
戰爭峰會番外篇主角「郵寄投票」 越權定義民主規則的制度性危機

我們想讓你知道…倘若郵寄投票被成功污名化，即便繼續存在，其正當性也會受到侵蝕。結果是：無論選舉誰勝誰負，都會有人質疑結果，民主將陷入無休止的合法性危機。

▲。（圖／路透社）

▲川普不僅在白宮會議中公開抨擊郵寄投票為「腐敗」、「毀壞民主的根源」，更聲稱已經著手起草行政命令，企圖在2026年期中選舉前廢止這項制度。（圖／路透社）

●江岷欽／世新管理學院院長

民主的理論是：人民自以為瞭解自己要什麼，而命運必將讓他們狠狠嘗盡其中的代價。(Democracy is the theory that the common people know what they want, and deserve to get it good and hard.) — H. L. Mencken

戰爭主題的背後　浮現投票的番外篇

近日，在阿拉斯加舉行的「雙普會」（川普與普丁）與白宮的「川澤會」（川普與澤倫斯基），原本鎂光燈聚焦的焦點，是戰爭與和平的宏大敘事。然而，意外浮現的「番外篇」卻並非戰場，而是投票方式：郵寄投票(mail-in ballots)。

川普不僅在白宮會議中公開抨擊郵寄投票為「腐敗」、「毀壞民主的根源」，更聲稱已經著手起草行政命令，企圖在2026年期中選舉前廢止這項制度。

更耐人尋味的是，俄羅斯總統普丁也意外成為這場政治戲劇的「合唱者」。川普轉述普丁的話，稱「郵寄投票使選舉不誠實」，並引用此說法來加強自己的論點。於是，兩場原本應該聚焦於戰爭與安全的高峰會，卻被「郵寄投票」奪去了部分主角光環，成為國際輿論的新焦點。

川普的政治修辭　為何選擇郵寄投票？

川普的強烈攻擊並非偶然，而是一種長期的政治修辭策略。自2020年大選以來，他將大選失敗歸咎於郵寄投票，聲稱民主黨「利用郵寄選票作弊」。這種陰謀論的說法雖多次被聯邦與州級調查駁斥，卻深植部分選民心中。

2024年大選，川普勝選，但郵寄投票仍佔全美選票約三分之一（約4680萬票）。過去數年，共和黨內部投入數千萬美元推廣郵寄投票，甚至在賓州、北卡、亞利桑那等關鍵州扭轉了民主黨的領先。然而，川普再次揚起「反郵寄投票」大旗，等於直接打擊自家黨內策略。

對川普而言，攻擊郵寄投票至少有三層戰略效益：

1. 重燃基本盤的不信任感：讓支持者相信「唯有川普能拯救被操縱的選舉」。
2. 轉移政策焦點：將外交、內政的爭議轉向「選舉誠信」，避免在具體政策上被檢驗。
3. 預作選舉保險：若2026或2028選舉不利，他可再度以「郵寄投票不公」為藉口。

▼川普的強烈攻擊並非偶然，而是一種長期的政治修辭策略。自2020年大選以來，他將大選失敗歸咎於郵寄投票，聲稱民主黨「利用郵寄選票作弊」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國,俄亥俄州,克里夫蘭,郵寄投票,mail-in ballots。（圖／達志影像／美聯社）

郵寄投票的事實　國際比較與制度成效

雖然川普聲稱「美國是唯一使用郵寄投票的國家」，但事實剛好相反。全球至少有34個國家允許郵寄投票，其中12國全面開放，22國在特定情況下適用。包括加拿大、英國、德國、瑞士、澳大利亞，皆將郵寄投票視為民主運作的正常管道。

以美國而言，郵寄投票更是歷史悠久。自南北戰爭起，士兵即可透過郵寄方式投票。2020年疫情期間，全美郵寄投票比例高達43%，2024年雖回落，但仍超過30%，遠高於疫情前水準。根據美國網路安全與基礎設施安全局（CISA）及兩黨共同的選舉官員調查，郵寄投票並無系統性舞弊的證據。

國際民主機構（IDEA）更指出，郵寄投票的安全性取決於技術設計，例如條碼追蹤、簽名比對與選票追蹤系統，而美國在這方面的制度堪稱完備。換言之，川普所謂「五六張選票送到同一人家」的說法，多數屬於誤導或孤立錯誤案例。

憲政爭議　總統的權力界限

根據《紐約時報》8月18日報導，川普揚言，在2026年期中選舉前，要透過行政命令廢除郵寄投票。果真如此，川普必然再度引發憲政爭議。美國憲法第一條第四節明確規定，選舉的「時間、地點與方式」由州立法機關決定，國會有權作出調整，但總統並無角色。

這意味著，川普若試圖以行政命令干預，極可能違憲。加州大學洛杉磯分校的選舉法專家Rick Hasen直言：「憲法沒有賦予總統任何選舉監督權。」即使川普發佈行政命令，勢必遭遇司法挑戰，幾乎無法在2026年中期選舉前落實。

更重要的是，川普在社交媒體聲稱「各州只是聯邦的代理人，必須服從總統」，這不僅與保守派長年捍衛的「州權至上」背道而馳，也顯示他對憲政平衡的蔑視。這是一種潛在的制度性危機：總統試圖越權定義民主遊戲規則。

普丁的「附和」　合唱還是政治算計？

阿拉斯加峰會後，川普刻意引述普丁的話，無論真偽，都是一種外交修辭操作。對普丁而言，將美國選舉描繪為「不誠實」符合俄羅斯長期策略：削弱美國制度信任，強化內部分裂。川普與普丁的「合唱」，等於放大了對美國民主的懷疑。

這也意味著，郵寄投票已不僅是美國的內政爭議，而是國際地緣政治的一部分。當外部強權利用川普的言辭作為輿論武器，美國的制度信任便遭受雙重打擊。

民主的真正風險　不在郵寄投票而在「不信任政治」

事實上，郵寄投票本身不是問題，問題在於不信任被武器化。川普與普丁的言辭，將技術問題放大為制度危機，意圖使選民對選舉結果失去信任。這種策略比任何戰場武器更危險，因為民主的根基不在選票本身，而在公民對制度的信賴。

倘若郵寄投票被成功污名化，即便繼續存在，其正當性也會受到侵蝕。結果是：無論選舉誰勝誰負，都會有人質疑結果，民主將陷入無休止的合法性危機。

民主的壓力測試

從「雙普會」到「川澤會」，郵寄投票意外成了番外篇的真正主角。川普與普丁的合唱，不僅是一場政治戲劇，更是對美國憲政制度的一次壓力測試。

歷史提醒我們，民主常常不是毀於戰場，而是毀於內部信任的崩解。郵寄投票之爭，不只是關於選票寄送方式的辯論，而是攸關美國民主能否抵抗修辭與權力結合後的侵蝕。

畢竟，民主真正的問題不是郵寄投票是否安全，而是：美國是否還能守住選民對制度的信心？

▼郵寄投票之爭，不只是關於選票寄送方式的辯論，而是攸關美國民主能否抵抗修辭與權力結合後的侵蝕。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）



關鍵字: 江岷欽 雲論 華府會談 普丁 民主 美國 川普 郵寄投票 峰會





