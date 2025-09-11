ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
朕即國家！　當川普把五角大廈變成凱撒宮殿

我們想讓你知道…川普不只是重演，而是升級。他把美國總統制推向「朕即國家」（L’État, c’est moi）的境地——所有政策、制度與程序，都最終繞回川普個人意志。

▲ 。（圖／路透）

▲「川普 2.0」 已經徹底蛻變：這不再是被動的強人模仿，而是赤裸裸的「帝王式總統」(imperial presidency)。。（圖／路透）

●江岷欽／世新管理學院院長

 凡妄想靠虎背而掌權之人，結局無一不葬身虎腹。(Those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside.)― 甘迺迪總統 (John F. Kennedy)

美國總統帝王夢的再臨

美國政治史一再提醒世人：總統制的脆弱之處，不在於憲法的條文字句，而在於掌權者能否自我節制。從尼克森的「當總統做了，就不算違法」到布希的反恐戰爭擴權，再到歐巴馬的行政命令治國，帝王式總統（imperial presidency）的陰影始終籠罩。然而，川普第二任期的登場，讓這個歷史名詞徹底復活，甚至進化成帶有凱撒主義色彩的現實政體。

羅斯・道薩特在《紐約時報》（2025/9/6）形容，「川普 1.0」 不過是個「軟弱凱撒」（a limp caudillo），缺乏經驗與能力，經常被制度牽制，如同小人國遊記裡的格列佛被細繩綁縛。

但「川普 2.0」 已經徹底蛻變：這不再是被動的強人模仿，而是赤裸裸的「帝王式總統」(imperial presidency)。他不僅公開表示將削弱司法獨立，並主張行政權凌駕於國會之上；更在行政權、國會卸責領域以及灰色法律地帶，全面展開集權實驗，超越布希與歐巴馬的「戰時總統」模式，甚至挑戰富蘭克林‧羅斯福所設下的標準。

換言之，川普不只是重演，而是升級。他把美國總統制推向「朕即國家」（L’État, c’est moi）的境地——所有政策、制度與程序，都最終繞回川普個人意志。

從「犯罪」到「戰爭」　川普的法律重寫術

《紐約時報》(2025/9/7）另一位專欄作家大衛・傅蘭奇(David French)以軍事律師的專業指出，川普最近下令擊沉一艘疑似載有委內瑞拉毒梟的快艇，是一個極具危險的法律創舉。

按照美國與國際法，犯罪與戰爭有明確界線：

Jus ad bellum（開戰正義）：何時可以合法開戰？

Jus in bello（戰爭正義）：即便合法開戰，作戰手段如何受限？

販毒縱然是重罪，卻不是珍珠港事件或九一一恐攻，應由執法依照正當程序處理：攔截、搜查、逮捕，而非空襲處決。川普卻以「指定恐怖組織」為由，逕自下令轟炸。這不僅繞過國會的宣戰權，也違反《軍事司法統一法典》第18條對國際戰爭法的引入。傅蘭奇直言：這不是戰爭，而是「從空中執行死刑」。

更可怕的是，這套邏輯若成立，就意味著總統可在任何地方發動「戰爭」：今日是加勒比海的毒梟船，明日可能是美國街頭的幫派分子。若國民兵奉命視某群體為「戰爭敵人」，憲法保障的正當程序將在槍火中化為烏有。

帝王式總統的三層權力

道薩特把川普的集權分為三個層次，逐層擴張：

行政內權力

透過單一行政長官理論，川普將各機構全面收編，清洗專業官僚，換上唯命是從的人選。最高法院對部分行為給予合法化，使這套操作可能成為「新常態」。

國會卸責領域

戰爭權：國會早已把部分戰權交給總統，川普則更進一步，直接把「反毒戰」升格為「軍事戰爭」。

關稅權：以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）為依據，川普大規模徵收25%鋼鋁稅，引發貿易戰，法律依據卻薄弱到近乎虛無。

灰色地帶操作

包括打壓律師事務所、威脅大學、臨時簽證撤銷，甚至在洛杉磯部署聯邦軍隊。即便最終被法院推翻，過程已達到政治威嚇效果。這部分高度依賴川普個人的「厚顏無恥」與對黨內的壓制力。

川普的「去治理化」(Ungoverning) 邏輯

值得注意的是，羅素・繆爾黑德(Russell Muirhead) 與南希・羅森布倫 (Nancy Rosenblum) 在《外交事務》(Foreign Affairs)（2025/9/5）提出「去治理化」（Ungoverning）的概念，揭示川普第二任期的核心並非有效治理，而是系統性地摧毀國家治理能力，審視其手法包括：

摧毀專業：解雇 CDC、勞統局長，換上毫無經驗的忠誠派。

武器化無能：任命失職者（如 Hegseth 洩密仍留任），凸顯「唯有川普能決定」。

緊急權泛濫：濫用 IEEPA，把「例外權限」私有化。

事實消滅戰：抹黑國會預算辦公室為「Crooked Budget Office」，讓真相讓位於領袖話語。

這是一種「朕即國家」的治理術：把無能變成武器，把混亂變成統治資產。短期製造權威，長期卻可能讓制度崩壞，民主變形。

憲法的模糊　凱撒的幻象

美國憲法第二條開宗明義：

「行政權應賦予美利堅合眾國之總統。」（The executive Power shall be vested in a President of the United States of America.）

這句話既是總統制的基石，也是爭議的源頭。聯邦黨人曾強調總統受限於制衡，但反聯邦黨人「Cato」在 1787–1788 年即警告，這種模糊授權恐導致「總統制的君主」。

川普正好印證了這個預言。他不僅動用行政命令繞過國會，更以民粹壓力威脅司法。當「例外」成為「常態」，當緊急權取代常規治理，憲政的邊界便悄然模糊。

川普帝王式總統　三重危險後果

一旦美國憲政的權力制衡失靈，川普的帝王式總統至少會造成三重危險後果：

法律崩塌

把販毒視為戰爭，等於摧毀 jus ad bellum 的邏輯。若此被接受，未來任何總統都可任意擴大「敵人」範圍。

軍事誤導

美國本應專注於嚇阻中俄聯盟，如今卻調派 F-35 到加勒比海追逐毒梟。這是對真正戰略威脅的分心。

制度遺產

即便川普卸任，後任總統仍可能繼承這些「權力工具」。就像布希留下的反恐監控，後人難以逆轉。帝王式總統或將成為新常態，而非歷史意外。

川普是末代凱撒　還是鎖鏈的起點？

然而，問題不在川普能否繼續，而在於美國能否逆轉這股潮流。道薩特認為，除非川普因經濟崩潰或司法正面衝突遭全面挫敗，否則他的「帝王模式」將超越個人，成為制度遺產。

這正是「去治理化」的最大風險：一個國家可能在不知不覺中，從民主走向「準君主制」。如同法國大革命前的舊制度，制度仍在運作，但一切皆圍繞國王的意志。

或許，川普會自比凱撒，但歷史的隱喻更殘酷：他可能既是末代凱撒，也是連鎖凱撒的開端。若無強而有力的制度與民意糾正，美國將逐步習慣一位「可以隨時決定何為戰爭」的總統。

結語　在煙火與濃霧之中

1937年，邱吉爾將「權力比喻為老虎」，對政治人物提出警示：「獨裁者騎在猛虎身上裝模作樣，卻沒有勇氣下來；而饑餓的猛虎遲早會把他吞噬。 (Dictators ride to and fro upon tigers which they dare not dismount. And the tigers are getting hungry.) 帝王式總統不是川普發明的，但川普讓它赤裸、粗暴、近乎滑稽地站在世人眼前。他揮舞行政命令如同凱撒的寶劍，把五角大廈重新命名為「戰爭部」，把總統寶座視作羅馬元老院的替身。

正如傅蘭奇所警告：「不要讓總統隨意決定何為戰爭。」因為一旦正當程序死於飛彈的火焰，民主將不再是民主，而只是披著選票外衣的王權。

最終，問題不在川普，而在於美國人自己：願不願意在掌聲與煙霧中，放任「朕即國家」的幻象化為現實？

▼問題不在川普能否繼續，而在於美國能否逆轉這股潮流。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

