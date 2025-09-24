ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版

論「造王者」的特質無私無求、管理協調　誰能比郝龍斌更適合？

我們想讓你知道…本次角逐黨主席的人選，紛紛表態自己要做造王者，然而說到「控場」，誰能比郝龍斌更適合？

▲ 。（圖／記者黃克翔攝）

▲郝龍斌的優勢，就在於他明白自己的角色。他沒有要當王，但他能造王；這樣的「無私無求」，加上有助於藍白合的形象，反而是國民黨目前最缺乏也最需要的養分。（圖／記者黃克翔攝）

●李台生／退伍軍人

提到即將舉行的國民黨主席選舉，許多人第一個反應就是，國民黨是不是要挑一位能夠「一馬當先、衝鋒陷陣的戰將」？錯！國民黨現在要的主席，不是單槍匹馬殺進沙場的關公，而是能在帳中穩定供輸資源、一邊調和鼎鼐的「總務主任」。換句話說，這回國民黨更需要「控場的人」，而不是「衝場的人」。

郝龍斌的優勢　他沒有要出頭、但能讓每個人都出頭

郝龍斌的優勢，就在於他明白自己的角色。他沒有要當王，但他能造王；他沒有要出頭，但他能讓每個人都能出頭

國民黨這幾年最大的問題，不是沒有人想當王，而是太多人想當王，結果大家拼命搶王位，最後王冠掉到地上，滿地雞毛。

本次角逐黨主席的人選，紛紛表態自己要做造王者，然而說到「控場」，誰能比郝龍斌更適合？他在政壇打滾多年，從學者到副市長、市長、環保署長，履歷表厚得可以直接當桌墊。管理經歷完整，協調經驗豐富，這點正是他的最大優勢。

他最大的特點，就是無私無求，有人說這是「沒野心」，但在這個時間點，沒野心才是最大的野心。因為他才能心無旁騖地做好「造王者」的角色——為人才搭建舞台，為資源找到出路，把不同利害關係者的牛肉麵與陽春麵統統放到同一桌上，大家一起吃，不吵不鬧。

更重要的是，未來的國民黨，不能只靠自己單打獨鬥，還要考慮到「藍白合」的變數。郝龍斌若當主席，不會成為藍白合的絆腳石，反而是溝通的潤滑劑。

民眾黨的要角陳智菡就公開表示，郝龍斌和羅智強都是理性、好溝通的人，若他們參選並領導藍營，將有助於藍白之間建立更穩定的合作基礎。這一點，無疑是其他候選人較難展現的加分項。

郝的另一個優勢，在於他其實很懂「管理心法」。別忘了，他是台大教授出身，對制度、流程有著天然的敏感度。雖然少了一點激情的「政壇網紅力」，但行政效率、管理協調卻是到位的

。這種特質，放到國民黨黨主席的位子，簡直天作之合。畢竟黨主席每天面對的不是群眾激情，而是數不清的黨代表、縣市長、立委、派系山頭，這些人可不是靠激情就能搞定。

再者，郝龍斌沒有「造神需求」，這也讓他在協調上更有公信力。因為他不是為了替自己爭取政治未來，而是為了整體大局。當大家知道「老郝沒有要搶你位子」，才會願意放心把資源交給他，讓他分配、安排、規劃。這種角色，就是典型的「造王者」——自己不上王位，卻能讓國民黨真正誕生最適合的王。

有人會說，這樣的人聽起來很「無聊」。但國民黨現在正需要一個「無聊的穩定」。因為這幾年國民黨最欠缺的，就是穩定。每逢選舉，大家口號喊得震天價響，最後卻是「一盤散沙」，每個人都有計算，最後沒有人算贏。郝龍斌若能坐鎮主席，至少能確保這盤沙稍微黏得緊一點，不會風吹就散。

劉邦起兵建立漢朝前，也曾只是蕭何治下的一名亭長，蕭何最後還是因為大義而調換從屬關係，甚至不顧身份做出「月下追韓信」等等為後世樂道的故事。

政治本來就是分工，不是人人都要當將軍，否則沒有人送飯、沒有人補給、沒有人規劃後勤，戰場上再多將軍也打不贏仗。國民黨要重返執政，正需要一個「後勤補給總務」，而不是又多一個「前線喊衝的將軍」。

郝龍斌的優勢，就在於他明白自己的角色。他沒有要當王，但他能造王；他沒有要出頭，但他能讓每個人都能出頭；他沒有要成為舞台中央，但他能讓整個舞台燈光亮起。這樣的「無私無求」，加上有助於藍白合的形象，反而是國民黨目前最缺乏也最需要的養分。

所以，如果你問我：2025年的國民黨，主席應該是誰？我的答案很簡單——不是誰能最先衝出去，而是誰能讓大家都跑得起來。不是誰能自己最紅，而是誰能讓大家都不掉漆。這個人，不是別人，就是郝龍斌。

▼「國民黨主席參選人」鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘。（圖／資料照）

▲▼「國民黨主席參選人」鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘。（圖／資料照）

關鍵字: 李台生 雲論 國民黨 黨主席 郝龍斌 造王者

