自動復審」的戰略時機。

其次、外交牽制。台美經貿談判受到美中戰略框架影響。政府採取「暫行 20%、保密協商」策略，但在 8 月 7 日稅率生效後，對內與產業界的可預期性仍不足。

▲除了關稅壓力外，台灣還面臨法律與外交的雙重變數。（圖／總統府提供）

▲▼。（圖／總統府提供）

三重失配　戰略出路

從彼得原理的視角觀之，台灣這次對美關稅談判暴露出三項結構性失配。

第一、定位失焦：台灣在製造領域技術與整合能力表現優異，但在全球交易政治的賽局中仍缺乏成熟經驗。

第二、指標錯位：政府長期以「友美」「韌性」作為自我評估基準，卻忽略了美方衡量的首要指標是「在美投資與就業」。

第三、制度遲滯：在關鍵時點未能端出單一且可計價的對價方案，導致談判籌碼不足、時機錯失。

未來要走出困境，談判團隊必須調整方式，透過可衡量、可兌現的策略行動取代籠統的外交辭令。

第一、量化目標：明確設定 15%（不疊加）為談判底線，並將「總體稅率—在美投資—採購—就業—科技合作」打包成對價矩陣。

第二、善用判例：在 CAFC 判決出爐前，爭取暫行不疊加與自動復審條款。

第三、專業分工：由經貿與法律專業團隊主導談判，政治領導層專注戰略整合與溝通。

第四、緩衝機制：啟動匯率與融資雙保險，為受衝擊的產業鏈提供即時報價支援與避險工具，確保產業在國際競爭中不致失血過快。

補修交易政治語言　亡羊補牢為時未晚

蕭伯納曾說：「溝通最大的障礙，是誤以為彼此已經溝通。」(The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.) 川普式交易政治的公式很簡單：「你在美投多少，我就少收多少。」日本與南韓已用這套公式換到想要的結果。

台灣若不想繼續「聲聲嘆」，必須在不失核心價值的前提下，把技術優勢翻譯成交易語彙、把價值敘事兌換成可交付對價，並以明確的目標與時間表，將 20% 拉回 15%、確定不疊加，才算真正完成這堂彼得原理的補修課。

▲台灣若不想繼續「聲聲嘆」，必須在不失核心價值的前提下，把技術優勢翻譯成交易語彙、把價值敘事兌換成可交付對價。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼（圖／記者周宸亘攝）

