核三公投反思　台灣民主價值及能源信任正在崩裂中

▲核三重啟公投於8月23日進行投票，結果同意票434萬張、不同意票為151萬張。（圖／記者陳家祥攝）

●許耀升／馳品設計執行長

核三重啟公投於8月23日進行投票，結果為同意票434萬張、不同意票為151萬張，最終因未達500萬票門檻而沒通過公投案，而這次的公投投票率之低29.53%，為史上第3低，就算同意的票數超過了大範圍比例，也仍是未過門檻。

筆者突然很好奇的去詢問了週邊所有認識的年輕同事或朋友，所得到的答案全都沒有去投票！而原因是「反正公投就算過了執政黨也只會選自己想要的答案，那投不投票都沒有意義的。」

公投即使通過 核三廠也需要嚴格安全評估

這場公投最有意思在於投票的所有縣市，同意票皆是大於不同意票，連綠營的中南部鐵票區也是同樣情況，尤其是核三所在地屏東縣恆春鎮同意票比率也有突破到6成。

但相較於726跟823時的大罷免案，最終跌破很多政客眼鏡的激烈總投票之結果為32：0，是打者無人出局、比賽完封，讓藍營全數挺過沒有一人被罷免的局勢，民進黨大動作號召的罷免行動可謂是宣告徹底失敗。

但核三公投卻呈現的是如此低迷的投票率？這種賭爛式的棄投現象，在筆者的解讀中，應該是台灣人民並不是不願去投票，而是在於選擇性的投票，因為「不投票本身也是一種投票的表現方式」。社民黨議員苗博雅也指出，將近七成的人民未去參與公投，政府應該正視人民的沉默。

如果說，投票的結果會影響到某人是否遭受罷免或繼續留任，而罷免與否的最終決定情況又涉及國會將呈現朝小野大還是一黨獨大？那這一票會激起了很多人不得不投的踴躍情況，即使是被罷免者本身也可能並不完美。

但如果只是在於同不同意核三廠要經過同意確認無安全疑慮後，才能繼續運轉？這代表著即使公投通過，核三廠也需要經過嚴格的專家安全評估，並非立即就能恢復運轉。

那這一票投與不投，就似乎是顯得可有可無，因為整段文字裏的但書，實在讓人無法相信當今執政者會去徹底遵守執行。尤其目前賴清德總統的金句就是：不是表決多數贏就可以，不是這樣喔！

民主的價值在於民意的展現，當地人民能夠透過自由公平的選舉讓人民決定自己的生活方式和社會方向，是個主權在民的表現。

8/23的核三公投，其實僅只是代表著台灣還是否能擁有機會讓核電有東山再起的希望罷了，因為說穿了，公投過了但會不會去執行，沒有人可以保證。

但可以確定的是這場公投結束之後，根據中華民國《公民投票法》公告公投結果後，於兩年內不得就同一事項再重提出公民投票案。這代表著在野黨對核能已無再著墨的地方，而民進黨也更不可能會讓核能有重啟復辟的任何機會，也就是說，台灣已正式進入到真正的無核家園時代了。

▼核三公投呈現低迷的投票率，這種賭爛式的棄投現象，應該是台灣人民並不是不願去投票，而是在於選擇性的投票，因為「不投票本身也是一種投票的表現方式」。（圖／記者陳家祥攝）

鋪滿光電板絕不是正確道路 台灣卻選擇自斷核能籌碼

但沒有核電的能源政策，人民接受嗎？前台北市議員、知名網紅呱吉在臉書發表看法說「為了區區3％核電發電量，我們需要承擔所有麻煩、這麼多難題嗎？」，這其中包含了核災、核廢料問題及核廢料儲存場的問題。

但自從丹娜絲颱風過境之後，其實更多台灣人所質疑的是，為了實現民進黨的無核家園政策，我們真的需要承擔這麼高的空污肺癌致死率，不但要失去了土地還要面對未來如何處理上千噸這麼多的廢棄光電板嗎？

台灣的能源轉型方向已經確立，政府在未來幾年仍會持續去致力於發展綠能發電。但同時台灣人民對能源政策的信任也正在被撕裂中，最明顯的體現將會發生在以後的每一場當地能源開發案公聽會上。不論業者是去開發光電還是風電甚至地熱，永遠都會先被冠上是否有圖利綠友友既得利益者的反感觀念，即使業者開了再多場的說明會，抗議的浪潮只會更為反彈、更為激烈，因為人民早已失去了對當局所執意推出的能源政策下最後一絲信任感了。

筆者在之前投稿時常提出太陽能板有熱廢能會產生熱島效應的相關文章，記得有一個讀者是如此的留言回復筆者：散播謠言的偽科學者，不要再寫這些無聊的廢文，根本沒人看，自以為能改變什麼呀。

是呀，根本不知道會有多少人看，也沒期待能改變什麼？但發聲的人一旦不再發聲，這世界到最後就會只剩一種聲音。哥白尼在當時輿論一片歪理邪說的怒罵聲中，依舊堅定的提出地動說論點，如果他當時妥協了，後面也沒有人提出同樣見解，我們可能至今仍還是認為太陽是繞著地球運轉，而使得人類科技發展至今還在走錯誤的方向。

台灣到底能源政策有沒有走在錯誤的方向？筆者無權評判，但至少可以發出一點聲音。因為有良知的人都知道，把台灣美麗的山林、農田及魚塭池塘全鋪上光電板，這絕對不是一個正確的道路。

川普在自己的社群媒體真實社群上發文說，任何興建並仰賴風電與太陽能發電的州，都面臨電力與能源成本破紀錄成長。這是本世紀的大騙局！我們不會核准風電或破壞農民生計的太陽能，美國的蠢日子結束了。

美國人可以因自己廣大的農地正被地面光電板所侵蝕，而去選擇按下了停止鍵！那是因為他們至少還有龐大的核電、頁岩油產業當靠山，停止光電還是風電，並不會危及美國當下的能源政策。

而在如今全球AI浪潮的大量能源需求下，台灣選擇了自我切斷核能的籌碼選項，未來當我們發現原來獻祭掉台灣的所有良田也仍追不上全世界高速發展的能源競賽時，我們還能拿出什麼底氣去選擇按下停止鍵？

▼有良知的人都知道，把台灣美麗的山林、農田及魚塭池塘全鋪上光電板，這絕對不是一個正確的道路。（圖／翻攝柯志恩FB粉絲專頁）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。