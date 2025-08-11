ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
張競／3104艦進塢得切除艦艏　南海軍艦互撞是觀察戰損修護的時機

●張競／中華戰略學會資深研究員

解放軍海軍桂林艦(舷號164)與海警3104艦因在黃岩島東部水域，與菲國海岸防衛隊「馬格巴努亞號」(BRP Teresa Magbanua）、「蘇魯安號」（BRP Suluan）與民用補給船「帕馬馬拉卡亞號」（MV Pamamalakaya）對峙，並於驅趕「蘇魯安號」（BRP Suluan）時，發生碰撞事件。海警3104艦左舷艦艏直接擦撞桂林艦左舷，自艦艏刮至艦艉。

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

▲▼為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

菲國媒體主動發佈新聞稿，中國大陸到目前為止，並未對外透露任何資訊。菲方對於解放軍海軍與海警發生此種碰撞事件，自然幸災樂禍相當得意，各種譏諷酸言酸語強力放送，但與其任由感性支配跟著菲國官方與媒體起舞，毋寧冷靜觀察解放軍與海警如何後續應變處置。謹列出下列各項要點，祈請各方先進不吝指正。

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

首先就是目前菲國對外發佈影像資料，僅能顯現水線以上受損狀況，桂林艦艦艏聲納音鼓與艦體外突出物，諸如水線下舭龍骨與穩定翼都可能受損，至於艦艉俥葉與舵板是否受損，還有附於艦體隔堵各類管系與纜線，其實都要在返港後，詳細檢查破損與探漏。所以不要認為表面輕傷沒有大礙，水下受損狀況與嚴重內傷才是真正重點。

至於3104艦在影像看來艦艏嚴重損毀，勢必要進塢切除整個艦艏，並且換裝全新艦艏結構、錨機、錨具與相關設備。但很可能整個3104艦修理工程，將遠較遭致撞擊之桂林艦來得單純簡單。

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

其次就目前所知，菲國海岸防衛隊「馬格巴努亞號」(BRP Teresa Magbanua）、「蘇魯安號」（BRP Suluan）與民用補給船「帕馬馬拉卡亞號」（MV Pamamalakaya）等三艘艦船已離開碰撞事件海域。解放軍海軍桂林艦與海警3104艦在撞擊事件發生後，因為受損狀況已無法符合戰備要求，當時就被解除任務編組，奉命返港實施檢修工程。當地海域戰備值勤巡邏作業，立刻由第二線策應兵力接防，在海上透過通信實施任務交接後，解放軍海軍桂林艦與海警3104艦，在未獲得其他中國大陸解放軍或海警艦艇編隊伴護狀況下，各自駛離碰撞事件海域。

依據前述二艦駛離碰撞事件海域返港航向判斷，其應是前往海南實施後續修繕工程；儘管有網路流言暗示，該兩艦有可能前往廣東實施後續修繕工程，但就解放軍後勤支援修艦作業能量來看，位於榆林港附近維修設施作業能量，應可充份滿足應急修理與塢內工程。

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

下面就是重點所在，發生此種讓人難堪碰撞事件，其實是讓吾人獲得檢視解放軍海軍後勤修護作業能量最好時機。假若真是遇到戰爭衝突，戰艦海上交鋒後，必然會產生大量軍用造船廠修護工程需求，其作業負荷能量與修護效率是重要戰略參數。發生碰撞事件，正可以藉此操兵檢驗後勤支援修護作業能量。

其實就目前解放軍海軍大量艦艇修護設施閒置狀況，突然有此修護任務上門，後勤體系與造船修護廠所必然是會卯足勁投入修理作業，何時能讓這兩艘艦完成修護作業，儘速重新上陣服勤，正是上級關注焦點，解放軍海軍假若能在發生此等難堪碰撞事件，迅速完成修護工程，讓受損艦恢復戰備，其實亦有其戰略意涵與象徵意義，更有潛在嚇阻效果。

因此未來各方對中國大陸解放軍情報蒐集與觀察重點，必然就會將焦點鎖定這兩艘艦修理工程與恢復戰備，重新返回南海服勤進程與效率。吾人必須牢記，戰損修護作業能量與戰力重建是重要軍事戰略要素；解放軍海軍與海警是將重點置與檢討過失追究責任，還是將重點針對損傷修護與戰力重建，其實就是吾人檢視解放軍戰略文化與治軍格局最好機會。

關鍵字: 雲論 張競 黃岩島

