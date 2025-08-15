ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

關稅衝擊當前　台灣更需要一位「企業家部長」領導經濟部

我們想讓你知道…郭部長這種不善言辭，但處處從產業經濟務實角度出發的官員，應該是現在台灣經濟最需要的人才，不應因言語風格不符期待，就否定一位在產業政策上展現執行力的部長。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者林敬旻攝）

●張慶華／產經分析師

8月11日行政院副院長鄭麗君主持「美國對等關稅及產業支持方案」說明記者會，這是今年美國總統川普啟動全球關稅談判以來，政府首度以最高規格進行全面性說明。

台美談判進入收官階段，諸多細節暫不能公開。鄭麗君宣布成立「線上專區」後，全國都在關注政府的下一步。經貿談判辦公室的角色仍然關鍵，但經濟部扮演的角色將更加吃重。

協助產業因應　與降低關稅同等重要

8月以來，美國關稅政策逐漸明朗化，台灣需面對「20＋N%」的暫定對等關稅，以及「100%→0%」半導體關稅。

從全球經濟來看，台灣的條件算「優渥」，尤其去年台灣對美貿易順差金額高達 739 億美元，資通訊產品佔輸美產品逾 7 成，其中半導體、顯示卡、伺服器等約 20 項產品只要投資設廠可享實質稅率 0%，基本確定台灣在關稅戰立於不敗之地。

而且6月因為提前拉貨效應，單月台灣對美貿易順差高達 126 億美元，更讓台灣一舉成為美國最大貿易逆差國，印證台美貿易量擴大的趨勢。鑑於美國在 AI 與 IC 設計產業無可比擬的優勢，台灣高科技製造將會繼續增強與美國的互補效應，台灣的經濟成長率不僅很高機率不會重挫，甚至可能獲得更大的成長空間。

然而，美國「232 條款」半導體關稅實施範圍尚未公告，台灣仍需密切注意晶片終端產品設備是否列入課稅範圍。國發會主委劉鏡清便坦言，若晶片終端產品設備需課徵關稅，目前政府的產業支援方案 930 億元特別預算規模就必須再擴大。

而且在「20＋N%」暫定關稅之下，工具機、手工具等傳統製造業將受到強烈衝擊。我國約有 4.6 萬家中小型出口製造業者，超過 8 成均使用美元報價，半導體實質零關稅固然可喜，也不能忽視傳產的困境。

儘管暫定關稅從 32% 大幅降至 20%，但對美出口報關時，傳產面對的實質稅率是從 10% 提升至 20%，這是真實存在的難題，不容推諉卸責。

所幸經濟部並未袖手旁觀，而是推出四大協助作法，包括：

一、透過 AI 技術服務，減少製造業生產成本。

二、赴美設置產業園區，鼓勵業者前往布局，緩解關稅衝擊；並持續與美方溝通談判，爭取更有利關稅條件。

三、鼓勵中小企業深耕利基市場及客製化、高值化服務。

四、以彈性與速度為核心，助產業加速升級轉型。

除此之外，以經濟部為首規劃的 930 億元產業支持方案，也安排了各項優惠貸款、研發轉型補助與拓展海外市場補助。何況 930 億元還不是行政院特別預算案的全貌，經濟部同步提出撥補台電虧損，以舒緩工商團體今年最擔憂的電價上漲問題。

▼面對關稅，以經濟部為首規劃的 930 億元產業支持方案，也安排了各項優惠貸款、研發轉型補助與拓展海外市場補助。（圖／資料照）

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

政治惡鬥　恐成台灣經濟最大威脅

可惜的是，國內朝小野大的政治格局，讓原本福國利民的經濟規劃陷入危機。在野的國民黨、民眾黨出於自身能源政策偏好，封殺了台電撥補預算，並強行推動核三延役公投。

且不論核三延役公投與現行法規毫無二致的荒謬性，對產業界而言，當務之急是：如何守住電價不漲？

當美國關稅、新台幣匯率已經造成出口廠商的龐大壓力，在野黨卻為政治考量而製造「人禍」，無怪乎八大工商團體在今年 5 月 15 日罕見發表〈撐住台電，就是穩定電價〉聯合聲明。

台電爭端只是冰山一角，政治鬥爭還從行政、立法兩院之間延燒至各部會。其中經濟部長郭智輝因為來自民營企業，不諳官場說話藝術，竟然被在野黨視為賴政府的破口，頻繁放大檢視郭部長的一言一行，甚至不斷呼籲部長下台。即使在執政黨內，也有部分人將施政不力歸咎於郭智輝。

從民主政治角度，不擅長群眾語言的官員往往容易受到掣肘，但檢視郭部長的實際作為，不難發現這位企業家部長，對於產業界的真實需求洞若觀火。

若少了郭智輝，憑藉公務系統自身能力，經濟部恐怕難以在背後支撐談判團隊應對川普政府快節奏、高壓的談判模式，更不可能迅速推出因應關稅衝擊的配套措施。

經濟部雖非談判桌上的主談者，但負責情資彙整、產業衝擊評估與配套政策，是確保談判團隊能在高壓談判中掌握籌碼的幕後中樞。成熟政治人物的判斷雖然重要，但是郭智輝的企業家眼光，讓內閣制定政策更加完善。

企業難關重重　更需企業家部長

在對等關稅議題剛發生之際，郭部長就指示開放全國 50 條法人 AI 試製生產線，支援中小企業產業升級，經濟部並在極短時間內擬定《出口供應鏈支持方案》、《協助中小企業取得避險額度信用保證措施》等一系列做法。

更重要的是，郭智輝部長剛上任不久，就針對地緣政治衝突加劇、區域化製造趨勢興起，提出「境外關內」的思維。

普通政治人物能夠提出有遠見的政策已屬不易，但是郭部長可不把「境外關內」當成口號願景，他秉持企業家重視執行效率的作風，早在去年 7 月，經濟部已與德州州政府簽署《經濟發展意向聲明》，雙邊朝向免除州稅、減免所得稅方向合作。

而且經濟部已向德州提出比照 USMCA（美加墨貿易協定）設立產業園區，園區如同「保稅區」，購入的材料都是免稅，組裝成品可以賣到美國客戶，也可賣到其他國家。

郭智輝部長推動產業在美國的戰略布局，不只是「為逃稅而出走」，而是搶占市場的主動進攻。經濟部一方面協助台廠洽談免州稅條件，降低設廠初期負擔；另一方面鼓勵企業將此視為拓展北美市場、分散地緣風險的長期投資，而非被迫外移。這種由防轉攻的策略，正是將關稅挑戰轉化為市場機會的關鍵。

如此大的計劃，在短短一年時間未完全定案無可厚非，但透過這一系列手段，政府將可以協助較具實力的台廠赴美，讓台商們如台積電一般就近服務美國客戶，同時也可透過大帶小以及政府整合的採購模式，讓無能力赴美的國內中小企業雨露均霑，不怕被關稅壁壘阻擋而失去商機。

這會解決兩個問題：大企業需要土地水電基建、中小企業需要訂單。

眼光放更遠一些，美國政府握有對等關稅的調整權力，赴美設廠未落實之前，貿易摩擦的風險依舊存在，不論最終關稅幾趴，半導體廠或傳產都沒有鬆懈的本錢。所以政府能夠幫助台商快快推進赴美設廠，並讓國內中小企業以保稅貨物管道出口美國，對產業界而言才是真正的幫助。

可以理解，當產業界受到關稅衝擊，社會不安焦慮必定引起民怨，加上朝野黨派有各自立場，彼此爭執也是民主社會的常態。

然而眼下這位企業家部長，似乎成了政治惡鬥的代罪羔羊。

郭部長這種不善言辭，但處處從產業經濟務實角度出發的官員，應該是現在台灣經濟最需要的人才，不應因言語風格不符期待，就否定一位在產業政策上展現執行力的部長。

經濟部長是來擘畫經濟、協調資源的，不是來當政論節目主持人的。台灣社會已厭倦過度政治鬥爭，朝野應該擱置爭議，務實探討經濟部的各項措施、監督落實，幫助廠商因應關稅衝擊才對。

▼經濟部長是來擘畫經濟、協調資源的，台灣社會已厭倦過度政治鬥爭，朝野應該擱置爭議，務實探討幫助廠商因應關稅衝擊才對。（圖／記者林敬旻攝）

▲新內閣人事公布，經濟部長郭智輝。（圖／記者林敬旻攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►兩岸別老戰狼、戰猫了！　爭中華民族的民生福祉吧

►不承擔黨主席　盧秀燕恐成侯友宜2.0

►台灣失去的不是川普　而是「方向」

投稿
申訴
關鍵字: 張慶華 雲論 郭智輝 經濟部 民眾黨 第三階段

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
關稅衝擊當前　台灣更需要一位「企業家部長」領導經濟..
閱之海筆記／天皇御准：櫻花妹奉旨慰安駐日美軍！
我的病歷我作主？　健保資料庫的退出權與治理挑戰
台灣7月出口飆新高　緊急需求掀貿易熱潮
兩岸別老戰狼、戰猫了！　爭中華民族的民生福祉吧

推薦閱讀

關稅衝擊當前　台灣更需要一位「企業家部長」領導經濟..

我的病歷我作主？　健保資料庫的退出權與治理挑戰

民眾黨替國民黨解決「兩岸論述包袱」

黃映溓／阿扁的政治鬧劇？

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

呂秋遠／跟離婚的單親媽媽交往，可以嗎？　

亮麗人妻揭憂鬱症歷程　友曝「病情好轉就有力氣自殺」

疫情下心聲》確診了會怎麼樣嗎？平靜的日常離我遠去

《後宮甄嬛傳》之20／觀察果郡王、果親王的狡猾手段

兩岸別老戰狼、戰猫了！　爭中華民族的民生福祉吧

相關文章

政院嗆蔣萬安有失格調　北市：誰錯判關稅談判還「快樂在一起」

政院嗆蔣萬安有失格調　北市：誰錯判關稅談判還「快樂在一起」

台中市長盧秀燕今（14日）赴行政院會為地方計畫型補助款請命，與行政院長卓榮泰正面交鋒，卓批盧離題，認為開會是要共同討論解決問題，而非創造聲量..

8小時前

我的病歷我作主？　健保資料庫的退出權與治理挑戰

我的病歷我作主？　健保資料庫的退出權與治理挑戰

侯漢廷爆郭智輝「快樂在一起」宴飲3小時　經濟部要求提出證據

侯漢廷爆郭智輝「快樂在一起」宴飲3小時　經濟部要求提出證據

「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不願

「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不願

關稅+20%還去參加快樂晚宴　藍營女神批郭智輝失職：立刻下台

關稅+20%還去參加快樂晚宴　藍營女神批郭智輝失職：立刻下台

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

關稅衝擊當前　台灣更需要一位「..

關稅衝擊當前　台灣更需要一位「..

我的病歷我作主？　健保資料庫的..

民眾黨替國民黨解決「兩岸論述包..

黃映溓／阿扁的政治鬧劇？

賴兒子服役　必然更有號召力！

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面