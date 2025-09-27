教育幸福指數低落　教師節放假能否帶來轉機

▲對現場教師而言，真正的職場幸福並非只靠一天放假能獲得，教師節不應成為社會對教師的唯一標籤或負擔。（圖／視覺中國）

●楊智強／嘉義縣教師職業工會副理事長

教師節能否成為國定假日，近年社會熱議，也即將落實。對現場教師而言，真正的職場幸福並非只靠一天放假能獲得，教師節不應成為社會對教師的唯一標籤或負擔。現場教師普遍認為，百工百業各有其價值與貢獻，教師節固然是為尊重和肯定教師而設立，但教育是全民責任，唯有全民共同支持，才能根本提升教育品質。

當前杏壇真正困境 遠非一天「小確幸」所能撫慰



值得一提的是，這次教師節恢復國定假日，乃是在國民黨主導之下完成的重要突破。過去多年，教師節未被列為國定假日，五一勞動節也未納入公教族群假期，反映對教育勞動價值的認可不足。

此次立法，顯示國民黨在倡議尊重教師及提升教育待遇上展現了實際作為，突破歷史困境，為教育體系帶來新的希望。

然而，單以一日假期便能扭轉教育現場的沉痾，恐怕是緣木求魚。當前杏壇的真正困境，遠非一天的「小確幸」所能撫慰。

檢視當前數據，教學現場的危機已是現在進行式。2023年多個教團調查顯示，有三成教師在滿分10分的快樂指數中低於4分；今年更有近三成多教師萌生退意，考慮三年內離職，逾七成教師因社群媒體的指責公審感到焦慮或不安。

這些冰冷數字背後，是政策迷航、行政泥淖與社會期待失衡的累加壓力。教師工時動輒超過十小時，在繁重教學與行政負擔不減的情況下，校園濫訴惡化，教師專業遭侵蝕，心力消磨，師道難為。當杏壇淪為血汗工廠，國家未來的主人翁將由誰來引領？

教師節放假，固然是對教師勞動價值的象徵性肯定。然而，如今校園濫訴歪風盛行，教師動輒得咎，近年《教師法》修訂後為濫觴，專業尊嚴在頻繁的申訴調查中消磨殆盡。這種結構性的傷害，豈是一日假期所能彌補？虛有其表的敬師，實則讓教師們的處境雪上加霜。

正本清源之道，在於政府與社會必須拿出具體作為。敬師不應停留在節日祝福，而應是為教師鬆綁、為專業撐腰的長期承諾。執政者應大刀闊斧，減輕不必要的行政負擔、保障教師合理工時與待遇，並建立公正的申訴屏障，阻絕校園濫訴文化，讓教師能安心、專心地回歸教學本業。

教師節恢復放假，可為起點，但絕非終點。真正的尊師重道，是讓每位老師都能重拾教學的榮光與熱情，才是教育重返正軌的唯一道路。

▼教師工時動輒超過十小時，在繁重教學與行政負擔不減的情況下，校園濫訴惡化，教師專業遭侵蝕，心力消磨，師道難為。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

