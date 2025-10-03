川普把「正義」變成清算？　柯米起訴與司法武器化

▲2025 年 9 月，前 FBI 局長詹姆斯．柯米 (James Comey) 於維吉尼亞州遭大陪審團起訴，罪名是對國會不實陳述與妨礙程序。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

法不阿貴，繩不撓曲；法之所加，智者弗能辭，勇者弗敢爭。刑過不避大臣，賞善不遺匹夫。--《韓非子·有度》

當正義的名義 承載報復的內容

在美國政治的語彙中，「沒有人凌駕法律」原是跨黨派的共同信條；然而當「正義」被置換為「報復」的語義容器，制度便開始失血。

2025 年 9 月，前 FBI 局長詹姆斯．柯米 (James Comey) 於維吉尼亞州遭大陪審團起訴，罪名是對國會不實陳述與妨礙程序。隔日，川普面對鏡頭說出「我希望還會有其他人」——一句話，為事件加上了制度性的註腳：這不是孤立案件，而是治理邏輯的轉向。

歷史比較 從「假裝獨立」到「公開干預」

自水門案後，美國形成一套「不干預司法」的政治規範：總統避免對個案指指點點，司法部維持專業距離。即便過去也曾有暗潮洶湧，多數總統仍懂得維持「表面中立」的儀式感，因為那是法治信仰的民間版憲法。

此次事件的斷裂在於：干預成為公開姿態。據華郵報導，白宮撤換拒起訴的檢察官，改以總統親信接任；總統並曾公開對司法部長示意「不能再拖」。這種做法不再圍繞程序找理由，而是將政治意志直插司法部的心臟。

政治修辭 把報復說成正義

川普說這不是報復，是「正義」。語言學上，這是對「正義」的語義劫持；政治學上，這是典型的「朋友—敵人」框架：把制度化的追訴說成對「深層政府」的清算，把具名對手包裝為道德失格的代罪羔羊。

當「正義」等同於「清除敵人」，法律便從普遍規範墜落為陣營工具。修辭先於現實：當民眾一次次聽見「骯髒的警探」「病態的激進左派」，制度抗體便被耗損，直至對依法而治的共同語言失去信任。

證據門檻與起訴決斷 從專業分歧看制度風險

根據ABC 的多篇報導指出，交接給新任檢察官的內部備忘錄評估證據不足，「不僅無法在合理懷疑之外定罪，甚至未達起訴的『可能原因』門檻」。這是技術層面的重大警訊：當專業結論被政治決斷碾壓，司法的可預期性便瓦解。

可預期性是法治的底盤；沒有它，公民與官僚的行為都只能靠揣測權力者心意來降低風險。這種不確定性，會在短期內轉化為寒蟬效應，在長期中演變成制度性犬儒。

寒蟬效應 判決之前「懲罰已然完成」

柯米強調自己無罪，並表示對聯邦司法有信心，願意在法庭上對決，而且他「不會跪著活下去」。就個案而言，他可能終能在法庭上獲得清白；但在制度層面，懲罰早已發生：昂貴的辯護成本、長期的名譽風險、以及官僚體系中人人自危的沉默。

不論勝敗，這是一場對異議的「程序性懲罰」。正如民主政治的教科書所言：當行為人計算到「說真話」或「拒絕配合」的代價難以承受，理性選擇就是退卻。退卻堆積成習慣，習慣最終改寫制度。

▼川普說這不是報復，是「正義」。語言學上，這是對「正義」的語義劫持；政治學上，這是典型的「朋友—敵人」框架：把制度化的追訴說成對「深層政府」的清算，把具名對手包裝為道德失格的代罪羔羊。（圖／路透社）

比較視野 全球「司法武器化」的家庭相似性

把美國放回世界版圖來看，這一幕並不孤單。中東歐某些政府藉司法改革削弱法院獨立，以重塑政治權力；中東地區亦可見行政權嘗試縮減最高法院的制衡力。美國向來以制度成熟自豪，但柯米案提醒我們：民主不是免疫系統，而是一套需要不斷維護的肌肉。

當干預被常態化、修辭被極化、程序被工具化，美國就與「折返中的民主」相互照映。國界不同，邏輯相似：先否定制度的普遍性，再宣告政治的例外性——接著一切皆成例外。

從尼克森到川普 遮掩的消失與底線的下移

尼克森時代的教訓推動出「不干預司法」的政治共識；但今日的裂縫，並非暗室密謀，而是光天化日。遮掩的消失，象徵底線的下移：從「至少要做做樣子」到「連樣子都不必做」。

這種變化不僅改變了手段，更強化了訊號：違規不需羞恥，反是美德。當「不遮掩」成為新政治美學，群眾的價值坐標隨之偏轉，社會對濫權的容忍度同步增加。

權力與人性 憲政的設計為何抵擋不住？

憲政制度的智慧在於承認人性：權力會膨脹，故需分權；人會自利，故需透明。可制度再精巧，也架不住兩件事：一是持續的破壞性修辭，二是反覆的低成本僭越。

當領導者以「正義」之名慣性衝撞邊界，而代價極低，理性的權力代理人會得出一個冷酷結論：遵循規範不如效忠權力。這時候，制度的自我修復機制（司法獨立、文官倫理、媒體監督）便像體內免疫系統被長期抑制，感染不再是偶發，而是慢性。

制度後果 三層崩解

在「報復」被制度化之後，崩潰不會一次到頂，而是分層下沉。首先鬆動的是專業：規則讓位於人情，能力被忠誠取代；接著是信任：公眾不再相信案件由證據主導，合法也難以服眾；最後外溢為國際聲譽：以法治自許的道德資產被折價。

以下逐層檢視這三道裂縫，看看它們如何彼此勾連、相互放大，將體制推向不可逆的臨界點。



（1）專業崩解：當內部專家意見被政治否決，人才外流與「沉默合格」將取代「直言專業」。

（2）信任崩解：民眾不再相信案件由證據主導，而是由好惡主導；裁判即使正確，也難服眾。

（3）國際崩解：美國以「法治」自居的軟實力折價；盟友的制度對話不再以美國為標的範本。

回到案件 法律勝算與政治算盤

從純法律面看，此案的舉證難度不低——需證明陳述之故意不實與妨礙之實質關聯，且跨越「合理懷疑之外」的門檻；再疊加先前內部備忘錄的「不建議起訴」，辯方得以主張選擇性起訴與政治報復動機，甚至利用總統公開言論作為證據背景。

這使得控方在法庭上面臨的不只是證據攻防，更是正當程序與動機審查的雙重消耗。政治算盤或許不同：即便敗訴，也已完成「清算敘事」與「震懾效果」。在報復政治的算式裡，訴訟不是目的，是手段。

▼從純法律面看，此案的舉證難度不低——需證明陳述之故意不實與妨礙之實質關聯，且跨越「合理懷疑之外」的門檻。（圖／路透）

修復之道 如何讓制度重新站立？

美國民主要修補的，並非一樁案件的成敗，而是一整套把決策從「人」牽回「規則」的誘因結構：讓權力更難任意、讓程序更可預期、讓忠誠不再比專業便宜。修復的原則很樸素——把干預攤在陽光下、把任命放慢一拍、把「說不」的人變安全、把選擇性起訴變得可被追蹤。

以下分別從法規、任用、文化與公民監督四個面向，提出可操作、可檢驗、可持續的扳手與螺絲。

（1）法律層面：國會可推動「高風險個案干預揭露條款」，凡行政首長或政治任命官對具名案件作口頭或書面施壓，應由司法部定期向監督委員會報備，並公開抄錄要點（敏感細節得延後公開）。

（2）人事層面：強化對地區檢察官的任命審查門檻與「冷卻期」規範，避免剛卸任的總統私人律師即刻轉任起訴權關鍵職位。

（3）文化層面：以績效與保障雙軌提升「拒絕不當干預」的組織地位，讓說不的職業風險下降而不是上升。

（4）公民層面：支持獨立媒體、法學會與公民團體針對選擇性起訴進行資料揭露與案例追蹤，讓「程序正義」從抽象原則變成可監督的行動指標。

在灰燼裡守住最不該失去的東西

政治總在邊界上跳舞；憲政的價值，是讓舞步不至於踐踏每一個人作為公民的尊嚴。柯米案未必是終章，正如川普所言「還會有其他人」；但民主的反身性，也意味著還會有其他守門人——記者、檢察官、法官、與拒絕沉默的公民。

制度的復健從來艱難，而我們最不該失去的，是那種對程序的頑固，對弱者的惻隱，與對權力的戒慎恐懼。當「正義」被說成「報復」的那一刻，語言就成為最後的戰場；而在語言之後，還有法庭。若它仍在，仍能說話，民主就還沒有失語。

▼柯米案未必是終章，正如川普所言「還會有其他人」；但民主的反身性，也意味著還會有其他守門人——記者、檢察官、法官、與拒絕沉默的公民。（圖／路透社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。