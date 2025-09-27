一葉知秋！美國勞動市場走軟　意味更多降息空間

▲美國聯準會。（圖／路透）

文／三普經

最近美國勞動市場數據明顯走弱，也讓市場對聯準會降息預期變得更為積極。果不其然，聯準會在9/18利率決策會議降息1碼，將聯邦資金利率目標下調至4％至4.25％，同時間發布的利率預測點陣圖，也比6月時更偏鴿，意味年底前有可能再降息2碼，但明年及後年則僅降息1碼。

風險管理 聯準會預防性降息

雖然聯準會主席鮑爾強調就業市場下行風險上升，是本次聯準會降息的主要因素，並強調未來利率決策仍取決於經濟數據，因此聯準會並未開啟長期性降息周期，本次降息屬於預防性降息，是風險管理，而非認為美國經濟已經明顯走緩。但大開既開，除非就業市場再度轉強，未來聯準會恐怕將面臨更多降息的壓力。

▲Jerome Powell,美聯儲主席,聯準會主席。（圖／路透社）

首先，聯準會的雙重目標，通膨與就業，從這次貨幣政策會後新聞稿來看，已明顯由抑制通膨轉為支持就業。畢竟關稅對物價上漲衝擊不似原先評估的那樣嚴重，雖然短時間通膨數據仍將緩步墊高，但並不會回到2022、2023年時的高峰9.1％，約略比3％高一點。

勞動市場明顯走軟 不利明年期中選舉

相較之下，勞動市場的疲態更為明顯。根據新修正的數據，（美國勞工統計局剛在9/9將2024年4月至2025年3月的非農就業數據向下修正91.1萬人，創下有紀錄以來最大下修規模），今年至8月為止，平均每個月非農就業人數僅增加74.75千人，遠低於過去三年的379.58千人、216.17千人及167.67千人。

▲聯準會降息之後，美國勞動市場走軟，再加上AI時代大幅節省人力，未來低度就業增長可能成為新常態。（示意圖／達志影像／美聯社）

雖這些數據顯示勞動市場走軟在川普上任之前即已發生，但畢竟今年數據太難看，即便即將公布的美國第三季經濟成長率可能維持在3％以上，但若未能反映在就業上，難免讓民眾心裡感受落差太大，就業市場可能是明年期中選舉的重要關鍵，若不即早出手，恐將影響共和黨明年的勝選機率。

即便聯準會已經展開動作，勞動市場未來展望可能不容樂觀，因為當前美國經濟可能再度陷入1990年代的無就業式復甦(jobless recovery)。所謂無就業式復甦主要是因為自動化提高生產力，因此所帶動的經濟成長並未同步增加就業機會或降低失業率，屬於勞動市場結構轉型的一種現象。

川普政策+AI時代 低度就業成新常態

川普政府的關稅政策與反非法移民政策，造成傳統產業的勞工成本上升、獲利下降，抑制雇主增加僱用員工的誘因。同時高科技產業受惠於AI運用，效率提升，可以大幅節省人力。這雙重因素造成每個月新增就業人數不若以往來的強勁，因此未來低度就業增長可能成為新常態，並反過頭來迫使聯準會採取更為積極的寬鬆貨幣政策。

▲筆者強調，降息並非股市上漲的萬靈丹，適當的貨幣政策才能增加投資人信心 。（示意圖／路透社）

其次，目前點陣圖反映的是現任貨幣政策會議成員的看法，但隨著川普持續安排其人馬進入利率政策決策圈，預期聯準會未來可能更傾向鴿派，更積極降息。但其結果將增添市場動盪，對就業市場的提振效果難以預測，並有可能助漲通膨壓力。

因此對金融市場而言，降息並非是股市上漲的萬靈丹，適當的貨幣政策能讓經濟上軌道，物價穩定、企業獲利穩定增加、就業市場維持韌性，才能增加投資人對未來經濟前景的信心。否則股債市、虛擬貨幣、黃金等金融資產價不斷上揚，但實體經濟數據乏善可陣，最後聯準會降息會不會吹大泡沫，我們認為鮑爾任內應該不會發生，但之後就很難說了。