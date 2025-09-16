美國跨海「雙聲帶」　戳破中國法律戰老把戲

▲美國在台協會（AIT）明確指出，《開羅宣言》、《波茨坦公告》與《舊金山和約》都未決定台灣最終政治地位，並指中國刻意曲解歷史文件，用以支撐其脅迫台灣的行動。（圖／資料照）

八月十五日，日本宣布無條件投降屆滿八十週年，中國外長王毅高調發言，強調《開羅宣言》與《波茨坦公告》要求「台灣歸還中國」，藉此營造台灣理應從屬中國的國際法印象。這不是什麼新鮮言論，而是中國慣用的「法律戰」老把戲──將歷史文件斷章取義，包裝成既定事實，進而企圖在國際社會塑造「一中原則」不可撼動的氛圍。

對中國而言，這種戰略一以貫之，無論是在紀念抗戰的場合，或是國際組織的場域，法律戰的核心目標就是要將台灣「去主體化」，進一步壓縮國際生存空間。

美國主動迎擊中國法律戰

然而，值得注意的是，如今國際情勢已不同以往。中國再度搬出二戰文件照表朗誦，但美國不再只是被動回應，而是主動迎擊。

美國在台協會（AIT）明確指出，《開羅宣言》、《波茨坦公告》與《舊金山和約》都未決定台灣最終政治地位，並指中國刻意曲解歷史文件，用以支撐其脅迫台灣的行動。隨後，美國國務院也跟進背書，重申AIT說法完全正確，並強調中國的敘事是錯誤的。

這種跨海「雙聲帶」操作，顯示華府有意透過官方與準官方機構，直接戳破中國法律戰的虛假論述，把台灣地位問題重新拉回國際法的專業框架，避免任由中國的片面主張持續擴散。

反擊中國 跨國響應

更關鍵的是，這已不再是單一國家與中國之間的爭論，而是逐漸形成的國際趨勢。就在今年，美國眾議院無異議通過《台灣國際團結法案》，要求美方在國際組織中運用話語權抵制中國的錯誤操作。這只是其中一例。近幾年，歐洲議會、加拿大、英國、荷蘭、比利時、捷克等國會，也相繼通過決議，公開駁斥中國對2758號決議的曲解，並表達對台灣的支持。

這一系列行動顯示，對抗中國法律戰，已不再只是中美之間的拉鋸，而是跨國立法機構共同響應的制度性趨勢。中國原本意圖藉由法律戰營造「國際共識」，結果卻反而凸顯其虛構邏輯，促使更多國家同步意識到問題所在，並以具體制度手段加以反擊。

守護規則 國際重要節點

國際社會在立法層面接連動作，是民主國家對自身制度的防衛。當中國用2758號決議來重寫規則、壓縮台灣空間，其實衝擊的是所有國家的決策自主。

這也是為什麼歐美、亞太多國的國會願意用正式決議駁斥中國的法律戰，因為這攸關整個國際體系的完整性。台灣在這過程中，既是壓力的焦點，也是價值的試金石。無論是公共衛生、國際航安，或是供應鏈安全，台灣的參與都直接連動到其他國家的利益。

換言之，台灣已經不只是國際議題的「被動對象」，而是推動國際社會守護規則的重要節點。這種結構性的角色，才是各國敢於在法律與制度層面挑戰中國論述的深層理由。

拒絕讓中國敘事 在台灣內部找到迴響

然而，這一切的國際變化，最終仍取決於台灣自己的態度。如果台灣國內有人隔海唱和中國的說辭，甚至將「台灣未定論」錯誤解讀為台灣沒有主體性，那麼等於自行削弱了國際社會對台灣的支持力道。

台灣必須清楚掌握論述主導權：一方面指出中國法律戰的荒謬，一方面強化台灣民主自決的正當性。更重要的是，台灣社會要有共識，拒絕讓中國的敘事在內部找到迴響。唯有如此，國際社會的支持才能真正內化為台灣的戰略資產，而不是淪為國內政治攻防下的消耗品。

80年前，二戰結束所開啟的國際秩序，是以反侵略、尊重人民自決為核心。今天，中國試圖透過法律戰顛覆這套秩序，卻反而凸顯它自己與國際主流價值的背離。當美國與更多國家站出來揭穿中國的法律戰，當國際立法機構逐一對2758號決議正本清源，這就是國際格局正在出現的新變化。

台灣需要做的，就是堅定走自己的路，讓自由與民主繼續成為世界無法忽視的存在。

