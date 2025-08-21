ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

股市創新高恐資金盛宴　當心成新一輪波動序幕

我們想讓你知道…近期股市創新高可能是一場短暫的資金盛宴，隨時可能轉化為新一輪波動的序幕。台股20日崩跌逾700點，正是一項警訊，提醒投資人宜居高思危。

▲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲「關稅衝擊與股市繁榮並存」的現象，若與經濟基本面背道而馳，恐加劇崩跌風險。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

在川普的對等關稅大刀下，不僅影響企業獲利，也會造成物價上漲，進而抑制消費與經濟成長。然而弔詭的是，不僅美股頻頻創下新高，日經指數也站上歷史高點，台股更在外資回流與半導體需求強勁支撐下改寫紀錄。然而，這種「關稅衝擊與股市繁榮並存」的現象，若與經濟基本面背道而馳，恐加劇崩跌風險。

台股於8月18日創歷史高點後，20日傳聞美商務部考慮以「補貼入股」台積電後，加上漲多修正，以及台指期結算，股價重挫50元(跌幅4.22%)，外資大賣3萬多張，加權指數指數崩跌728.06點(跌幅2.99%)。然21日開盤又展開反彈，這現象是否為新一輪波動序幕？

美日台股創新高　陸股創十年新高

進一步分析，道瓊工業平均指數在7月23曰創下45,010.29點史新高紀錄。台股加權指數在8月18日收盤24,482點、市值78.89兆元台幣、上市櫃市值合計85.36兆元台幣，創下收盤歷史新高。日股在對等關稅確定15%後持續上攻，日經指數在8月18日衝到43714.31點，再創歷史新高點 。大陸上證指數18日最終收報3,728點，創下自2015年8月20日之後的新高後，20日又創高，收3766.21點，陸股市值也首次突破人民幣100兆元。

究其因，舉犖犖大者如下三點:

一、AI半導體需求強勁，資金蜂擁進場

對等關稅衝擊對產業衝擊效應巨大自不待言，尤其半導體與高科技產品首當其衝；但川普同時提供了「在美投資換取免稅」的條件，使得台積電、三星被迫加速赴美設廠。

對美國而言，這正是「製造業回流」以及奪回「半導體科技主權」政策的施行。正面視之，有利於美國本土製造的擴張，將增強就業與產能。也加強投資人對能源、基建、軍工等內需產業也充滿信心，使美股屢創新高。

同時，日本與台灣股市也意外受惠。日股上揚的背後，一方面是日圓偏弱、外資湧入推升出口股，另一方面則是日本企業改革與AI需求帶動。

至於台股，在台美關稅議題底定( 徵收20%關稅、8/7日生效，雖然比預期 15% 略高，但後續仍有談判下調的空間 )，加上半導體龍頭台積電在美國設廠有望取得免稅資格，股價創下1,200元歷史新高，整體AI半導體產業需求強勁，資金蜂擁進場，推升大盤站上歷史新高。

二、資金湧入與預期聯準會降息

股市頻創新高，更根本的推力來自資金面。美國聯準會（Fed）升息循環在2024年告一段落後，短暫降息，接著凍息至今。然面對2025年初就業市場疲弱與景氣下行風險，已經釋出明確的降息訊號。市場預期Fed在未來半年將有2到3碼的降息空間。低利率與寬鬆資金環境預期下，使得大量資金湧入股市，特別是在債券收益率下降下，股票相對更具吸引力。

根據金管會公布外資7月淨匯入統計，外資單月匯入50.4億美元、創史上同期第一大，且是史上單月第13大淨匯入紀錄，今年前七月累計淨匯入247.47億美元，也寫史上同期第二大。同時，台股上市櫃公司前七月累計營收至27.58兆元，年增12.3%。繳出歷年最旺7月、再次重返4兆元大關、今年次高的「三好」成績單，更是台股的另一股力量。

三、市場「TACO交易」推波助瀾

除了基本面與資金面，市場心理與交易結構也是推升股市的重要因素。自川普於4月初宣布對等關稅以來，投資人對TACO 「Trump always chickens out」交易已習以為常，即在川普宣佈關稅政策的當下做空（市場情緒快速反應），過數個交易日後再重新做多（川普會放軟態度、取消政策）。

其中，道瓊工業平均指數自4月3日的40,545波段低點，反彈至7月23曰的450109高點，共漲了4,465點，漲幅達11%；日經指數指數自4月7日的31,136波段低點，反彈至8月18日的43,714點，共12,578點，漲幅達40.39%。而台股自4月9日的17,391低點，反彈至8月18日收盤的24,482點高點，共7,091點，漲幅達40.7%。

▼美日台股波段最大漲幅。（圖／作者整理）

指數名稱 波段低點（日期/指數） 波段高點（日期/指數） 漲幅點數 漲幅百分比
道瓊工業平均指數 4/3 → 40,545 7/23 → 45,010 4,465 11%
日經指數 4/7 → 31,136 8/18 → 43,714 12,578 40.39%
台股加權指數 4/9 → 17,391 8/18 → 24,482 7,091 40.7%

 
盛宴一旦結束　風險必然加劇

筆者以為，股市表現易受樂觀與悲觀情緒左右，若將股市視為「經濟櫥窗」恐怕是危險的。總體來看，川普的對等關稅衝擊並未壓垮股市，反而在AI科技強勁需求、資金寬鬆與市場心理適應的條件下，推動美股、日股與台股同步創高。

這種現象揭示了金融市場的複雜性，政策上的衝擊不一定轉化為直接利空，反而可能在結構性力量作用下被市場「消化」乃至「轉化」為利多。

然而，美日台三大股市同創新高並不代表風險消失，反而潛藏幾大隱憂。

一、對等關稅政策對全球供應鏈的破壞可能在中長期爆發。成本上升終究會侵蝕企業利潤。若企業無法完全轉嫁給消費者，股價的基本面支撐將動搖。

二、資金行情具有不可持續性。股市上漲更多依賴資金與樂觀情緒推動，一旦通膨壓力升高迫使Fed再度緊縮，或是國際資金因地緣衝突轉向避險資產，股市恐面臨急跌。

三、過度依賴科技巨頭拉抬，形成「窄基繁榮」。麻省理工學院（MIT）近期提出報告指出，95％生成式AI投資0回報，且若AI需求放緩或監管風險升高，少數巨型科技股的下跌可能帶動整體指數回檔，造成市場連鎖效應。

四、對台股而言，美「補貼入股」神山疑慮及半導體關稅等不確性因素未除，市場動盪難以消除。

綜合言之，近期股市創新高可能是一場短暫的資金盛宴，隨時可能轉化為新一輪波動的序幕。台股20日崩跌逾700點，正是一項警訊，提醒投資人宜居高思危。

▼總體來看，川普的對等關稅衝擊並未壓垮股市，反而在AI科技強勁需求、資金寬鬆與市場心理適應的條件下，推動美股、日股與台股同步創高。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼（圖／記者周宸亘攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►德國經驗！　明確的能源轉型才能邁向能源獨立、繁榮與安全

►中共在黃岩島強勢作為　短期內不會在台海上演？

►美印交惡　「金磚國家」水漲船高

投稿
申訴
李沃牆專欄

李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

李沃牆最新文章

more

關鍵字: 李沃牆 雲論 台積電 台股 川普 股市 關稅 美股 日股

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
股市創新高恐資金盛宴　當心成新一輪波動序幕
白宮會談的政治算盤：川普、歐洲、烏克蘭，與台灣的鏡..
中共在黃岩島強勢作為　短期內不會在台海上演？
美印交惡　「金磚國家」水漲船高
德國經驗！　明確的能源轉型才能邁向能源獨立、繁榮與..

推薦閱讀

中共在黃岩島強勢作為　短期內不會在台海上演？

美印交惡　「金磚國家」水漲船高

「沒讀書的」反核三重啟意見書　論蔥哥「深挖洞」之不..

股市創新高恐資金盛宴　當心成新一輪波動序幕

德國經驗！　明確的能源轉型才能邁向能源獨立、繁榮與..

白宮會談的政治算盤：川普、歐洲、烏克蘭，與台灣的鏡..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

網評／方儉／那些年我們一起照的輻射

烏俄和平談判與歐洲的未來進入關鍵時刻　真正的難題正..

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

相關文章

川普自封「戰爭英雄」！　讚納坦雅胡不忘炫耀：我解決6場衝突

川普自封「戰爭英雄」！　讚納坦雅胡不忘炫耀：我解決6場衝突

美國總統川普在最新專訪中大讚以色列總理納坦雅胡為「戰爭英雄」，更直言自己也應獲得同樣稱號。他接受知名保守派主持人萊文（Mark Levin）..

5小時前

川普控風電、太陽能發電是騙局　朱立倫：民進黨正違反世界潮流

川普控風電、太陽能發電是騙局　朱立倫：民進黨正違反世界潮流

連川普都認光電是世紀騙局　黃國昌：民進黨還不檢討錯誤能源政策？

連川普都認光電是世紀騙局　黃國昌：民進黨還不檢討錯誤能源政策？

台塑掌門換人新行情　四寶1檔率先衝漲停

台塑掌門換人新行情　四寶1檔率先衝漲停

川普立場急轉！美僅「最低介入」烏安全保證　歐恐獨扛和平重擔

川普立場急轉！美僅「最低介入」烏安全保證　歐恐獨扛和平重擔

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

中共在黃岩島強勢作為　短期內不..

中共在黃岩島強勢作為　短期內不..

美印交惡　「金磚國家」水漲船高

「沒讀書的」反核三重啟意見書　..

股市創新高恐資金盛宴　當心成新..

德國經驗！　明確的能源轉型才能..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面