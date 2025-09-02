從3000元發票約談案　檢視行政法原則的實踐

▲近期，台中超商女店長因中獎3000元遭國稅局約談，引發社會廣泛討論。（圖／記者蕭筠攝）

●陳擷安／科技集團法務

近期，台中超商女店長因中獎3000元遭國稅局約談，引發社會廣泛討論，質疑行政機關的執法分寸。此案不僅是稅務稽查的單一個案，更直接反映出政府行使權力時，如何與憲法層級的法律原則相契合。

當行政行為與民眾的普遍認知產生落差，便有必要回歸法律，檢視其背後的正當性基礎，特別是行政法所要求的比例原則、正當程序及信賴保護。

追求效率同時確保權力行使符合比例 才是法治政府的根本之道



國稅局的調查權源自《稅捐稽徵法》，旨在確保稅收公平。此次調查所針對的「洗發票」行為，在法律上屬於「不確定法律概念」。

這類概念並無精確的成文定義，而是授權行政機關在具體個案中，根據立法意旨與社會通念進行判斷。國稅局運用數據分析篩選「單一地點、高頻率中獎」的模式，即是其對此概念的詮釋。

然而，問題在於演算法無法辨識數據背後的合理情境。店長因其職業身份在固定地點頻繁消費，此一情境在演算法中被錯誤解讀為異常。當行政機關過度依賴數據而缺少裁量判斷時，便可能將合理行為誤判為不法嫌疑。

此案的核心法律爭議，在於國稅局的措施是否符合「比例原則」。該原則是現代法治國用以限制公權力的重要根基，要求行政手段與所追求的目的必須相稱。

比例原則包含三個層次的檢驗：首先是「適當性」，即採取的手段能否達成目的；其次是「必要性」，意指應在所有能達成目的的方法中，選擇對人民權益損害最小的一種；最後是「衡量性」，即手段所帶來的利益，不得與對人民造成的損害顯失均衡。

以本案而言，發函約談雖能達成查核目的，符合適當性，卻未必符合後兩者。一通電話或電子郵件等侵害更小的手段同樣存在，因此其「必要性」存有疑問。再者，為查明3000元獎金所耗費的行政資源與造成當事人的不便，與其所欲維護的公益相比，是否失衡，也使其「衡量性」受到挑戰。

此外，此案也涉及「信賴保護原則」與「正當行政程序」。統一發票制度的基礎，在於民眾信賴政府會依規則公平兌獎。當民眾因正常消費中獎而受到調查，這種信賴便會受到侵蝕。

「信賴保護原則」即在保障人民對國家制度的這份正當信賴不被任意動搖。而在程序上，「正當行政程序」要求行政機關的作為應公平、合理。

一個更符合正當程序的做法，應是建立分級處理機制，將正式的約談通知作為查證後疑慮未除的最後手段，而非第一時間的應對措施。

綜上所述，此案凸顯了在科技執法時代，行政機關更應將法律原則內化於標準作業流程中。數據分析應作為輔助判斷的工具，而非取代裁量的最終依據。在追求行政效率的同時，確保權力行使符合比例、程序正當並維護人民信賴，才是現代法治政府的根本之道。

▼國稅局的調查權源自《稅捐稽徵法》，旨在確保稅收公平。此次調查所針對的「洗發票」行為，在法律上屬於「不確定法律概念」。（圖／記者湯興漢攝）

