關稅衝擊當前　台灣更需要一位「企業家部長」領導經濟部

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者林敬旻攝）

●張慶華／產經分析師

8月11日行政院副院長鄭麗君主持「美國對等關稅及產業支持方案」說明記者會，這是今年美國總統川普啟動全球關稅談判以來，政府首度以最高規格進行全面性說明。

台美談判進入收官階段，諸多細節暫不能公開。鄭麗君宣布成立「線上專區」後，全國都在關注政府的下一步。經貿談判辦公室的角色仍然關鍵，但經濟部扮演的角色將更加吃重。

協助產業因應 與降低關稅同等重要

8月以來，美國關稅政策逐漸明朗化，台灣需面對「20＋N%」的暫定對等關稅，以及「100%→0%」半導體關稅。

從全球經濟來看，台灣的條件算「優渥」，尤其去年台灣對美貿易順差金額高達 739 億美元，資通訊產品佔輸美產品逾 7 成，其中半導體、顯示卡、伺服器等約 20 項產品只要投資設廠可享實質稅率 0%，基本確定台灣在關稅戰立於不敗之地。

而且6月因為提前拉貨效應，單月台灣對美貿易順差高達 126 億美元，更讓台灣一舉成為美國最大貿易逆差國，印證台美貿易量擴大的趨勢。鑑於美國在 AI 與 IC 設計產業無可比擬的優勢，台灣高科技製造將會繼續增強與美國的互補效應，台灣的經濟成長率不僅很高機率不會重挫，甚至可能獲得更大的成長空間。

然而，美國「232 條款」半導體關稅實施範圍尚未公告，台灣仍需密切注意晶片終端產品設備是否列入課稅範圍。國發會主委劉鏡清便坦言，若晶片終端產品設備需課徵關稅，目前政府的產業支援方案 930 億元特別預算規模就必須再擴大。

而且在「20＋N%」暫定關稅之下，工具機、手工具等傳統製造業將受到強烈衝擊。我國約有 4.6 萬家中小型出口製造業者，超過 8 成均使用美元報價，半導體實質零關稅固然可喜，也不能忽視傳產的困境。

儘管暫定關稅從 32% 大幅降至 20%，但對美出口報關時，傳產面對的實質稅率是從 10% 提升至 20%，這是真實存在的難題，不容推諉卸責。

所幸經濟部並未袖手旁觀，而是推出四大協助作法，包括：

一、透過 AI 技術服務，減少製造業生產成本。

二、赴美設置產業園區，鼓勵業者前往布局，緩解關稅衝擊；並持續與美方溝通談判，爭取更有利關稅條件。

三、鼓勵中小企業深耕利基市場及客製化、高值化服務。

四、以彈性與速度為核心，助產業加速升級轉型。

除此之外，以經濟部為首規劃的 930 億元產業支持方案，也安排了各項優惠貸款、研發轉型補助與拓展海外市場補助。何況 930 億元還不是行政院特別預算案的全貌，經濟部同步提出撥補台電虧損，以舒緩工商團體今年最擔憂的電價上漲問題。

▼面對關稅，以經濟部為首規劃的 930 億元產業支持方案，也安排了各項優惠貸款、研發轉型補助與拓展海外市場補助。（圖／資料照）

政治惡鬥 恐成台灣經濟最大威脅

可惜的是，國內朝小野大的政治格局，讓原本福國利民的經濟規劃陷入危機。在野的國民黨、民眾黨出於自身能源政策偏好，封殺了台電撥補預算，並強行推動核三延役公投。

且不論核三延役公投與現行法規毫無二致的荒謬性，對產業界而言，當務之急是：如何守住電價不漲？

當美國關稅、新台幣匯率已經造成出口廠商的龐大壓力，在野黨卻為政治考量而製造「人禍」，無怪乎八大工商團體在今年 5 月 15 日罕見發表〈撐住台電，就是穩定電價〉聯合聲明。

台電爭端只是冰山一角，政治鬥爭還從行政、立法兩院之間延燒至各部會。其中經濟部長郭智輝因為來自民營企業，不諳官場說話藝術，竟然被在野黨視為賴政府的破口，頻繁放大檢視郭部長的一言一行，甚至不斷呼籲部長下台。即使在執政黨內，也有部分人將施政不力歸咎於郭智輝。

從民主政治角度，不擅長群眾語言的官員往往容易受到掣肘，但檢視郭部長的實際作為，不難發現這位企業家部長，對於產業界的真實需求洞若觀火。

若少了郭智輝，憑藉公務系統自身能力，經濟部恐怕難以在背後支撐談判團隊應對川普政府快節奏、高壓的談判模式，更不可能迅速推出因應關稅衝擊的配套措施。

經濟部雖非談判桌上的主談者，但負責情資彙整、產業衝擊評估與配套政策，是確保談判團隊能在高壓談判中掌握籌碼的幕後中樞。成熟政治人物的判斷雖然重要，但是郭智輝的企業家眼光，讓內閣制定政策更加完善。

企業難關重重 更需企業家部長

在對等關稅議題剛發生之際，郭部長就指示開放全國 50 條法人 AI 試製生產線，支援中小企業產業升級，經濟部並在極短時間內擬定《出口供應鏈支持方案》、《協助中小企業取得避險額度信用保證措施》等一系列做法。

更重要的是，郭智輝部長剛上任不久，就針對地緣政治衝突加劇、區域化製造趨勢興起，提出「境外關內」的思維。

普通政治人物能夠提出有遠見的政策已屬不易，但是郭部長可不把「境外關內」當成口號願景，他秉持企業家重視執行效率的作風，早在去年 7 月，經濟部已與德州州政府簽署《經濟發展意向聲明》，雙邊朝向免除州稅、減免所得稅方向合作。

而且經濟部已向德州提出比照 USMCA（美加墨貿易協定）設立產業園區，園區如同「保稅區」，購入的材料都是免稅，組裝成品可以賣到美國客戶，也可賣到其他國家。

郭智輝部長推動產業在美國的戰略布局，不只是「為逃稅而出走」，而是搶占市場的主動進攻。經濟部一方面協助台廠洽談免州稅條件，降低設廠初期負擔；另一方面鼓勵企業將此視為拓展北美市場、分散地緣風險的長期投資，而非被迫外移。這種由防轉攻的策略，正是將關稅挑戰轉化為市場機會的關鍵。

如此大的計劃，在短短一年時間未完全定案無可厚非，但透過這一系列手段，政府將可以協助較具實力的台廠赴美，讓台商們如台積電一般就近服務美國客戶，同時也可透過大帶小以及政府整合的採購模式，讓無能力赴美的國內中小企業雨露均霑，不怕被關稅壁壘阻擋而失去商機。

這會解決兩個問題：大企業需要土地水電基建、中小企業需要訂單。

眼光放更遠一些，美國政府握有對等關稅的調整權力，赴美設廠未落實之前，貿易摩擦的風險依舊存在，不論最終關稅幾趴，半導體廠或傳產都沒有鬆懈的本錢。所以政府能夠幫助台商快快推進赴美設廠，並讓國內中小企業以保稅貨物管道出口美國，對產業界而言才是真正的幫助。

可以理解，當產業界受到關稅衝擊，社會不安焦慮必定引起民怨，加上朝野黨派有各自立場，彼此爭執也是民主社會的常態。

然而眼下這位企業家部長，似乎成了政治惡鬥的代罪羔羊。

郭部長這種不善言辭，但處處從產業經濟務實角度出發的官員，應該是現在台灣經濟最需要的人才，不應因言語風格不符期待，就否定一位在產業政策上展現執行力的部長。

經濟部長是來擘畫經濟、協調資源的，不是來當政論節目主持人的。台灣社會已厭倦過度政治鬥爭，朝野應該擱置爭議，務實探討經濟部的各項措施、監督落實，幫助廠商因應關稅衝擊才對。

▼經濟部長是來擘畫經濟、協調資源的，台灣社會已厭倦過度政治鬥爭，朝野應該擱置爭議，務實探討幫助廠商因應關稅衝擊才對。（圖／記者林敬旻攝）

