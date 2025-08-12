ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
台中產業心聲！關稅到匯率的雙重壓力　從出口重鎮到自嘲「慘業」

我們想讓你知道…這波衝擊很可能讓「產業」真的變成「慘業」，政府真的必須儘早提出各種因應，否則台灣的經濟可能將會因為這場關稅而一蹶不振。

▲。（圖／路透）

▲早有不少同業在喊「匯差才是最傷的，匯率已經讓成本多12%，再加上20%+N關稅，根本是雪上加霜」。（圖／路透）

●林振平／精密零件製造業

我是台中在地做工具機的，8月7日美國開始對台課20%對等關稅，衝擊有多大，我們這些外銷廠商感受比誰都真切。這不是突然來的事，早在4月，立法院副院長江啟臣就找我們產業界開過好幾場座談，聽我們說困境、要我們提供數據，了解即將受到的衝擊，還親自率跨黨派立委赴美，把我們的聲音帶去美國，向美方表達關切。雖然不是正式談判，但至少有人提早幫我們講話，比多數人都早一步。

「沒單等死、接單找死」　產業不怕壞消息「怕的是沒消息」

江啟臣那時就說，對等關稅會讓工具機等傳產競爭劣勢加劇，政府必須要有短、中、長期的因應方案。現在回頭看，他說的全中，因為我們的壓力早就不是紙上談兵，而是每天接單、報價、被轉單、被砍價的現實。不要以為「沒單等死、接單找死」是笑話，是傳產目前面臨的真實處境。

我身邊早有不少同業在喊「匯差才是最傷的，匯率已經讓成本多12%，再加上20%+N關稅，根本是雪上加霜。」也有人乾脆說，「關稅消息一出，加工廠的訂單不是延後就是停掉，客戶怕風險，不敢下訂。」這些變化不是半年後才會發生，而是今天聽到消息，明天就感受到。

最讓我們焦慮的，其實是不確定性。我們不怕壞消息，怕的是沒有消息。不知道方向，等不到政府的對策，企業不知所措、只剩空等待。久了，出口產業都自嘲，「產業快變成慘業了」。

根據最新民調，59%民眾擔心美國關稅會衝擊台灣產業與出口，48.9%對談判結果不滿意，39%對談判表現感到不滿。很明顯，不只是我們產業界有壓力，連一般民眾都看得出問題的嚴重性，因為這將會產生連鎖效應，企業倒、勞工倒、經濟就會跟著倒。

以我們工具機業為例，原本4.4%的稅率，加上20%對等關稅，總稅率變成24.4%，而日韓對手才15%。你可以想像，光是價格就馬上產生競爭劣勢，很多單子不是被迫降價，就是直接被轉單。「不是不想撐，是撐不住」這句話，這陣子在台中的工具機加工廠傳得很兇。

江啟臣五個月前就掌握並示警，但我們的焦慮沒有減少。現在最需要的，是趕快公布哪些國家出口到美國免疊加關稅，好讓我們提前布局，再加上關稅補助、升級輔導、稅賦減免等多管齊下的措施，才能幫助產業穩住腳步。

這波衝擊很可能讓「產業」真的變成「慘業」，政府真的必須儘早提出各種因應，否則台灣的經濟可能將會因為這場關稅而一蹶不振。

▼江啟臣日前就說，對等關稅會讓工具機等傳產競爭劣勢加劇，政府必須要有短、中、長期的因應方案。現在回頭看，他說的全中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼。（圖／記者屠惠剛攝）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

關鍵字: 林振平 雲論 國民黨 江啟臣 關稅 台中 傳產

