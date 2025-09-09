ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
美國政府債務攀升造成公債利率上漲？　經濟學家有「新看法」

我們想讓你知道…川普「對等關稅」、逼迫聯準會降息等一連串反市場舉動，可能讓外國投資人喪失對美國資產的興趣，會不會得不償失，反而讓美國公債利率上揚，就有待時間來證明了

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲川普總統對世界各國開徵「對等關稅」後，關稅收入超乎預期，每年關稅收入估計可能超過5,000億美元。（圖／路透）

●文／三普經

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)日前表示，川普總統對世界各國開徵「對等關稅」後，關稅收入超乎預期，每年關稅收入估計可能超過5,000億美元，較先前估計的3000億美元高出許多，因此國會預算辦公室上調川普關稅措施帶來的聯邦收入預估，預測未來10年聯邦政府赤字將減少4兆美元(含3.3兆債務及0.7兆利息支出)，而非原先認為將增加3.4兆美元，這一發展應該會增添投資人對持有美債的信心，有助於壓抑長債利率水準。

川普一連串反市場舉動　是否「得不償失」有待時間證明

儘管如此，美國上訴法院判定「對等關稅」違法，加上《大而美法案》的減稅及增加政府支出所帶來的財政衝擊，以及經濟情勢一旦降温等變數，都可能對未來美國財政赤字的帶來不確定性，因此投資人此時仍無法吃下定心丸，重新恢復對美債的信心。

然而，8月底在美國懷俄明州的傑克森洞（Jackson Hole）全球央行會議，其中一場論壇的主軸是探討人口結構與財政永續之間的關係，論文發表人為哈佛大學教授Ludwig Straub，他的主要結論是隨著人口老化，美國會越來越「日本化」，稅收停滯，但政府支出持續上升，因此債務將不斷上升，對美債利率形成上升壓力。

但相對地，因為人口老化，對美國資產的需求增加，因此形成對公債市場的支撐，抑制利率上揚。因此他總結，美國政府債務占GDP比重可能到2030年時將攀升至250％，相較2024年的120％，然而公債利率仍將位於可持續水準，不會大幅攀升。

這真的是太神奇了，如果真的如Straub教授所言，長債利率不會隨債務攀升而上揚，那麼投資人應該勇於加碼投資公債，川普政府也不用搞個「海湖莊園協議」、「對等關稅」、及「天才法案」等各種方式來改善財政赤字問題，只要讓美國人繼續老下去就行了，這其中的奧秘究竟在那裡呢？

首先，利率水準的高低，根據可貸資金理論，是由資金的供給者(即資產的需求者)與資金的需求者(資產的提供者)來決定。當資產的需求增加時，利率將下降。反之，當資產的供給增加時，利率將上升。

市場擔心美國財政赤字對公債利率的衝擊，其實是只看到了公債供給的增加，因此擔心公債利率將上揚，但卻忽略了影響美國公債需求的各個因素，其中人口結構老化將增加對固定收益產品的需求，因而產生壓抑公債利率的效果。

此外，貧富差距擴大、國外對美國資產的淨需求增加、以及生產力成長下滑等因素，也將導致對資產的需求增加。根據實證資料，從1950年至2024年，資產需求增加的速度遠大於資產供給的速度，因此即便美國的財政赤字過去75年來不斷惡化，但利率卻呈現下滑趨勢，即便目前的公債利率水準，從歷史的正常標準來看，仍屬偏低。

總結來看，作者並非鼓吹美國財政赤字可以無止境的惡化下去，只是點出財政改革的急迫性可能沒有那麼急迫。從日本的經驗來看，日本政府的債務高漲似乎也沒有造成日本公債利率大幅上升。

然而，該篇論文的評論員哈佛教授Karen Dynan指出若公債利率上升2個百分點，將造成財政負擔大幅攀升，光支付利率費用可能就將占GDP比重4個百分點，約略相當於一年多負擔1.2兆美元的負擔，因此對財政的可持續性，可能不如作者樂觀。

其次，如果外國投資人對美國資產的需求下降、政府支出伴隨著人口老化而導致醫療支出有過度增加的風險、另外個別事件如單次公債發行不順、國會對調高舉債上限的政治僵局等，都可能引發對資產需求的下降。

從這個角度來看，川普「對等關稅」、逼迫聯準會降息等一連串反市場舉動，可能讓外國投資人喪失對美國資產的興趣，會不會得不償失，反而讓美國公債利率上揚，就有待時間來證明了。

▼川普一連串反市場舉動，可能讓外國投資人喪失對美國資產的興趣，會不會得不償失，反而讓美國公債利率上揚，就有待時間來證明了。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

以上言論不代表本網立場。

