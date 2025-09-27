ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

教育幸福指數低落　教師節放假能否帶來轉機

我們想讓你知道…教師節恢復放假，可為起點，但絕非終點。真正的尊師重道，是讓每位老師都能重拾教學的榮光與熱情，才是教育重返正軌的唯一道路

▲。（圖／視覺中國）

▲對現場教師而言，真正的職場幸福並非只靠一天放假能獲得，教師節不應成為社會對教師的唯一標籤或負擔。（圖／視覺中國）

●楊智強／嘉義縣教師職業工會副理事長

教師節能否成為國定假日，近年社會熱議，也即將落實。對現場教師而言，真正的職場幸福並非只靠一天放假能獲得，教師節不應成為社會對教師的唯一標籤或負擔。現場教師普遍認為，百工百業各有其價值與貢獻，教師節固然是為尊重和肯定教師而設立，但教育是全民責任，唯有全民共同支持，才能根本提升教育品質。

當前杏壇真正困境　遠非一天「小確幸」所能撫慰

值得一提的是，這次教師節恢復國定假日，乃是在國民黨主導之下完成的重要突破。過去多年，教師節未被列為國定假日，五一勞動節也未納入公教族群假期，反映對教育勞動價值的認可不足。

此次立法，顯示國民黨在倡議尊重教師及提升教育待遇上展現了實際作為，突破歷史困境，為教育體系帶來新的希望。

然而，單以一日假期便能扭轉教育現場的沉痾，恐怕是緣木求魚。當前杏壇的真正困境，遠非一天的「小確幸」所能撫慰。

檢視當前數據，教學現場的危機已是現在進行式。2023年多個教團調查顯示，有三成教師在滿分10分的快樂指數中低於4分；今年更有近三成多教師萌生退意，考慮三年內離職，逾七成教師因社群媒體的指責公審感到焦慮或不安。

這些冰冷數字背後，是政策迷航、行政泥淖與社會期待失衡的累加壓力。教師工時動輒超過十小時，在繁重教學與行政負擔不減的情況下，校園濫訴惡化，教師專業遭侵蝕，心力消磨，師道難為。當杏壇淪為血汗工廠，國家未來的主人翁將由誰來引領？

教師節放假，固然是對教師勞動價值的象徵性肯定。然而，如今校園濫訴歪風盛行，教師動輒得咎，近年《教師法》修訂後為濫觴，專業尊嚴在頻繁的申訴調查中消磨殆盡。這種結構性的傷害，豈是一日假期所能彌補？虛有其表的敬師，實則讓教師們的處境雪上加霜。

正本清源之道，在於政府與社會必須拿出具體作為。敬師不應停留在節日祝福，而應是為教師鬆綁、為專業撐腰的長期承諾。執政者應大刀闊斧，減輕不必要的行政負擔、保障教師合理工時與待遇，並建立公正的申訴屏障，阻絕校園濫訴文化，讓教師能安心、專心地回歸教學本業。

教師節恢復放假，可為起點，但絕非終點。真正的尊師重道，是讓每位老師都能重拾教學的榮光與熱情，才是教育重返正軌的唯一道路。

▼教師工時動輒超過十小時，在繁重教學與行政負擔不減的情況下，校園濫訴惡化，教師專業遭侵蝕，心力消磨，師道難為。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►藍白合的政黨合作　實務空間有多少？

►捷安特事件省思！ 　外籍調查記者的理想是否正消耗著台灣？

►花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災　鳳林光電砍樹種電請再三思！

投稿
申訴
關鍵字: 楊智強 雲論 國民黨 教師節 放假 教師 老師 教育界

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
教育幸福指數低落　教師節放假能否帶來轉機
請台積電婉拒到南科「沙崙生態科學園區」設廠
與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說出大國威逼下的恐懼
當總統公開說「我恨你們」　民主會怎樣？
一場風災、一則訊息　誰能撐過品牌的韌性考驗？

推薦閱讀

請台積電婉拒到南科「沙崙生態科學園區」設廠

教育幸福指數低落　教師節放假能否帶來轉機

與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說出大國威逼下的恐懼

AI革命帶動台灣從晶圓到伺服器的發展　「矽盾」變成..

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

當總統公開說「我恨你們」　民主會怎樣？

捷安特事件省思！ 　外籍調查記者的理想是否正消耗著..

川普關稅重擊觀光業　中國遊客逆勢成長

一場風災、一則訊息　誰能撐過品牌的韌性考驗？

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

國道車流擠1.3倍「10大路段易塞」　國5可能回堵11小時

國道車流擠1.3倍「10大路段易塞」　國5可能回堵11小時

教師節連假今天(27日)開跑，高公局預判國道有10大易塞路段，其中國5南下車流可能清晨5點就會湧現，下午4時後才紓解，可能南下路段會連塞11..

8小時前

把握好天氣！今年首波東北季風「報到時間出爐」　恐又有颱風夾擊

把握好天氣！今年首波東北季風「報到時間出爐」　恐又有颱風夾擊

請台積電婉拒到南科「沙崙生態科學園區」設廠

請台積電婉拒到南科「沙崙生態科學園區」設廠

教師節連假首日「國道10大地雷」路段　國5恐連塞11小時

教師節連假首日「國道10大地雷」路段　國5恐連塞11小時

交通部連假祭「三合一疏運+運具聯防」　防高鐵自由座人潮外溢

交通部連假祭「三合一疏運+運具聯防」　防高鐵自由座人潮外溢

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

請台積電婉拒到南科「沙崙生態科..

請台積電婉拒到南科「沙崙生態科..

教育幸福指數低落　教師節放假能..

與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說..

AI革命帶動台灣從晶圓到伺服器..

政治 「萊爾校長」形象固化　賴..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面