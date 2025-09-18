ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
AI浪潮下的就業焦慮與社會挑戰　工作還會屬於人類嗎？

我們想讓你知道…AI的崛起不會停止，問題在於社會如何適應。年輕世代不能再依靠單一技能生存，而必須持續學習、靈活轉換。懂得與AI協作，而非與它競爭，將成為未來的生存之道。

▲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人工智慧的發展已經成為全球社會無法忽視的現實，它既帶來驚人的效率與創新，也伴隨著前所未有的就業不安與結構衝擊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

人工智慧的發展已經成為全球社會無法忽視的現實，它既帶來驚人的效率與創新，也伴隨著前所未有的就業不安與結構衝擊。無論是在矽谷的科技巨頭、倫敦的金融辦公室，還是在台灣新創與企業職場，人們都在感受一股隱約卻持續擴大的張力，工作還會屬於人類嗎？社會該如何在變動中保持穩定？

AI的滲透加大社會不平等　大量中低階勞動者面臨被邊緣化危險

在最新數據中，Z世代員工在科技公司中的比例在短短兩年內腰斬。入門級的工作逐漸被自動化工具取代，許多21至25歲的年輕人難以踏進職場。甚至高等學歷也不再保證穩定的就業，連MBA畢業生也面臨比以往更高的失業率。

這不僅是個人職涯的挑戰，更可能在企業內部形成接班斷層。當千禧世代晉升高位時，缺乏新血進入的結構，可能讓中層領導階層陷入真空，影響企業長遠發展。

諷刺的是，即便是那些專注於建構AI的人，也難逃被裁的命運。Google的AI團隊中，上百名負責評估AI回應品質的專業人士失去了工作，xAI和Meta同樣大幅縮減相關部門。

這顯示即便擁有高階專業，仍可能在資本壓力下被取代。企業一方面用數百萬美元挖角頂尖人才，另一方面卻視數千名基層工程師和標註人員為可隨時更換的耗材。AI產業的光鮮外表下，潛藏著不穩定與不平等的現實。

調查顯示，英國勞工對AI的態度充滿矛盾。一方面，政策制定者大力推動AI導入，希望它能提升效率與競爭力；另一方面，超過一半的受訪者認為AI威脅社會結構，六成以上的人不相信它能取代人際互動。

更值得注意的是，三分之一的員工選擇對上司隱瞞自己使用AI工具，因為擔心被質疑能力不足。這種「AI羞辱」現象揭露了信任鴻溝，政府與企業希望加速AI的普及，但基層勞工卻質疑這是否真正有利於他們。

AI的滲透正逐漸加大社會不平等，高薪的專業人才與少數精英企業獲得豐厚資源，而大量中低階勞動者則面臨被邊緣化的危險。

當管理職也因組織精簡而逐步減少，社會將出現一種「兩頭壓縮」的局面。年輕人難以進場，中階主管逐漸消失，上層精英與基層自動化之間的斷層愈發明顯。這種結構若持續，將侵蝕社會的穩定基礎，甚至可能引發世代矛盾與信任危機。

▼AI的滲透正逐漸加大社會不平等，高薪的專業人才與少數精英企業獲得豐厚資源，而大量中低階勞動者則面臨被邊緣化的危險。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

選擇如何面對AI　可以是危機也可以是契機

AI的崛起不會停止，問題在於社會如何適應。年輕世代不能再依靠單一技能生存，而必須持續學習、靈活轉換。懂得與AI協作，而非與它競爭，將成為未來的生存之道。

對政府而言，建立完善的教育體系、推動在職轉型訓練，以及設立安全網，都是必要的責任。企業則需要重新思考用人策略，不僅追求短期效率，更要考量長期的人才接續與文化延續。

AI不應只是資本的工具，而應成為促進社會共榮的動力。若能透過政策設計與企業責任，讓科技紅利被公平分配，AI才能真正成為人類的助手，而不是奪走未來的掠奪者。

這是一場無法逆轉的浪潮，但並非無法駕馭。AI既能創造新的價值，也可能瓦解既有秩序，這取決於我們選擇如何面對，它可以是危機，也可以是契機。

唯有建立平衡與信任，社會才能在科技洪流中找到新的立足點，讓工作不僅是謀生的手段，更是人類價值與尊嚴的體現。

▼年輕世代不能再依靠單一技能生存，而必須持續學習、靈活轉換。懂得與AI協作，而非與它競爭，將成為未來的生存之道。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲▼。（圖／取自免費圖庫Pexels）

