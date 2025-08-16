ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
普丁與川普會談的啟示　台灣不可忽視的風險訊號

我們想讓你知道…美俄峰會在阿拉斯加登場3小時，美俄都得分，但細究川普在會後的發言，卻對台海激起了不可忽視的警訊，台灣當務之急，要破除川普對台灣的錯誤類比，以及對中國領導人承諾的虛幻信任。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）16日於阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行峰會。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）16日於阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行峰會。（圖／路透社）

●王宏仁／成大政治系教授、國策研究院執行長

2025年8月15日，美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在美國阿拉斯加舉行會談。這場會談歷時超過三個小時，最後沒有任何正式協議產生，但卻引發國際輿論的高度關注。對美國而言，這是川普個人的勝利；對俄羅斯而言，這是一次爭取與美國改善關係的契機；對歐洲與烏克蘭來說，這是關乎戰爭進退的重要觀察點。然而，對台灣而言，會談本身雖沒有直接涉及台海問題，但川普在會談途中的受訪言論卻透露出他如何理解台灣問題，這部分勢必會對台灣的安全環境造成影響。

會談氛圍與政治意涵

在會談之前，川普曾公開表示，如果認為對方沒有誠意，他隨時可能離場，甚至以此做為施壓策略。但實際情況卻是，會談持續了三個多小時，過程中並沒有出現破局或公開爭吵，反而顯示雙方都願意在一定的框架下保持交流。

這一點值得留意：普丁能夠吸引川普的注意並維持談話節奏，這本身就是一種有效地戰略操作。如果今日換成習近平和川普對話，恐怕川普不見得會有如此耐性。今天這場對話，的確讓我們對普丁的能力刮目相看。

核心分歧仍然存在

儘管氣氛融洽，雙方在關鍵問題上的分歧卻沒有絲毫退讓。首先是領土問題。俄羅斯立場一貫強硬，強調克里米亞（Crimea）已經「回歸」俄羅斯，並拒絕撤出烏克蘭東部四個被佔領的地區（Donetsk、Luhansk、Zaporizhzhia、Kherson）。對莫斯科而言，這些領土既是談判的底線，也是向國內展現強勢外交的政治資本。川普雖然希望推動停火，但在這一點上無法逼使普丁妥協。

▲▼美國總統川普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲普丁在領土議題上強硬不退讓，川普也無可奈何，對照可能的川習會，無異對台敲響一記重大警鐘。（圖／路透）

這一點值得留意：普丁如果這樣的堅持最後得到回報，換成習近平是否會如法泡製？因為中國和俄羅斯近期已經在國際上聯合論述，領土是核心利益，而台灣是中國核心利益中的核心，絕對不會退讓。

戰略效果與普丁的計算

普丁透過這場對話，其實成功展現俄羅斯願意與美國重啟關係的善意，淡化其在戰場上的孤立形象。他甚至提及阿拉斯加與俄羅斯的歷史淵源，暗示可能開展經濟合作。特別是俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund, RDIF）負責人基里爾·德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）的參與，更強化了這一信號。這顯示普丁試圖以「經濟合作」做為改善雙邊關係的切入點。

這一點台灣也值得留意：目前中國跟美國貿易談判的策略就是拖延。在拖延過程中，關稅議題可能被其他突然出現的議題所綁架，例如總統賴清德本來可能過境紐約一事，就需要謹慎處理。

台灣應注意的關鍵訊號

對台灣而言，真正需要關注的並不是會談本身，而是川普在會前與會後的談話。他在赴阿拉斯加途中接受媒體訪問時提到，習近平曾經向他保證，在川普任內不會對台灣動武。

▲▼台美關係，美台關係。（圖／路透）

▲川普的發言對台發出了警訊，他傾向相信領導人之間的個人承諾，而非制度性的安全保障。（圖／路透）

這段言論揭示了川普對台灣問題的第一印象：他傾向相信領導人之間的個人承諾，而非制度性的安全保障

更值得警惕的是，川普甚至將台灣與烏克蘭進行類比。他在會談後透露，他曾對普丁說，如果自己在2020年能繼續連任，俄羅斯就不會發動對烏克蘭的戰爭，而普丁也表示同意。川普由此推論，習近平在台灣問題上也會以同樣邏輯處理。

這種看法是嚴重錯誤的。台灣問題的性質與烏俄戰爭不同，不能依靠北京的「不動武承諾」來獲得保障。這種誤解若未及時修正，可能對台灣的安全戰略造成長期傷害。

台灣的當務之急　改變川普對台的錯誤類比

川普若真的部分相信習近平的說法，即便僅僅是「百分之一的信任」，都可能造成美國在印太安全政策上的鬆動。這會導致盟友對美國立場的疑慮，進而影響日本、南韓、甚至東南亞國家在區域安全架構中的態度。

另一方面，即使美國實際上並未鬆懈，單是川普的言論，也可能讓北京誤判形勢，進一步加大對台灣的灰色地帶壓力，無論是軍機繞台、網路攻擊，還是經濟脅迫，都可能因此加劇

因此，台灣的當務之急，是改變川普對台灣的認識。這並非單靠宣傳即可，而是必須展現制度化且具體的外交努力。台灣應立即任命一位有能力、且獲得總統充分信任的駐美代表，整合政府與民間的資源，在美國國會、智庫與媒體中重新佈局。只有積極塑造美國領導人對台灣的正確認知，才能避免台灣在錯誤的類比與虛幻的承諾中陷入戰略劣勢。

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

關鍵字: 川普 普丁 普普會 雙普會 美俄峰會

中國才是雙普會「最大贏家」？　美智庫預警：恐套用在台灣

川普爆料「我當總統習近平不會攻台」　陸：台灣是中美最敏感問題

影／讓普丁5回望！美B-2隱轟編隊飛過頭頂　川普禮遇或展示武力

希拉蕊喊若結束戰爭「提名諾貝爾和平獎」　川普回應：太好了

川普建議俄烏「割地求和」　美學者：談領土妥協比交易房產更血腥

