台海最大的風險　偶發性戰爭

●江岷欽／世新大學管理學院院長

唯有死者，才能見到戰爭的終結。(Only the dead have seen the end of war.)--喬治・桑塔耶納 (George Santayana)

台灣海峽的浪潮看似尋常，卻正翻湧著可能改寫世界秩序的暗流。北京的戰機與艦艇頻繁地越過中線，台北的演習與備戰逐年升高，美國與區域盟友的視線緊盯此處。世人談論戰爭，通常認為是決策者冷靜權衡後的「選擇」；或者是當對方跨越紅線時的「必然」反應。

然而，真正的危險或許不在於這些可預測的場景，而在於那最難以掌控的偶發性戰爭（war of chance）——一場因為誤判、意外擦撞或一時政治激情所引燃的非理性衝突。

台海三種戰爭的分野

美國學者吳若喬 (Joel Wuthnow) 在9月12日《外交事務》的專文〈台灣海峽最大的風險〉( The Greatest Danger in the Taiwan Strait)中，對台海潛在的三種戰爭形態提出清晰的界定。

首先，是選擇性戰爭（War of Choice）。這是北京在經濟、軍事與政治風險綜合評估後，若認為可以付出有限代價，速戰速決奪取台灣，便可能主動出兵的情境。它並非源於台北的挑釁，而是出自大陸領導層對勝算與成本的判斷。

其次，是必要性戰爭（War of Necessity）。當台灣跨越北京設下的政治紅線，例如正式宣布台灣獨立、境外勢力介入、美國派軍隊駐台等，對北京可能視之為無法妥協的生存挑戰，不惜一切代價採取行動。

然而，真正令人擔憂的是第三種：偶發性戰爭（War of Chance）。這種戰爭並非有意圖的決策結果，而可能是由一次軍機擦撞、一次誤射導彈或一次沿海衝突，雙方誤判為攻擊而迅速升級。台海的地理緊密與軍事頻繁互動，使其成為偶發性戰爭的天然溫床。

台海的不確定性結構

目前，台海的緊張態勢正逐漸符合偶發性戰爭的三大條件。

第一，軍事力量的近距接觸。根據公開數據，2024 年僅一月，中國大陸戰機越過台海中線的次數高達 248 次，是前一年同期的三倍。解放軍艦艇亦首次進入台灣的 24 海里毗連區。當戰機距離台北僅五分鐘航程，任何小小的失誤，都可能成為火藥引信。

第二，內部政治的壓力。對北京而言，若在危機中退縮，將被民族主義輿論視為軟弱；對台北而言，若在擦撞事件後輕易退讓，則會被選民指責為喪權辱國。雙方的政治心理結構，強迫式地排除了「退一步」的可能。

第三，盟友承諾的牽動。華府若解讀事件為北京的蓄意侵略，將面臨國會與盟友的強烈壓力而介入。北京則會認為華盛頓「藉機干涉」，進一步加劇對抗。歷史早已告訴我們，凡此種情況往往演變成失控的螺旋。

歷史的迴響與警告

事實上，偶發性戰爭並非理論想像。1914年，奧匈帝國斬殺一名塞爾維亞民族主義者，觸發連鎖動員，最終導致第一次世界大戰。美國獨立戰爭的「列克星敦槍響」，本是士兵誤開的一槍，卻引爆殖民地與大英帝國的全面戰爭。

中國歷史上的第二次鴉片戰爭，也起於廣州官員登檢一艘英國商船、逮捕船員的插曲，卻最終演變為帝國屈辱。這些案例說明，最昂貴的戰爭往往來自最微小的意外。

今日的台灣正處在類似的結構之中。一艘靠近金門的大陸漁船、一架逼近防空識別區邊緣的殲擊機，都可能成為史冊新篇章的開端。

川普的「大交易」與台灣風險

若說偶發性戰爭是結構性的風險，那麼川普二度入主白宮的「交易外交」，則是加速危險的政治觸媒。川普的外交邏輯，向來是「凡事有價、價高者得」。在烏克蘭戰場上，他願意為了與俄羅斯的和解而羞辱澤倫斯基，讓基輔陷入孤立。正如台灣街頭常聽見的那句憂慮：「今日烏克蘭，明日台灣。」

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）的軍事分析主任珍妮佛・卡瓦娜(Jennifer Kavanagh) 在《紐約時報》9月15日發表〈川普防止台海戰爭的方法〉(Here’s How Trump Can Prevent a War Over Taiwan)，主張「降低台灣在美中關係中的中心性」，即讓台灣不再成為雙邊博弈的焦點；川普應該回到傳統的模糊政策，美國對台支持應降溫，而非升級。

她進一步建議川普進行「大交易」方案。其一、要求美國讓步：重申「不支持台獨」、限縮台灣外交接觸，阻止台灣參與更多國際組織、撤出駐台美軍教官與部分軍備。其二、要求中國回應：宣示「沒有統一時間表、不急於武統」、減少網攻、軍事恫嚇與經濟制裁。

此外，卡瓦娜以1970年代中美建交協議為例，強調當時美國承認北京政府代表中國，承認「一中」原則但保留「戰略模糊」；不支持台獨，僅維持非官方關係，但仍提供軍售。這種「模糊平衡」創造了數十年的穩定，使中、美、台與亞洲繁榮發展。

然而，對台灣而言，卡瓦娜的方案代表華府的承諾不再以價值為基礎，而是以交易為考量。川普可能為了與北京達成經貿協議，願意在軍事顧問、國際組織參與乃至安全承諾上「讓步」，換取習近平承諾不設統一時限。這或許降低了選擇性戰爭或必要性戰爭的機率，卻反而增加了偶發性戰爭的風險：因為模糊與不確定，往往使誤判更難避免。

不對稱戰爭的角色

近年來，美國不斷提醒台灣要採取「刺蝟戰略」或「豪豬戰略」，即透過不對稱戰力來提高侵略成本。成千上萬枚反艦飛彈、海底水雷、機動防空系統，讓解放軍即使登陸成功也需付出極高代價。這種不對稱防禦，雖不足以消除偶發性戰爭，但能在衝突爆發後延緩北京的進展，爭取國際介入的時間。

然而，正如學界所指出，不對稱戰力無法回應「灰色地帶」挑釁與基礎設施破壞。例如，中國大陸漁船或民兵船隻切斷海底電纜，便能癱瘓台灣的通訊與金融系統。這種「無害戰爭」式的混合手段，不僅難以界定，更可能在偶發事件與全面衝突之間搭起一座危險的橋樑。

民主的試煉與國際格局

弔詭的是，台灣的社會心理在這場不確定風暴中呈現分裂。根據2025年軍方智庫的民調，高達 65% 的民眾認為未來五年內中國大陸不會開戰。這種「狼來了」的心態固然可以理解——畢竟數十年來戰爭威脅從未真正兌現——但心理上的淡化，本身就是偶發性戰爭最隱蔽的危險。當社會習慣於威脅，也會習慣於忽視信號。

賴清德呼籲全民備戰，強調「以備戰來避戰」，並提出將國防支出提高至 GDP 的 5%。然而，部分民眾卻認為這是挑釁北京。民主政治的多元聲音固然寶貴，但在國安議題上若缺乏基本共識，就可能被外部勢力操弄，加劇社會撕裂。

美國在台海的戰略模糊長期扮演著減壓閥的角色。然而，拜登曾多次公開表態「願意出兵保衛台灣」，雖然事後白宮澄清政策未變，但此舉混淆了戰略模糊本身。川普則選擇強調交易，避免明言承諾。無論是過度清晰還是過度功利，最終都可能讓北京誤讀華府的底線，進一步增加偶發性戰爭的風險。

歷史的回聲 當下的抉擇

回顧歷史，我們看到最危險的並非有計畫的戰爭，而是那些在陰錯陽差間爆發的衝突。從塞拉耶佛到加勒萬河谷，從香港街頭到台灣海峽，歷史不斷提醒我們：當政治領袖失去自制，當社會沉浸於錯覺，當軍事對峙缺乏安全閥門，偶發性戰爭就會取而代之。

台灣需要的，不僅是更多飛彈與演習，更是全社會對於風險的清醒認知，以及兩岸之間的對話與降溫。美國與其盟友需要的不僅是嚇阻中國大陸的力量，更是避免誤判的智慧。北京與台北都要理解，過度挑釁對方只會加速衝突臨界點的到來。

或許，台海最大的風險，不是北京某天突然下令渡海，不是台北某次莽撞宣布台獨，而是某一個無人能料想的「偶發瞬間」：可能是一枚誤射的飛彈，一次擦撞的戰機，一艘誤入的漁船，歷史將因這樣的瞬間而改寫。

我們應該懷著清醒的悲觀去看待這個現實，也要以堅定的民主信念去回應。唯有如此，偶發性戰爭才不會成為二十一世紀最昂貴的悲劇。

