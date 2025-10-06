印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

▲川普的「選邊站」壓力正式終結了印度的「兩邊討好」時代。（圖／翻攝 央視）

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長、任教於台師大

印度長期以來左右逢源，現在這個情況正在改變。在2025年的全球地緣政治格局中，印度正面臨前所未有的外交壓力。長久以來，印度憑藉其戰略自主性，在美國主導的印太安全四方對話（QUAD，包括美國、日本、澳洲和印度）中扮演抗衡中國的關鍵角色，同時也積極參與金磚國家（BRICS，包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非），維持與俄羅斯和中國的經濟與外交聯繫。

川普強硬貿易政策 打破印度「兩邊討好」平衡

這種「兩邊討好」的平衡術，使印度在冷戰後的多極世界中能夠遊刃有餘，成為各大國爭相拉攏的對象。然而，美國總統川普的強硬貿易政策打破了這個平衡，特別是對印度商品加徵高達50%的懲罰性關稅，讓印度無法消化，更迫使印度面臨「選邊站」的現實壓力。

這不僅凸顯美印關係的裂痕，也標誌著印度外交的重大轉折，從中立受益者變成被迫調整的受壓者。

印度過去能在QUAD與BRICS之間保持「兩邊討好」的外交姿態，與其長久以來的傳統不結盟政策息息相關。印度首任總理尼赫魯奠定的不結盟政策，強調戰略自主，避免完全依附任何一方。這一原則延續到21世紀，讓印度能靈活地在多邊框架間操作。

一方面，印度作為QUAD的創始成員，透過馬拉巴爾聯合海軍演習與美、日、澳軍隊合作，涵蓋反潛、航母作戰等領域，不僅強化了其在南海和印度洋的戰略地位，也讓美國提供軍事技術支持，例如P-8I反潛巡邏機和F-16戰機升級套件。

另一方面，印度積極參與BRICS，從俄羅斯進口廉價石油，並與中國共同推動亞洲基礎設施投資銀行等項目。即便在2020年中印邊境衝突後，印度依舊能修補與中國的關係，將其作為與美國談判的籌碼。

然而這種「兩邊討好」模式如今面臨挑戰。2024年，美印貿易額高達1910億美元，印度對美順差457億美元，但川普政府對印度的不結盟政策深感不滿，認為其在俄烏戰爭中拒絕譴責俄羅斯、繼續購買俄國石油，等於間接支持普丁的戰爭機器。

於是，美國透過加徵關稅強硬施壓。2025年4月，美國先對印度出口商品課徵25%關稅，7月川普更公開批評印度關稅過高與非關稅壁壘繁瑣，並在8月6日簽署行政命令，將懲罰性關稅提高到50%，成為美國對亞洲國家的最高稅率。

這一政策重創印度的勞動密集產業，特別是紡織品、珠寶和皮革出口。雖然電子產品和醫藥出口獲得豁免，但整體衝擊仍然巨大，預計將使印度GDP成長率下滑0.8個百分點。此舉也引發印度國內反美情緒高漲，孟買與新德里爆發抗議，商界與農民團體更強烈抵制美國商品。

川普的「選邊站」壓力背後，其實是戰略上的強迫。川普公開表示印度必須選擇支持美國與美元體系，否則就要承擔後果。他甚至透過提高H-1B簽證費用，懲罰印度在美國依賴度極高的移民與科技人才輸出。美國的戰略意圖很明顯，就是要迫使印度與中俄保持距離，全面融入美國的印太戰略。

川普可能適得其反 「圍堵中國」戰略恐出現破口

然而，到目前為止，印度並未完全屈服。莫迪政府強調能源自主，並推動出口市場多元化，轉向歐盟、東協、非洲和中東。同時印度還積極修補與中國的經貿往來，並與日本簽署經濟安全協議，推動半導體和綠能合作，也持續深化與俄羅斯的貿易。這些行動顯示印度不願完全選邊，而是藉由加強多極化來對沖美國的壓力。

這一轉折的影響不僅改變印度的外交姿態，也暴露出美國戰略中的隱憂。短期來看，印度的出口受挫，盧比貶值，外資流出，但長期可能迫使印度加快結構改革，提升產業競爭力。

對美國而言，川普的強硬策略可能適得其反，反而推動印度更加靠近中俄，削弱QUAD的效能。未來若談判破局，印度或將在G20與聯合國中更配合中國，使美國的「圍堵中國」戰略出現破口。

總體而言，川普的「選邊站」壓力正式終結了印度的「兩邊討好」時代。印度正憑藉外交靈活與經濟韌性尋找新平衡，這不僅考驗莫迪的領導力，也將深刻影響多極世界中中美印三角關係的演變。

▼川普的強硬策略可能適得其反，反而推動印度更加靠近中俄，削弱QUAD的效能。（圖／翻攝 央視）

