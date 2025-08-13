能登半島地面隆起　你所不知道的台日地質秘辛

▲核三廠外觀。（圖／台電提供）

●林正原／綠色公民行動聯盟研究員

2024年元旦，日本石川縣能登半島發生規模7.6強震，造成重大傷亡與地貌劇變。根據日本國土地理院更新的衛星地圖，能登半島出現大規模「海底隆起」現象，原本的海岸線大幅外移，多達60處漁港直接從「臨海」變成「內陸」，堤防下方裸露出寬達1至2公尺的隆起岩石。近期這張由網友「たてやま」分享到 X（推特）的圖像，快速在社群上引發廣泛討論，也讓日本社會再度警覺到地震對地形與基礎設施造成的毀滅性影響。

從一張地圖開始 能登半島的地震與「變陸的漁港」

震後的能登，不只是漁港消失、海岸線改變，更有大量住宅、道路基礎設施遭到破壞。根據官方統計，全區超過8000棟建築全毀，超過1萬5千棟半毀，道路塌陷、橋樑斷裂、港口失效，救援直升機難以降落，災民無法逃生，整個半島一度成為孤島。

這樣的劇變，讓日本社會不禁驚呼「幸好志賀核電廠當時沒有在運轉！」如果發生在運轉中的核電廠，後果將不堪設想。而這些討論，對於與日本同樣位於環太平洋地震帶、同樣擁有沿海核電設施的台灣，更是一記警鐘。

▼根據日本國土地理院更新的衛星地圖，能登半島出現大規模「海底隆起」現象，原本的海岸線大幅外移，多達60處漁港直接從「臨海」變成「內陸」。（圖／作者提供）

除了志賀核電廠 當初能登半島要蓋更多核電廠？

石川縣內僅有一座核電廠，距離震央最近，石川縣志賀核電廠（志賀町震度７），1號和2號機組兩座反應爐在地震發生前便已長期停機，這是十分幸運的，停機的安全性大於運轉中，但是地震後因外部接收電力的變壓器發生漏油，新聞報導稱附近「有類似爆炸的聲音和燒焦的氣味」，應是廠區內變壓器起火，幸而目前已被撲滅。

除了志賀電廠，在1970年代，日本政府與電力公司曾計畫在珠洲設置兩座百萬千瓦級的核電廠，選址就包括了高屋與寺家兩地。巧合或者說令人不寒而慄的是，今年元旦的強震震央，就位於高屋後山，僅距離寺家預定地7公里。

震後實地觀察顯示，當年預定設置反應爐的位置，在這場地震中隆起了一到兩公尺，防波堤斷裂、岩石裸露。如果核電廠真的蓋了，現在恐怕不是漁港消失這麼簡單，恐怕是整個能登都不能住人了。

幸好興建核電廠的計畫被當地居民成功阻止了，居民們用長達28年的時間，透過靜坐、連署、選舉動員，最終在2003年迫使電力公司撤回核電廠開發計畫。

能登半島證實了地震學原來有極限！

福島核災後，志賀核電廠就長期停機，但該電廠的業主卻一直希望向日本政府重啟該電廠，回顧志賀核電廠申請重啟的審查資料，當中竟未標註此次造成重大損毀的活斷層，甚至低估斷層帶長度與連動性。這代表科學本身對未知風險的掌握仍有限，尤其當政府以這些有限資訊作為政策依據時，風險就成為人民的承擔。

能登地震當下，能登半島的道路中斷、海港隆起、空中救援受阻，災民無法陸、海、空任何一途逃生，顯示政府的「避難計畫的失能」，政府所訂的核災避難計畫，在複合型災害下根本無法實施。而日本原子力規制委員會震後竟仍聲稱「避難對策基本方針不變」，更顯制度與現實之落差。

日本與台灣皆位於活躍地震帶，強震與地殼變動是常態。核電作為一種極端依賴地質穩定性的技術，在這種地理條件下根本是風險堆疊。但許多早期興建的核電廠又沒有經過完整的地質調查，或以現代標準去檢視其地震危害。

▼1987年1月提出的1號機設置許可申請書中所記錄之能登活斷層又少又短，志賀核電廠周邊和能登半島北部沿岸地區都沒有斷層帶的記錄。（圖／北野進提供）

能登半島不是例外 恆春半島一樣危險

有人或許會說「那是能登半島，不是台灣。」但實際上，台灣的恆春半島與能登地質結構高度相似，甚至風險更高。

恆春半島上有一條長達50公里以上的恆春斷層經過，這條斷層甚至途徑核三廠的廠區內。核三廠是1980年代興建的核電廠，當時的台灣地質學調查仍不夠充足，一直到了2000年後才陸續確認恆春斷層是活動斷層，目前被經濟部地質調查所暫列第二類活動斷層（指十萬年內曾有活動紀錄），但台電公布的調查解決指出近3000年來曾有活動紀錄，據有很高的風險。

根據台大地質系陳文山教授的研究，核三廠下方即存在尚未釐清活動紀錄的「恆春斷層」，而這條斷層與2006年恆春地震的震央距離反應爐不到22公里。該地震規模達7.0。

陳文山教授也指出，台電長期以來以「機率式地震危害度分析」計算方式，過度簡化地質複雜性，對於斷層長度、年代、與其他斷層的連動性評估不足。更有甚者，核三的場址地質剖面資料至今未完整公開，圍阻體的補強工程與設計安全邊際是否足夠，也是一片模糊。

這些問題與志賀核電廠的情況如出一轍，甚至更為嚴重。因為台灣地震頻率與強度都高於日本，根據中央氣象署資料，台灣在近30年來，規模6以上的地震發生次數幾乎是日本的六倍——而我們的國土僅有日本的十分之一。

幸好核三廠已經沒有再運轉了！

核三廠在經過40年充滿風險的運轉後，終於在今年5月17日執照到期除役，原本台灣社會終於可以擺脫核災的陰霾，進入非核家園。我們可以驚呼「幸好核三廠終於除役！」，但是這一切努力，突然被拉回到另一個難題之中：2025年8月23日，台灣即將舉行關於「重啟核三」的公民投票。

回顧完能登半島的經驗後，我們要問的不是「台灣會不會地震」，而是「台灣能不能承擔核災？」台灣有沒有能力撐過像能登一樣的複合災難？如果答案是否定的，那麼，這場公投就不只是能源選項的選擇，而是陷當地人於核災風險的分岔點。

民眾黨與國民黨在立法院聯手杯葛非核家園政策，如今更藉由公投試圖讓已走向除役的核電回魂，實質上是在拿全島人民的生命財產做賭注。他們聲稱核電可以強化能源韌性，但事實是，恰恰是核電在災難中最脆弱、最不可控。

能登半島的災民警告我們「核電不是國安的保障，是風險的擴大器。」而核三廠這座超過40年的老舊反應爐，如今已進入除役程序，台電與核安會會尚未對其安全補強與地震風險提出足夠評估，甚至想藉由政治操作誤導人民。

因此，呼籲全體公民8月23日出門投票，投下反對票，捍衛我們共同的未來。不要讓台灣，變成下一個核災區。

▼1990年以後兩國的地震次數，以規模6以上強震次數而言，台灣累計63次，而日本則累計282次，然而考量到台灣國土面積僅是日本的十分之一，台灣發生強震的次數其實遠高於日本。（圖／北野進提供）

