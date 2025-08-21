股市創新高恐資金盛宴　當心成新一輪波動序幕

▲「關稅衝擊與股市繁榮並存」的現象，若與經濟基本面背道而馳，恐加劇崩跌風險。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

在川普的對等關稅大刀下，不僅影響企業獲利，也會造成物價上漲，進而抑制消費與經濟成長。然而弔詭的是，不僅美股頻頻創下新高，日經指數也站上歷史高點，台股更在外資回流與半導體需求強勁支撐下改寫紀錄。然而，這種「關稅衝擊與股市繁榮並存」的現象，若與經濟基本面背道而馳，恐加劇崩跌風險。

台股於8月18日創歷史高點後，20日傳聞美商務部考慮以「補貼入股」台積電後，加上漲多修正，以及台指期結算，股價重挫50元(跌幅4.22%)，外資大賣3萬多張，加權指數指數崩跌728.06點(跌幅2.99%)。然21日開盤又展開反彈，這現象是否為新一輪波動序幕？

美日台股創新高 陸股創十年新高

進一步分析，道瓊工業平均指數在7月23曰創下45,010.29點史新高紀錄。台股加權指數在8月18日收盤24,482點、市值78.89兆元台幣、上市櫃市值合計85.36兆元台幣，創下收盤歷史新高。日股在對等關稅確定15%後持續上攻，日經指數在8月18日衝到43714.31點，再創歷史新高點 。大陸上證指數18日最終收報3,728點，創下自2015年8月20日之後的新高後，20日又創高，收3766.21點，陸股市值也首次突破人民幣100兆元。

究其因，舉犖犖大者如下三點:

一、AI半導體需求強勁，資金蜂擁進場

對等關稅衝擊對產業衝擊效應巨大自不待言，尤其半導體與高科技產品首當其衝；但川普同時提供了「在美投資換取免稅」的條件，使得台積電、三星被迫加速赴美設廠。

對美國而言，這正是「製造業回流」以及奪回「半導體科技主權」政策的施行。正面視之，有利於美國本土製造的擴張，將增強就業與產能。也加強投資人對能源、基建、軍工等內需產業也充滿信心，使美股屢創新高。

同時，日本與台灣股市也意外受惠。日股上揚的背後，一方面是日圓偏弱、外資湧入推升出口股，另一方面則是日本企業改革與AI需求帶動。

至於台股，在台美關稅議題底定( 徵收20%關稅、8/7日生效，雖然比預期 15% 略高，但後續仍有談判下調的空間 )，加上半導體龍頭台積電在美國設廠有望取得免稅資格，股價創下1,200元歷史新高，整體AI半導體產業需求強勁，資金蜂擁進場，推升大盤站上歷史新高。

二、資金湧入與預期聯準會降息

股市頻創新高，更根本的推力來自資金面。美國聯準會（Fed）升息循環在2024年告一段落後，短暫降息，接著凍息至今。然面對2025年初就業市場疲弱與景氣下行風險，已經釋出明確的降息訊號。市場預期Fed在未來半年將有2到3碼的降息空間。低利率與寬鬆資金環境預期下，使得大量資金湧入股市，特別是在債券收益率下降下，股票相對更具吸引力。

根據金管會公布外資7月淨匯入統計，外資單月匯入50.4億美元、創史上同期第一大，且是史上單月第13大淨匯入紀錄，今年前七月累計淨匯入247.47億美元，也寫史上同期第二大。同時，台股上市櫃公司前七月累計營收至27.58兆元，年增12.3%。繳出歷年最旺7月、再次重返4兆元大關、今年次高的「三好」成績單，更是台股的另一股力量。

三、市場「TACO交易」推波助瀾

除了基本面與資金面，市場心理與交易結構也是推升股市的重要因素。自川普於4月初宣布對等關稅以來，投資人對TACO 「Trump always chickens out」交易已習以為常，即在川普宣佈關稅政策的當下做空（市場情緒快速反應），過數個交易日後再重新做多（川普會放軟態度、取消政策）。

其中，道瓊工業平均指數自4月3日的40,545波段低點，反彈至7月23曰的450109高點，共漲了4,465點，漲幅達11%；日經指數指數自4月7日的31,136波段低點，反彈至8月18日的43,714點，共12,578點，漲幅達40.39%。而台股自4月9日的17,391低點，反彈至8月18日收盤的24,482點高點，共7,091點，漲幅達40.7%。

▼美日台股波段最大漲幅。（圖／作者整理）

指數名稱 波段低點（日期/指數） 波段高點（日期/指數） 漲幅點數 漲幅百分比 道瓊工業平均指數 4/3 → 40,545 7/23 → 45,010 4,465 11% 日經指數 4/7 → 31,136 8/18 → 43,714 12,578 40.39% 台股加權指數 4/9 → 17,391 8/18 → 24,482 7,091 40.7%



盛宴一旦結束 風險必然加劇

筆者以為，股市表現易受樂觀與悲觀情緒左右，若將股市視為「經濟櫥窗」恐怕是危險的。總體來看，川普的對等關稅衝擊並未壓垮股市，反而在AI科技強勁需求、資金寬鬆與市場心理適應的條件下，推動美股、日股與台股同步創高。

這種現象揭示了金融市場的複雜性，政策上的衝擊不一定轉化為直接利空，反而可能在結構性力量作用下被市場「消化」乃至「轉化」為利多。

然而，美日台三大股市同創新高並不代表風險消失，反而潛藏幾大隱憂。

一、對等關稅政策對全球供應鏈的破壞可能在中長期爆發。成本上升終究會侵蝕企業利潤。若企業無法完全轉嫁給消費者，股價的基本面支撐將動搖。

二、資金行情具有不可持續性。股市上漲更多依賴資金與樂觀情緒推動，一旦通膨壓力升高迫使Fed再度緊縮，或是國際資金因地緣衝突轉向避險資產，股市恐面臨急跌。

三、過度依賴科技巨頭拉抬，形成「窄基繁榮」。麻省理工學院（MIT）近期提出報告指出，95％生成式AI投資0回報，且若AI需求放緩或監管風險升高，少數巨型科技股的下跌可能帶動整體指數回檔，造成市場連鎖效應。

四、對台股而言，美「補貼入股」神山疑慮及半導體關稅等不確性因素未除，市場動盪難以消除。

綜合言之，近期股市創新高可能是一場短暫的資金盛宴，隨時可能轉化為新一輪波動的序幕。台股20日崩跌逾700點，正是一項警訊，提醒投資人宜居高思危。

▼總體來看，川普的對等關稅衝擊並未壓垮股市，反而在AI科技強勁需求、資金寬鬆與市場心理適應的條件下，推動美股、日股與台股同步創高。（圖／記者周宸亘攝）

