ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

石破茂內外壓力下辭日相　誰繼任都將站在中美鋼索上

我們想讓你知道…未來自民黨新總裁的當務之急，促進黨內團結，加強與在野黨派合作，應是優先課題。至於外交方面，無論誰繼石破茂擔任首相，都會試圖站在中美之間的鋼索上，維持危險的平衡。

▲日本首相兼自民黨總裁石破茂面臨黨內「逼宮下台」的壓力。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相兼自民黨總裁石破茂遭黨內「逼宮下台」。（圖／達志影像／美聯社）

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

日本首相石破茂於9月7日舉行緊急記者會，宣布辭去首相及自民黨總裁職務。《華爾街日報》評論此事是「全球主流政黨支持率流失、民粹新勢力的最新一幕。」但日本的問題可能沒有那麼簡單。

石破茂陷三角外交難題　又遇自民黨一蹶不振的3大因素　

不可否認，自民黨在日本眾院選舉、東京都議會選舉和參議院選舉的「三連敗」，一度危及石破茂的「政治生命」；但根據日本三大主流媒體：《讀賣新聞》、《共同社》及《每日新聞》，於8月25日公布的民調，石破茂的支持率已顯著回升。

尤其是在石破茂宣布請辭後，《日本新聞網》（JNN）公布的最新民調顯示，支持石破內閣的比例較上月增加0.9個百分點至37.7％，不支持者則下滑1.1％至59.4％；更有高達73％的自民黨支持者認為，石破「無須辭職」。

顯然在多數日本民眾眼裡，石破茂的辭職並不那麼具有「急迫性」；但時不我與，石破茂最終還是在內外環境壓力下低頭。

在內部環境方面，造成自民黨一蹶不振的首要因素是「黑金」問題。根據《BBC News 中文》的報導，2023年11月，自民黨曝出黑金醜聞，多個派閥被揭向下屬國會議員下達銷售指標，要求他們出售政治籌款宴會券，若超過銷售指標，多出資金將以回扣形式返還議員，成為不受監管的秘密資金。

此後，黨內「岸田派」、「安倍派」和「二階派」等主要派閥相繼解散。2024年4月初，自民黨宣布對「安倍派」、「二階派」國會議員等39人進行黨紀處分，是2005年以來首次大規模處分內部成員。

石破茂聲稱，他上台後已提改革方針，並完成政治改革相關法規制定，但仍未能消除國民對政治的不信任，認為這是他「最大的遺憾」；殊不知「魔鬼藏在細節裡」，自民黨的長期執政已提供黑金充足的「養分」。

其次是經濟問題。據日本總務省發布的數據，2025年5月全國消費者物價指數（CPI）同比上漲3.7％，連續六個月維持在3％以上的高位。其中，大米類價格同比上漲超過100％，創歷史紀錄，其他如咖啡豆、巧克力、飯糰等日常食品價格也顯著上升，引發民眾對生活成本的普遍擔憂。

石破內閣雖推動多項物價對策，釋出政府儲備米，還曾提出發給每個國民兩萬日圓，但於事無補。

最後是自民黨內部的權力之爭。有政府高層人士對NHK表示，他相信石破的宣布辭職，是「掙扎到最後一刻才做出的決定。」而外界普遍認為，「壓死駱駝的最後一根稻草」，就是自民黨副總裁菅義偉和農林水產大臣小泉進次郎，與石破茂長達兩小時的會談。據說兩人在談話中以「維護黨內團結」為由，要求石破提前辭職。

事實上，自民黨全體國會議員和地方黨部，原訂8日提出改選黨總裁意見書；但經過調查顯示，恐有過半數支持提前改選，這就形同推翻石破。因此，石破或許想藉由主動辭職，來避免黨內出現分裂局面。

但《產經新聞》指出，石破茂是被黨內「倒石派」逼宮退位。因去年10月在眾議院選舉的失利，身兼黨魁的日本首相石破茂，已處於少數執政的地位，他的權力基礎不穩。例如，在參議院選舉自民黨剛確定敗選時，前首相麻生太郎就說「不允許他（石破）繼續留任」；前外相茂木敏充也表示要讓石破茂下台，稱「告別過去才能迎來新生」。顯然只有石破茂下台，其政治對手才有出頭的機會。

在外部環境方面，石破茂的對外政策顯然無法因應世局的急遽變動，而川普就是其中最大的變數。參院選敗後，石破茂以處理美日關稅談判為由，保留了他少數執政的地位。日本雖是美國在亞洲最重要的盟友，但石破同樣必須面對川普的「不可預測」和「交易式外交」。

石破確實小心翼翼地處理他和川普的關稅談判。在川普簽發行政命令後，日本獲得降低汽車關稅，以及把日本列為對等關稅減免對象，也就是不疊加15％關稅的待遇；但付出的代價在一些日本網民看來，就像是「日本的第二次無條件投降」。

何況，根據NHK報導，負責談判的日本經濟再生大臣赤澤亮正透露，「美國對日本藥品及半導體的最惠國待遇（MFN）尚未納入行政命令，因此問題尚未解決。」

石破茂最大的外交難題是如何處理美國、中共、日本之間的「三角習題」。尤其是在面對日益加劇的中美戰略競爭時，日本的表現顯得手足無措。

日本在安全上必須仰仗美國的軍事保護；在經濟上，日本對中國大陸市場高度依賴。因此有專家認為：「這種經濟靠中國，安全靠美國的『雙重依賴』，在中美關係相對穩定時尚能維持，一旦兩國關係緊張，日本就會陷入進退兩難的境地。」

▼在內部環境方面，造成自民黨一蹶不振的首要因素是「黑金」問題。（圖／達志影像）

▲▼。（圖／達志影像）

未來自民黨新總裁的當務之急　促進團結、加強與在野黨派合作。

目前日本民調的支持度顯示，外界看好現任農林大臣小泉進次郎，以及隸屬「安倍派」的高市早苗，兩人都是接替自民黨總裁的熱門人選。在日本政治光譜上，兩人都可歸屬為「右派」人物，但高市早苗的右翼色彩，相對更加濃厚。

石破茂請辭可能開啟一段長期政策僵局，如果基於「穩定壓倒一切」的考量，長期擔任外務大臣和內閣官房長官的林芳正，可能脫穎而出成為過渡時期的一頭黑馬。

未來自民黨新總裁的當務之急是，避免日本再出現「一年一相」的「短命」內閣。因此，促進黨內團結，加強與在野黨派合作，應是優先課題。因為，只有維持政治穩定，才能處理迫在眉睫的民生議題。

至於外交方面，儘管有人擔心日本右翼當道，會增加地緣政治的不確定性；但以日本「機會主義」的外交傳統，無論誰繼石破茂擔任首相，都會試圖站在中美之間的鋼索上，維持危險的平衡。

▼目前日本民調的支持度顯示，外界看好現任農林大臣小泉進次郎（右），以及隸屬「安倍派」的高市早苗（左），兩人都是接替自民黨總裁的熱門人選。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►從《智慧型手機養大的孩子》到南韓立法　台灣應正視校園手機危機

►前瞻能源不成氣候　民眾別一再吃虧上當

►國民黨該讓年輕世代領導　否則繼續在野吧！

投稿
申訴
趙春山專欄

趙春山專欄 趙春山

曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信只有兩岸和平對話才能創造兩岸互利共贏的局面。

趙春山最新文章

more

石破茂內外壓力下辭日相　誰繼任都將站在中美鋼索上

美國與中國左右施威　台灣悲情九月天！

中共「93閱兵」的政治意涵　挑戰與機遇並存的時代

美印交惡　「金磚國家」水漲船高

台美關稅談判　葫蘆裡賣什麼膏藥？

關鍵字: 趙春山 雲論 石破茂 日本 首相 自民黨 外交 經濟

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
AI巨獸的能源革命　核能與綠電如何解鎖資料中心永續..
石破茂內外壓力下辭日相　誰繼任都將站在中美鋼索上
從《智慧型手機養大的孩子》到南韓立法　台灣應正視校..
前瞻能源不成氣候　民眾別一再吃虧上當
國民黨該讓年輕世代領導　否則繼續在野吧！

推薦閱讀

前瞻能源不成氣候　民眾別一再吃虧上當

國民黨該讓年輕世代領導　否則繼續在野吧！

從《智慧型手機養大的孩子》到南韓立法　台灣應正視校..

石破茂內外壓力下辭日相　誰繼任都將站在中美鋼索上

AI巨獸的能源革命　核能與綠電如何解鎖資料中心永續..

「拉下石破茂」日本會更好？　或許是種下禍根的開端

與其論及體育班「存廢」　不如協助體育班健康發展

閻大富／五虎將「被放假」　中信兄弟不能說的真相

白色政治家柯文哲到底是怎樣的一個人？

梅復興／美國售臺AGM-84K（SLAM-ER）實..

相關文章

蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

前總統蔡英文傳前往日本訪問，是她卸任後的首次。對此，大陸外交部今（10）日下午怒嗆，反對「台獨分子」以任何名義「竄訪」中國的建交國，更稱絕對..

7小時前

石破茂請辭後首位出馬！茂木敏充宣布「二度挑戰」自民黨總裁

石破茂請辭後首位出馬！茂木敏充宣布「二度挑戰」自民黨總裁

他見陸日韓！iPhone 17「台灣賣最貴」　果粉噴：把台人當盤子

他見陸日韓！iPhone 17「台灣賣最貴」　果粉噴：把台人當盤子

日本知名神社被破壞！樑柱遭塗鴉簡體字「恩愛永遠」　觸怒當地民眾

日本知名神社被破壞！樑柱遭塗鴉簡體字「恩愛永遠」　觸怒當地民眾

台灣8月出口首超車南韓！謝金河：對美續增　川普關稅壓力更大

台灣8月出口首超車南韓！謝金河：對美續增　川普關稅壓力更大

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

前瞻能源不成氣候　民眾別一再吃..

前瞻能源不成氣候　民眾別一再吃..

國民黨該讓年輕世代領導　否則繼..

從《智慧型手機養大的孩子》到南..

石破茂內外壓力下辭日相　誰繼任..

AI巨獸的能源革命　核能與綠電..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面