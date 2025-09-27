ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

一葉知秋！美國勞動市場走軟　意味更多降息空間

我們想讓你知道…聯準會強調，這次降息是預防性降息，是風險管理，但勞動市場的疲軟之勢已經顯現，除非就業市場再度轉強，否則未來聯準會恐怕將面臨更多降息的壓力，且就業市場可能是明年期中選舉的重要關鍵，若不即早出手，恐將影響共和黨明年的勝選機率。

▲美國聯準會。（圖／路透）

▲美國聯準會。（圖／路透）

文／三普經

最近美國勞動市場數據明顯走弱，也讓市場對聯準會降息預期變得更為積極。果不其然，聯準會在9/18利率決策會議降息1碼，將聯邦資金利率目標下調至4％至4.25％，同時間發布的利率預測點陣圖，也比6月時更偏鴿，意味年底前有可能再降息2碼，但明年及後年則僅降息1碼。

風險管理　聯準會預防性降息

雖然聯準會主席鮑爾強調就業市場下行風險上升，是本次聯準會降息的主要因素，並強調未來利率決策仍取決於經濟數據，因此聯準會並未開啟長期性降息周期，本次降息屬於預防性降息，是風險管理，而非認為美國經濟已經明顯走緩。但大開既開，除非就業市場再度轉強，未來聯準會恐怕將面臨更多降息的壓力。

▲▼Jerome Powell,美聯儲主席,聯準會主席。（圖／路透社）

▲Jerome Powell,美聯儲主席,聯準會主席。（圖／路透社）

首先，聯準會的雙重目標，通膨與就業，從這次貨幣政策會後新聞稿來看，已明顯由抑制通膨轉為支持就業。畢竟關稅對物價上漲衝擊不似原先評估的那樣嚴重，雖然短時間通膨數據仍將緩步墊高，但並不會回到2022、2023年時的高峰9.1％，約略比3％高一點。

勞動市場明顯走軟　不利明年期中選舉

相較之下，勞動市場的疲態更為明顯。根據新修正的數據，（美國勞工統計局剛在9/9將2024年4月至2025年3月的非農就業數據向下修正91.1萬人，創下有紀錄以來最大下修規模），今年至8月為止，平均每個月非農就業人數僅增加74.75千人，遠低於過去三年的379.58千人、216.17千人及167.67千人。

▲▼綠卡,H-1B簽證。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯準會降息之後，美國勞動市場走軟，再加上AI時代大幅節省人力，未來低度就業增長可能成為新常態。（示意圖／達志影像／美聯社）

雖這些數據顯示勞動市場走軟在川普上任之前即已發生，但畢竟今年數據太難看，即便即將公布的美國第三季經濟成長率可能維持在3％以上，但若未能反映在就業上，難免讓民眾心裡感受落差太大，就業市場可能是明年期中選舉的重要關鍵，若不即早出手，恐將影響共和黨明年的勝選機率。

即便聯準會已經展開動作，勞動市場未來展望可能不容樂觀，因為當前美國經濟可能再度陷入1990年代的無就業式復甦(jobless recovery)。所謂無就業式復甦主要是因為自動化提高生產力，因此所帶動的經濟成長並未同步增加就業機會或降低失業率，屬於勞動市場結構轉型的一種現象。

川普政策+AI時代　低度就業成新常態

川普政府的關稅政策與反非法移民政策，造成傳統產業的勞工成本上升、獲利下降，抑制雇主增加僱用員工的誘因。同時高科技產業受惠於AI運用，效率提升，可以大幅節省人力。這雙重因素造成每個月新增就業人數不若以往來的強勁，因此未來低度就業增長可能成為新常態，並反過頭來迫使聯準會採取更為積極的寬鬆貨幣政策。

▲▼ 美國股市,美股,紐約證交所 。（圖／路透社）

▲筆者強調，降息並非股市上漲的萬靈丹，適當的貨幣政策才能增加投資人信心 。（示意圖／路透社）

其次，目前點陣圖反映的是現任貨幣政策會議成員的看法，但隨著川普持續安排其人馬進入利率政策決策圈，預期聯準會未來可能更傾向鴿派，更積極降息。但其結果將增添市場動盪，對就業市場的提振效果難以預測，並有可能助漲通膨壓力。

因此對金融市場而言，降息並非是股市上漲的萬靈丹，適當的貨幣政策能讓經濟上軌道，物價穩定、企業獲利穩定增加、就業市場維持韌性，才能增加投資人對未來經濟前景的信心。否則股債市、虛擬貨幣、黃金等金融資產價不斷上揚，但實體經濟數據乏善可陣，最後聯準會降息會不會吹大泡沫，我們認為鮑爾任內應該不會發生，但之後就很難說了。

 《熱門閱讀》

►美國經濟曙光或警訊？　就業下修與通膨壓力交織

►聯準會降息壓力越來越大　鮑爾的終局之戰

►美國政府債務攀升造成公債利率上漲？　經濟學家有「新看法」

►川普往市場靠攏　還是市場往川普靠攏？

►鮑爾的難題　聯準會如何面對「川普新政」

投稿
申訴
關鍵字: 美國 勞動市場 川普 降息

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
一葉知秋！美國勞動市場走軟　意味更多降息空間
教育幸福指數低落　教師節放假能否帶來轉機
請台積電婉拒到南科「沙崙生態科學園區」設廠
與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說出大國威逼下的恐懼
當總統公開說「我恨你們」　民主會怎樣？

推薦閱讀

請台積電婉拒到南科「沙崙生態科學園區」設廠

教育幸福指數低落　教師節放假能否帶來轉機

與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說出大國威逼下的恐懼

AI革命帶動台灣從晶圓到伺服器的發展　「矽盾」變成..

一葉知秋！美國勞動市場走軟　意味更多降息空間

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

當總統公開說「我恨你們」　民主會怎樣？

捷安特事件省思！ 　外籍調查記者的理想是否正消耗著..

川普關稅重擊觀光業　中國遊客逆勢成長

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災　鳳林光電砍樹種電請再三思..

相關文章

聯大維安出包！美官員遭「尾隨進女廁」騷擾辱罵　白宮怒了

聯大維安出包！美官員遭「尾隨進女廁」騷擾辱罵　白宮怒了

聯合國大會期間，美國川普政府衛生部一名女性官員驚傳在紐約聯合國總部遭到一名抗議女子跟蹤騷擾，甚至施暴攻擊。白宮質疑聯合國安檢出現重大漏洞，特..

9小時前

馬斯克曾登「淫魔富商」戀童島？　檔案內容曝光

馬斯克曾登「淫魔富商」戀童島？　檔案內容曝光

川普擬依「晶片數量」對電子產品課稅！　牙刷、筆電皆受衝擊

川普擬依「晶片數量」對電子產品課稅！　牙刷、筆電皆受衝擊

川普擴大徵稅範圍！專利藥品飆100%　重型卡車、家具全中箭

川普擴大徵稅範圍！專利藥品飆100%　重型卡車、家具全中箭

美軍炸完繼續挖！　伊朗「神秘地下核碉堡」曝光

美軍炸完繼續挖！　伊朗「神秘地下核碉堡」曝光

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

請台積電婉拒到南科「沙崙生態科..

請台積電婉拒到南科「沙崙生態科..

教育幸福指數低落　教師節放假能..

與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說..

AI革命帶動台灣從晶圓到伺服器..

一葉知秋！美國勞動市場走軟　意..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面