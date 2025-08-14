ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

我的病歷我作主？　健保資料庫的退出權與治理挑戰

我們想讓你知道…唯有透過法律制度的完善與社會信任的建立，才能在保障個人尊嚴與資訊自決權的前提下，讓健保資料庫的公共價值得以永續發展。

▲。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台灣全民健保制度運行三十年，其衍生的全國醫療資料庫，已成為公共衛生與生醫研究領域的重要資產。（圖／記者洪巧藍攝）

●陳擷安／科技集團法務

台灣全民健保制度運行三十年，其衍生的全國醫療資料庫，已成為公共衛生與生醫研究領域的重要資產。此一涵蓋近乎全體國民、歷時久遠的資料庫，為疾病趨勢分析、醫療政策評估及學術發展提供了堅實的實證基礎。

資料的二次利用　是否充分尊重個人自決權？

然而，這項公共利益的成就，始終伴隨著一個核心的法理暨倫理爭議，其資料的二次利用，是否充分尊重了個人的資訊自決權？當個人的敏感健康資訊被用於初始目的（健保給付）之外的研究時，現行的法律框架未能提供當事人充分的程序保障，使其難以有效控制個人資料的流向與用途。

在當代法治社會對個人人格權保護日趨重視的背景下，此種為追求集體福祉而可能犧牲個體權利的模式，已面臨根本性的挑戰。

此一法律與倫理的緊張關係，在2022年8月12日憲法法庭111年憲判字第13號判決中迎來了關鍵轉折。該判決進行了細緻的法益權衡，一方面肯認國家為增進公共利益，在符合比例原則下利用健保資料進行學術研究，本質上合憲；另一方面，則明確指出當時的法律框架存在程序上的重大瑕疵。

大法官認為，現行法規欠缺讓當事人得請求停止其個人資料被二次利用的機制，亦未設立獨立的監督機制以確保資料利用的合規性與正當性。

此判決確立了人民對於其健保資料應享有「退出權」（Right to opt-out），並將其定位為資訊自決權不可或缺的程序保障。這不僅是對行政機關的法律命令，更為台灣的數據治理設下了以個體權利為核心的憲法準則。

健保資料庫的永續利用 　繫於以「信託關係」為基礎的治理模式

為回應憲法法庭的要求，行政院近期通過「全民健康保險資料管理條例」草案，並規劃於今年8月12日的法定期限前，開放民眾以書面方式行使退出權。

此舉雖是遵循憲法判決的必要措施，但從法律治理的角度觀之，一個僅提供「同意或退出」的二元選項，仍是相對基礎的治理模式。真正的挑戰在於，如何在保障退出權的基礎上，建構一個更為精緻、透明且值得信賴的資料治理框架。

未來的專法與相關規範，應進一步探討更細緻的授權模式，例如「目的別授權」或「分層授權」的可行性，讓民眾得以依據不同的研究目的或資料敏感程度，做出更為自主的決定。這不僅是法律技術問題，更關乎整個治理體系能否贏得公眾信任。

賦予民眾退出權之後，一個可預見的實務挑戰隨之而來：若大量民眾選擇退出，是否會損及資料庫的完整性與代表性，進而產生「抽樣偏差」（Sampling Bias）？

此一疑慮確實存在，尤其在流行病學與公共衛生研究中，資料的完整性是研究結論有效性的重要基礎。偏差的數據可能導致失準的研究結果，甚至誤導公共政策的制定，最終反而可能損及原本欲促進的公共利益。

然而，應對此一挑戰的根本之道，並非限縮或消極看待民眾行使權利，而應是積極地建構一個足以贏取信任的治理體系。政府與研究單位必須從根本上轉變角色，從資料的「擁有者」轉變為受人民信託的「管理者」。

最終，健保資料庫的永續利用，繫於一個以「信託關係」為基礎的治理模式。這意味著必須建立權責分明且獨立運作的監督機制，確保所有資料利用申請都經過嚴格的倫理與法律審查。

同時，應建立公開透明的溝通平台，定期向社會報告資料庫的使用情形、研究成果及其對社會的具體貢獻。

當民眾能清楚認知其所貢獻的資料，如何在嚴謹的監督下被正當使用，並確實轉化為可共享的社會福祉時，才可能從被動的資料提供者，轉變為主動的協作者。

唯有透過法律制度的完善與社會信任的建立，才能在保障個人尊嚴與資訊自決權的前提下，讓健保資料庫的公共價值得以永續發展。

▼健保資料庫的永續利用，繫於一個以「信託關係」為基礎的治理模式。這意味著必須建立權責分明且獨立運作的監督機制，確保所有資料利用申請都經過嚴格的倫理與法律審查。（圖／示意圖／記者楊佩琪攝）

▲▼。（圖／示意圖／記者楊佩琪攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►兩岸別老戰狼、戰猫了！　爭中華民族的民生福祉吧

►不承擔黨主席　盧秀燕恐成侯友宜2.0

►台灣失去的不是川普　而是「方向」

投稿
申訴
關鍵字: 陳擷安 雲論 健保 憲法法庭 個資

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
我的病歷我作主？　健保資料庫的退出權與治理挑戰
台灣7月出口飆新高　緊急需求掀貿易熱潮
兩岸別老戰狼、戰猫了！　爭中華民族的民生福祉吧
不承擔黨主席　盧秀燕恐成侯友宜2.0
張競／美艦湊熱鬧硬闖黃岩島，其實是支持北京立場？

推薦閱讀

不承擔黨主席　盧秀燕恐成侯友宜2.0

兩岸別老戰狼、戰猫了！　爭中華民族的民生福祉吧

我的病歷我作主？　健保資料庫的退出權與治理挑戰

台灣失去的不是川普　而是「方向」

張競／美艦湊熱鬧硬闖黃岩島，其實是支持北京立場？

台灣7月出口飆新高　緊急需求掀貿易熱潮

賴清德不讓疑美　台灣民眾開始仇美了！

郭正亮／從上海迪士尼　回想台灣當年氣走華納影城　

張競／3104艦進塢得切除艦艏　南海軍艦互撞是觀察..

大罷免失敗後　賴清德會重蹈蔡英文覆轍？

相關文章

台灣7月出口飆新高　緊急需求掀貿易熱潮

台灣7月出口飆新高　緊急需求掀貿易熱潮

台灣2025年7月出口額創下歷史新高，前年比成長42.0%，顯示全球貿易環境的劇烈變動下，台灣經濟展現強勁韌性。美國總統川普（Donald ..

蔡鎤銘 9小時前

兩岸別老戰狼、戰猫了！　爭中華民族的民生福祉吧

兩岸別老戰狼、戰猫了！　爭中華民族的民生福祉吧

不承擔黨主席　盧秀燕恐成侯友宜2.0

不承擔黨主席　盧秀燕恐成侯友宜2.0

張競／美艦湊熱鬧硬闖黃岩島，其實是支持北京立場？

張競／美艦湊熱鬧硬闖黃岩島，其實是支持北京立場？

台灣失去的不是川普　而是「方向」

台灣失去的不是川普　而是「方向」

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

不承擔黨主席　盧秀燕恐成侯友宜..

不承擔黨主席　盧秀燕恐成侯友宜..

兩岸別老戰狼、戰猫了！　爭中華..

我的病歷我作主？　健保資料庫的..

台灣失去的不是川普　而是「方向..

美艦湊熱鬧闖黃岩島是支持北京？

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面