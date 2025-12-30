ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
北京正義使命2025登場　目標是逼美日猶豫、看台灣內鬥

我們想讓你知道…北京的目標其實很清楚：表面上像是反制美國對台軍售，但實際上是要讓台灣內部對立升高、彼此不信任；讓華府決策圈覺得介入成本越來越高；讓日本反覆評估，自己會不會被拖下水。

▲。（圖／翻攝 東部戰區）

▲根據外電報導，中國解放軍近日在台灣周邊海空域展開大規模軍事演習，並把話說得很重：這是對「外部勢力干涉中國內政」的嚴厲警告，同時也針對北京所稱的「台獨勢力」發出威懾。（圖／翻攝 東部戰區）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

根據外電報導，中國解放軍近日在台灣周邊海空域展開大規模軍事演習，並把話說得很重：這是對「外部勢力干涉中國內政」的嚴厲警告，同時也針對北京所稱的「台獨勢力」發出威懾。

這波行動的時間點非常敏感，因為就在12月中旬，川普政府才剛批准價值超過110億美元的對台軍售計畫，北京隨即對20家美國國防公司與10名高階主管祭出制裁。

換言之，軍演不只是在海空域「秀肌肉」，也在外交、經濟與政治層面同步把對抗框架拉高，向華府表達「你賣武器，我就提高風險」的訊息。

這次演習被稱為「正義使命2025」，解放軍宣稱將由海軍、空軍與火箭軍協同，艦艇與戰機會從不同方向「近距離接近台灣」，演練「封鎖與控制」，並預告在台灣附近海域實施實彈演訓。外界解讀，這類設計指向的不是傳統登陸作戰，而更像「快速包圍、切斷外援、癱瘓航運與空運」的封鎖劇本。

報導也提到，中國在台灣北部與東部周邊劃設演習區域的安排，可能意在干擾台灣與日本之間的海空通道，讓台灣東部面向西太平洋的「外援入口」在演訓中被納入封控想像。中國官媒甚至不避諱強調：一方面讓「台獨勢力無處可逃」，另一方面確保外部援助「無法進入」。

台灣方面則回應，已啟動快速反應演訓並部署兵力，強調會「做好自衛準備」。同時，台灣民航單位也指出，中方劃設的臨時危險區域將影響航班進出，預計超過10萬名旅客受到影響。軍方通報在周邊海空域偵獲大量機艦活動，包括近90架次各型軍機（含無人機）及多艘軍艦、海警船，並認為演習區域侵犯台灣司法管轄權。總統府也譴責北京以軍事恐嚇破壞台海和平穩定。

更值得注意的是，這場軍演不只對台。報導把日本也拉進了同一條線：先前日本首相高市早苗曾暗示若中國以武力奪台，日本可能被捲入衝突，北京對日本施壓數週；日本也剛通過創紀錄國防預算，加強無人機、反艦飛彈等戰力，以因應周邊安全風險。

美方近期也曾以B-52與日本戰機編隊飛越日本海展現支持；俄中戰機也在日本南部周邊進行聯合巡邏；而俄羅斯外長更公開表示若台灣發生衝突，莫斯科將支持北京「捍衛國家統一與領土完整」。這些訊號串起來，已經不是單純「台海兩岸」的問題，而是美日同盟、區域嚇阻、以及中俄戰略協調在西太平洋的交錯。

北京在意的是　對美日傳遞什麼訊號、測試台灣和國際社會反應

相信絕大多數台灣人都不會支持北京用大規模軍演在台海周邊「發訊息」。這樣的動作不只讓緊張升高、增加擦槍走火的風險，也會直接影響航班、旅遊、經濟與大家的日常生活。

但我們也要很務實地承認：不論是一般民眾在社群媒體上表達憤怒，還是政治人物在鏡頭前高聲譴責，對北京要不要軍演、要演多大，其實影響有限。

北京在意的是：想對美日傳遞什麼訊號、想在區域塑造什麼節奏、想測試台灣和國際社會的反應，而不是台北誰罵得比較大聲。理解這件事情，才不會讓我們把力氣花錯地方。

面對軍演，台灣其實很容易掉入兩個極端。一種是被情緒帶著走，有人把每一次軍演都當成「戰爭快來了」，陷入恐慌；另一種則是完全不在乎，認為北京實力不足，演習都是演給外人看的，只是在嚇唬人。兩種反應看起來相反，本質上都一樣：不是在分析，而是在用情緒解讀局勢。

另一個常見的陷阱，是把「要不要譴責北京」當成忠誠測試，彷彿誰罵得不夠用力就是立場有問題。問題是，抓「內鬼」、政治攻防，無法提升真正的安全感。政治人物其實心裡明白，軍演不會因為我們在台北開了幾場記者會而停止，但當拿不出具體方案安撫民心，政治操作就變成最方便的選項。

北京的目標其實很清楚：表面上像是反制美國對台軍售，但實際上是要讓台灣內部對立升高、彼此不信任；讓華府決策圈覺得介入成本越來越高；讓日本反覆評估，自己會不會被拖下水。因此，當台灣內部的輿論把大量精力拿去追殺「誰沒有表態」、誰不夠政治正確，其實就是北京最樂見的局面。

▼北京在意的是：想對美日傳遞什麼訊號、想在區域塑造什麼節奏、想測試台灣和國際社會的反應，而不是台北誰罵得比較大聲。理解這件事情，才不會讓我們把力氣花錯地方。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸國防部發言人張曉剛。20251225（圖／記者陳冠宇攝）

這一類演習不是「明天就要打仗」的訊號　更接近「升級版灰色地帶壓力」

就軍事上來看，這一類演習並不是「明天就要打仗」的訊號，更接近一種「升級版灰色地帶壓力」。大規模集結、模擬封鎖、干擾航路、實彈示警，看的是三件事：台灣軍方的反應節奏、社會的心理承受度、以及美日願不願意以及能不能快速介入。

換句話說，這比較像是一場壓力測試：如果不用開戰，就能讓台灣疲憊、讓外資與市場緊張、讓盟友猶豫，北京就已經達成一部分目的。

從國際反應來說，最值得關注的仍然是美國和日本。語言上的譴責一定會有，也不難預期，但真正重要的是「接下來做什麼」。如果在未來幾個月，美日出現「非例行性」的聯合軍演、或是出現具體軍事上的調整部署、強化在第一島鏈的防衛準備，那對台灣與區域盟友來說，會是相對正面的訊號，表示嚇阻架構仍是重點。

但如果一直停留在「關切」和「譴責」，卻沒有實質動作，那就代表華府可能越來越把「如何跟北京談出一個可接受的安排」，放在比「如何在台海建立長期嚇阻」更優先的位置。東京也會盤算：在川普的美國之下，日美同盟的可靠度是否跟過去一樣。這些考量，都會反過來影響台灣安全。

說穿了，北京真正期待看到的，不是台灣當場被嚇倒，而是台灣在壓力下自己吵到走不下去！今天台灣最困難的，常常不是「要不要團結」，而是「連談團結都變得敏感」。社會高度對立的結果，就是大家先選邊，再談事實；先貼標籤，再談內容。學者專家不是乾脆不講，就是選擇站隊，公共討論慢慢變成比誰更大聲，而不是比誰更有解方。這樣的狀況，對外部的威脅沒有任何幫助。

面對兩岸變局，台灣應該把每一次軍演都當成「提醒」，而不是只當成可以操作的政治題材。藍綠政治人物都應該認真想清楚：如何讓國防議題不要只是預算過不過關，而是可以真正進展到實質討論國防準備？如何讓經濟成果更平均落地，讓科技優勢變成社會的共同信心，而不是少數族群才能享受的果實？又如何在面對外部壓力時，至少維持社會最基本的互信，不讓每一次危機都變成內鬥的開端？

軍演會結束，新聞標題會換，但北京的策略不會停。武力犯台不是不可能，但現在發生的機會仍然有限，不需過分恐慌。北京的節奏，不是「明天就打」，而是「一步一步施壓、一步一步改變平衡」！在這個過程中，台灣最不應該做的，就是把精力都耗在內耗和貼標籤，而忽略了真正重要的準備！

▼說穿了，北京真正期待看到的，不是台灣當場被嚇倒，而是台灣在壓力下自己吵到走不下去！今天台灣最困難的，常常不是「要不要團結」，而是「連談團結都變得敏感」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼廖先翔 立法院三大法案 朝野大戰 國民黨立委破門而入 立法院院會。（圖／）

►優先席　誰優先？

►跨年煙火TOP 10！　全台熱門觀賞地大公開

►從陳冠宇的職涯轉折　看運動科學如何改變台灣棒球訓練

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

