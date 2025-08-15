核三公投假議題　拉下內閣才是藍白真正目的

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

●林柏維／水泥業永續策略研究員

近期藍白拋出的「核三重啟」議題，看似關心能源，實則是精心算計，目的在拉下內閣，製造台灣政治混亂。

藍白攻擊郭智輝 不是因為不做事「而是打亂了政治算盤」

先是公投主文與現行法規完全相同，毫無實質效力，在野黨也沒提出過有效的核廢料處置方案。由於藍白論述空洞，社會大眾對核三公投辯論關注度有限，但近日卻突然爆發激烈的政治對抗，氛圍實在詭譎。

首先，屏東國民黨立委蘇清泉在立法院「丹娜絲颱風重建」專案報告中發難，要求必須重啟核三，引發程序問題，甚至被同黨的立法院長韓國瑜制止。

藍營立委的亂象，連藍營院長都不贊同，而且蘇清泉宣稱「恆春半島有75%民眾支持核三延役」，毫無具體資料佐證。經濟部長郭智輝當下備詢有察覺異樣，質疑蘇清泉的數據，才說出「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」

郭部長對敦親睦鄰費的說法雖不中聽，可是並沒有說錯。郭部長出身屏東，或許是心中感觸極深才脫口而出，住在鄰避設施旁邊，本就沒有居民會心甘情願，除非有相對的補償。

同樣來自屏東的民進黨立委莊瑞雄，也反對蘇清泉信口雌黃。莊瑞雄說，2019年恆春鎮長盧玉棟就曾帶領民代反應，若核三廠發生核災，沒有一條安全逃生的路，「現在怎麼有民調說核三廠周邊有近7成人支持核三延役？根本是胡說八道，把核三廠周遭的人講得像白癡一樣。」

然而藍白卻立刻轉移焦點，由黃國昌做砲手，發文嚴厲抨擊郭智輝是「垃圾部長」，要求郭智輝下台、卓榮泰道歉，隔日更是得寸進尺發文把核三公投的目的導向「教訓賴清德」。

真正的核心問題還是核三，其裝置容量占台灣總發電量不到3%，延役重啟不僅要花鉅額經費與多年工期，對凍漲電價與穩定供電的效果微乎其微。更荒謬的是，黃國昌所謂「三公里深洞埋核廢料」的方案，屬於尚未成熟的技術幻想。

只是在藍白的政治算計下，國家重大政策並不重要，鬥爭拉下內閣製造混亂才是他們的目標。在黃國昌之後，甚至還有侯漢廷出來抹黑，用郭部長正常合法參加餐敘的照片，稱郭部長罔顧關稅議題，只顧宴飲享樂。所幸經濟部迅速回應，部長當日僅是受邀出席，致意寒暄後便離開。

然而在藍白毫無底線的攻訐之下，內閣的清白早已「白白布染到黑」。郭部長雖然話直，但自上任以來，他實實在在推動綠能發電，努力讓台灣能源結構更穩健。

藍白攻擊他，不是因為他不做事，而是因為他做得太認真，打亂了對方的政治算盤。綠營支持者應該看清這場操作，不要隨之起舞，在 8/23 公投更應出來投不同意，阻止藍白這場惡質的政治鬥爭戲碼。

▼侯漢廷爆料經濟部長郭智輝設宴。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。