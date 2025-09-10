從《智慧型手機養大的孩子》到南韓立法　台灣應正視校園手機危機

▲近年來，第一線教師普遍反映，學生因沉迷於社群媒體，不僅專注力急速下滑，體能活動也顯著不足。（圖／CFP）

●楊智強／嘉義縣教師職業工會副理事長

今年出版的《智慧型手機養大的孩子》書中訪談訪談兩百多位從幼兒園所到大學的教育工作者，揭示當前孩子無論身心，正被智慧型手機綁架。

近年來，第一線教師普遍反映，學生因沉迷於社群媒體，不僅專注力急速下滑，體能活動也顯著不足。此外，真實人際互動日漸式微，取而代之的是淺碟的網路交流與孤立焦慮嚴重副作用。不僅是教室內的學習困境，更是國家社會韌性日益流失的警示。

南韓國會上月底果斷立法，明年起中小學全面禁用手機，並搭配數位衛教課程，獲家長與教師普遍支持。立法理由直指：手機嚴重損害專注力與學習，造成失眠、焦慮，並抑制健全人格發展。據調查顯示，高達四成以上青少年陷入手機依賴，若不正視，將是下一代人的隱性危機。

反觀台灣，對校園手機管制草案卻一再延後。理由或許是學生團體反彈，或是教師配套未明，甚至疑涉選舉考量。然而，教育部拖延背後真正欠缺的，是堅持教育價值與孩子健全身心發展的決心。當政府以拖待變，受害的是學生、家庭與師長，反倒讓3C業者與網路平台受益。

校園禁用手機並非守舊，而是國家最基本的責任；並非否定科技，而是承認「自制力尚未成熟的孩子，需要制度性的保護」。孩子需要的不只是安靜的教室，而是能專注學習、健康互動的成長環境。諸多數據與國際經驗，都已清楚揭示問題嚴重性。

教育部若繼續觀望，將任由整個「滑世代」在數位焦慮中漂流，等到成年時，我們勢必付出更沉重的社會成本。希望教育部與立院諸公能效法南韓，以立法或具體政策為國家未來主人翁築起一道保護牆，讓校園重新成為培養專注、溫暖與創造力的園地。

▼校園禁用手機並非守舊，而是國家最基本的責任；並非否定科技，而是承認「自制力尚未成熟的孩子，需要制度性的保護」。（圖／記者許敏溶攝）

