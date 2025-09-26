ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
一場風災、一則訊息　誰能撐過品牌的韌性考驗？

我們想讓你知道…品牌的「韌性」不是抽象的口號，而是一個組織能否持續贏得信任的基石。從花蓮風災到黨團 LINE 事件，我們都看到相同的啟示：真正的品牌韌性，只有在重大危機中才能被看見。

▲。（圖／總統府提供）

▲賴清德總統多次強調，台灣必須打造具備「韌性」的國家，能在外部挑戰下持續穩定，並在危機中找到改變與進步的契機。（圖／總統府提供）

●張美慧／戰國策傳播集團董事長

近年來，「韌性」成為政治與社會的重要關鍵字。賴清德總統多次強調，台灣必須打造具備「韌性」的國家，能在外部挑戰下持續穩定，並在危機中找到改變與進步的契機。這樣的思維，不僅是治理哲學，也是品牌經營的重要核心。

近期我們研究發展「韌性品牌」的概念，為企業品牌做韌性指標測試，如同品牌健檢，好知道該補強何處，再就品牌組織進行Foresight（前瞻力）、Preparedness（整備力）、Response（應變力）以及Reorientation（調適力）等四個面向的準備，不僅要在順境中展現差異化與競爭力，更要在逆境中保持穩定、恢復力與轉化力。

換句話說，一個真正有價值的品牌，必須能夠抵抗衝擊，並把危機轉化成深化信任與價值的契機。

近期的花蓮風災，就是一個檢驗公共品牌韌性的案例。對地方政府而言，這是一場「治理能力」與「社會信任」的壓力測試；對中央政府與執政黨而言，這同樣是展現整合與領導的機會。雖然天災本身不可避免，但各層級政府如何協調、如何溝通，以及如何讓民眾感受到被支持，正是品牌韌性的具體展現。

除了天災，政治組織還要面對資訊與輿論的挑戰。例如民進黨黨團 LINE 群組被截圖外傳事件，就凸顯了在數位時代，資訊透明化與溝通細節的重要性。

這類風波往往看似瑣碎，卻可能在社會大眾心中留下「態度與誠信」的印象。若能及時回應、妥善處理，不僅能化解爭議，更能展現組織的反應速度與自省能力。

不論是天災造成的治理壓力，還是資訊風波帶來的形象挑戰，真正決定品牌價值的，從來不是平日的口號，而是在異常重大危機中的表現。唯有在壓力下，才看得見品牌是否能承受衝擊、快速恢復信任，甚至把挑戰轉化成改革與進步的動能。

因此，品牌的「韌性」不是抽象的口號，而是一個組織能否持續贏得信任的基石。從花蓮風災到黨團 LINE 事件，我們都看到相同的啟示：真正的品牌韌性，只有在重大危機中才能被看見。

▼雖然天災本身不可避免，但各層級政府如何協調、如何溝通，以及如何讓民眾感受到被支持，正是品牌韌性的具體展現。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

