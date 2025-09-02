ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
中共「93閱兵」的政治意涵　挑戰與機遇並存的時代

我們想讓你知道…「歷史是一面鏡子」，讓我們從中吸取經驗教訓。看著這面「鏡子」，我們緬懷過去，也要把握現在，更應創造未來。

中國的上一次大型閱兵式在２００９年１０月１日國慶６０周年時舉行。(圖／新華社港台部提供)

▲9月3日上午，中共將在北京天安門廣場舉行紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」大會。(圖／新華社港台部提供)

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

9月3日上午，中共將在北京天安門廣場舉行紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」大會。這項活動可說是「未演先轟動」，不僅中共官方會前大肆宣揚，國際社會也對此高度重視，希望了解北京要藉此釋出什麼樣的訊息。

閱兵目的當然是「秀肌肉」　「核武裝備與智能戰爭」是重要看點

閱兵當然是這次盛會的重頭戲，目的是「秀肌肉」。依照中共「三個一百年」的發展藍圖，2021年是「建黨一百年」，目標是「全面建成小康社會」；2049年是「建國一百年」，目標是「全面建成社會主義現代化強國」；2027年是「建軍一百年」，目標是要「提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力」。

中共領導人習近平強調「強國必須強軍，軍強才能國安。」他執政後高度重視國防和軍隊建設。中共官方會前介紹，共軍新一代武器將在閱兵典禮中亮相，強調「首次亮相的新型裝備占比很大」，包括高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備，而且都是從國產現役主戰裝備中遴選。

西方特別關注中共的軍事現代化建設。根據《路透社》在閱兵前夕所做的報導，美國國防部在其年度《中國軍事與安全發展報告》中指出，中共核力量「快速擴張與多樣化」，著力發展中長程至洲際打擊能力、包括高超音速方向的突進，預計2030年將超過1000枚作戰部署核彈頭。

因此，《BBC News 中文》把「核武裝備與智能戰爭」視為這次中共閱兵的一個重要「看點」。除了陸、海、空與火箭軍等四大軍種外，解放軍的四大新戰略兵種，包括軍事航太、網路空間、資訊支援以及聯勤保障部隊，也都會首次集中亮相。

閱兵「弦外之音」　對內政和外交意義

除展現軍事實力外，我們特別關注這次中共閱兵的「弦外之音」，即對中共內政和外交的意義。習近平深受毛澤東思想的影響，也是從辯證的觀點，看軍事與政治的關係。習近平認為，「籌劃和指導戰爭，必須深刻認識戰爭的政治屬性，堅持軍事服從政治、戰略服從政略，從政治高度思考戰爭問題。」

這次閱兵正值中共處於「世界百年未有的大變局」，對中共而言，這是個「挑戰」與「機遇」並存的時代。例如，當初與中國共同參與反法西斯戰爭的西方盟友，就對這次中共閱兵採取杯葛的立場，顯示西方對「中國崛起」的認識，仍是脫離不了「中國威脅」的制式形象。

但另一方面，俄羅斯總統普丁和北韓最高領導人金正恩，在閱兵儀式上與習近平同場出現，將是一幅極具象徵意義的畫面，展現北京在國際舞壇台上的實力。

有外媒評論指出，「習近平正在釋放信號，表明這場地緣政治博弈的籌碼或掌握在他手中；雖然影響力有限，但他在金正恩與普丁身上的作用，可能對任何協議起關鍵作用。」

所謂地緣政治博弈，指的就是中美戰略競爭，而烏克蘭和朝鮮半島就是競爭的兩個主要場域。雖然川普聲稱他與普丁和金正恩都有「私交」，並有意在俄烏戰爭和南北韓爭議中扮演調人的角色，但結果證明都是無功而返。

相較之下，根據中共官媒公布的出席閱兵名單，印尼、馬來西亞、越南、柬埔寨、寮國和緬甸，都有國家領導人在列，顯示與10年前的閱兵相比，中共與東南亞國家的關係大幅增強，「全球南方」成為中共推動世界多邊主義體系的強大助力。

在中共官方針對閱兵舉行的記者會上，參與的共軍將領指出，這次閱兵的內涵有4個方面，除軍事相關層面，另外就是「宣示軍隊聽黨指揮的堅定信念」，以及「凸顯紀念抗戰勝利的鮮明主題」，顯示中共也希望這次閱兵，能夠發揮「出口轉內銷」的功能。

首先是提振中共軍心士氣，進而讓軍隊成為穩定中國大陸政治社會的力量。眾所周知，習近平上臺不到3年，即開展大規模反腐，軍隊之中力度更大，致使外界不時散發習權力不穩的傳言。因此，這場慣例之外的閱兵，被認為「用於展現習對軍隊的控制力」。

其次是藉紀念抗戰，強化民族主義和愛國主義教育，這是除經濟外，另一個維繫中共永續執政權力的來源。

▼俄羅斯總統普丁和北韓最高領導人金正恩，在閱兵儀式上與習近平同場出現，將是一幅極具象徵意義的畫面，展現北京在國際舞壇台上的實力。（組圖／路透）

▲▼。（組圖／路透）

對台動武是形勢評估　時間不是問題

西方媒體指出台灣是另一大關注點。它們從「戴維森窗口」（Davidson Window）的說法引伸出，如果按照中共2027年對台用武的時間表，這將是進攻前的最後一次閱兵，因為下一次閱兵將在2029年中共建政80週年之際舉行。

與10年前中共舉行「93閱兵」時的台海形勢相比，兩岸關係目前確實出現嚴重的倒退。民、共交惡造成兩岸劍拔弩張，中共閱兵顯然會產生對台軍事威懾的效應；但如果因此做出中共必然會在2027年對台動武的論斷，恐怕也是「有失周延」。

早在2023年11月，習近平和拜登在舊金山會晤時，據與會美方官員對外透露，習曾告訴拜登，美國有中共在2027年或2035年對台採軍事行動之說，但中共無此計劃，也從來沒有人跟他提過這樣的規劃。習表示希望兩岸和平統一，但也提到對台動武的條件。

對中共而言，對台動武是形勢評估和作戰方式的選擇；時間不是問題，更不是由外力來決定中共攻台的時間表。

毛澤東說過，「抗日民族統一戰線是置日本帝國主義於死地的關鍵戰略決策」。我認為，中共舉行盛大閱兵式，不能掩蓋國軍是抗戰主力的歷史事實；但與對岸高規格紀念抗戰勝利相比，台灣的表現像是「自廢武功」，放棄了這場重大歷史事件的話語權。

「歷史是一面鏡子」，讓我們從中吸取經驗教訓。看著這面「鏡子」，我們緬懷過去，也要把握現在，更應創造未來。 

▼對中共而言，對台動武是形勢評估和作戰方式的選擇；時間不是問題，更不是由外力來決定中共攻台的時間表。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

