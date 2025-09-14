ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
交保抗告更裁來回演　看柯文哲硬剛賴清德的博弈賽局

我們想讓你知道…北院交保、北檢抗告、高院發回，柯文哲在交保抗告中來來回回。這一場司法攪動的政治大戲，也是一場柯文哲與賴清德的博弈賽局，就比看誰氣長了。

▲▼前台北市長柯文哲在羈押近一年後今天終於交保獲釋，離開北院時沿路受到小草夾道歡迎。（圖／記者湯興漢攝）

▲前台北市長柯文哲時隔近一年，於9日以7000萬元交保獲釋，北檢再度提起抗告。（圖／記者湯興漢攝）

●約博／時政評論者

好不容易交保的柯文哲，又被北檢再提抗告，並被高院發回更裁。這場北檢抗告，高院發回的戲碼不斷地重複上演中，這次也不例外。台灣民意基金會董事長游盈隆稱這是柯文哲與當今朝廷間的一場政治豪賭。個人認為，此形容傳神但不一定到位。

交保抗告來回演　政治司法試水溫

北檢及其背後影武者在玩的戲碼就是要讓柯P屈從，服軟，至少最起碼交保出來不要亂放炮，批評檢調與賴當局。但顯然柯P不買帳，從其交保第一天第一時間就破了綠圾政權所設的這個局。柯交保後面對支持者先陳明司法押了他一年時間，卻什麼具體證據都找不到，還說大罷免大失敗檢察官濫權起訴也是重要原因。最後更是把目前台灣的亂象歸咎於賴清德總統一人身上。

這當然是犯了賴當局的大忌，所以稍微讓你可以短暫交保出來試個水溫，若不聽話北檢當然還留有後手可以來懲治不聽話的「柯姓被告」。

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在黃國昌陪伴下接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲在交保後由黃國昌陪同向支持者發表演講。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲心中的盤算就是以其個人一己之身體自由，要來與賴清德統治下的司法體系來做對抗。堅持心中那份對於司法應有的公義之執著，不願屈從於當權者的淫威。所以司法手段不斷出手加諸在柯P身上，柯以其肉身要來對抗當權者的司法迫害。這嚴格說起來不是政治豪賭，而是柯P以一己之肉身，要來對抗當權者的一場司法博弈戲碼。

以自身對抗當權　打一場持久消耗戰

柯P在此次短暫交保中，一如既往對小草喊話，呼籲小草要照顧好自己，讓自己過得健康快樂就是對阿北最好的支持。柯此言表面上看很稀鬆平常，但背後其實隱藏深意。何解？柯P背後其實有著一貫的戰略思維，就是要與賴皮政府打一場持久的消耗戰。

京華城案牽連的被告與證人甚廣，但其實北檢偵辦的核心就是柯文哲。柯就是整起案件的核心，也是此案件之所以野火燎原的背後主因。既然柯P是整個案件的主要當事人，也就是此案件星火燎原之源頭，當然也是最了解此案件來龍去脈的關鍵人物。

到底有沒有貪汙收賄，有無明知違法而去圖利廠商等案情，沒有人比柯文哲更清楚。所以雖然北檢故意將起訴書洋洋灑灑寫了近千頁，也將起訴求刑高達28年半，連交保金額也是破天荒的高達七千萬之譜。種種一切，看似驚天動地，罪大惡極。但卻只是用來唬爛外行人的把戲，對於懂法的內行人而言，則是對於北檢的伎倆根本不屑一顧。

▲▼京華城改建案 京華廣場 建案 容積率 圖利 柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲因京華城案疑涉圖利，目前仍在訴訟中，有無貪污、有無違法，柯文哲本人最清楚。（圖／記者屠惠剛攝）

有沒有違法柯自己本人當然最清楚，即便檢方大動作將柯起訴如此重刑，起訴書長篇累牘，交保金如此鉅額，但柯P內心就是在盤算著，我就看你北檢，以及此案背後的影武者可以如何來搞我。

柯文哲內心盤算　與賴政府硬剛到底

柯P明知他是清白的，但卻要面對執政者為了整肅政敵如此大動作，大規格的以如此誇張的司法公權力來伺候他。對此，柯P的反擊是，「面對不公不義，絕不屈服，絕不投降」。也就是打算要跟賴清德當局正面對決，硬剛到底。

整肅戲碼一再重複上演，從北檢反覆抗告，高院一再發回，如此循環反覆。賴當局擺明就是要用羈押來恫嚇柯文哲使之屈服。檢方深諳以聲押來恫嚇被告之威嚇力，以此來威逼過往多半能夠如願以償。但這次卻遇到柯文哲這樣一個硬茬子，就是要跟你硬碰硬，強硬到底。

說穿了，這是柯P與賴清德之間的一場心理與人性上的博弈。一場以司法為場域的政治博弈。柯P對自己的清白有百分百的信心，所以即使賴當局如何以司法濫權來打擊柯文哲，但柯的態度就是不為所動，絕不屈服，絕不投降。究其實，這賭的就是彼此的政治生命。甚至柯P的賭注更大，還要把自己的身體健康，人身自由，乃至民眾黨的前途都成為此賭注的代價。

在這一場柯文哲和賴清德在比誰氣長的博弈賽局中，前者所依憑的是對於法律事實與公理正義的堅持與執著；後者仗勢的則是對其所掌控國家司法資源的違法與濫權。

▲▼台北地院審理京華城案，午休期間柯文哲暫時離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲北院交保、北檢抗告、高院發回，柯文哲在交保抗告中來來回回，北檢這一回抗告能否成功，就待地院重裁宣布了。（圖／記者李毓康攝）

