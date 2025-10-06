ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

我們想讓你知道…川普的「選邊站」壓力正式終結了印度的「兩邊討好」時代。印度正憑藉外交靈活與經濟韌性尋找新平衡，這不僅考驗莫迪的領導力，也將深刻影響多極世界中中美印三角關係的演變。

▲。（圖／翻攝 央視）

▲川普的「選邊站」壓力正式終結了印度的「兩邊討好」時代。（圖／翻攝 央視）

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長、任教於台師大

印度長期以來左右逢源，現在這個情況正在改變。在2025年的全球地緣政治格局中，印度正面臨前所未有的外交壓力。長久以來，印度憑藉其戰略自主性，在美國主導的印太安全四方對話（QUAD，包括美國、日本、澳洲和印度）中扮演抗衡中國的關鍵角色，同時也積極參與金磚國家（BRICS，包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非），維持與俄羅斯和中國的經濟與外交聯繫。

川普強硬貿易政策　打破印度「兩邊討好」平衡　

這種「兩邊討好」的平衡術，使印度在冷戰後的多極世界中能夠遊刃有餘，成為各大國爭相拉攏的對象。然而，美國總統川普的強硬貿易政策打破了這個平衡，特別是對印度商品加徵高達50%的懲罰性關稅，讓印度無法消化，更迫使印度面臨「選邊站」的現實壓力。

這不僅凸顯美印關係的裂痕，也標誌著印度外交的重大轉折，從中立受益者變成被迫調整的受壓者。

印度過去能在QUAD與BRICS之間保持「兩邊討好」的外交姿態，與其長久以來的傳統不結盟政策息息相關。印度首任總理尼赫魯奠定的不結盟政策，強調戰略自主，避免完全依附任何一方。這一原則延續到21世紀，讓印度能靈活地在多邊框架間操作。

一方面，印度作為QUAD的創始成員，透過馬拉巴爾聯合海軍演習與美、日、澳軍隊合作，涵蓋反潛、航母作戰等領域，不僅強化了其在南海和印度洋的戰略地位，也讓美國提供軍事技術支持，例如P-8I反潛巡邏機和F-16戰機升級套件。

另一方面，印度積極參與BRICS，從俄羅斯進口廉價石油，並與中國共同推動亞洲基礎設施投資銀行等項目。即便在2020年中印邊境衝突後，印度依舊能修補與中國的關係，將其作為與美國談判的籌碼。

然而這種「兩邊討好」模式如今面臨挑戰。2024年，美印貿易額高達1910億美元，印度對美順差457億美元，但川普政府對印度的不結盟政策深感不滿，認為其在俄烏戰爭中拒絕譴責俄羅斯、繼續購買俄國石油，等於間接支持普丁的戰爭機器。

於是，美國透過加徵關稅強硬施壓。2025年4月，美國先對印度出口商品課徵25%關稅，7月川普更公開批評印度關稅過高與非關稅壁壘繁瑣，並在8月6日簽署行政命令，將懲罰性關稅提高到50%，成為美國對亞洲國家的最高稅率。

這一政策重創印度的勞動密集產業，特別是紡織品、珠寶和皮革出口。雖然電子產品和醫藥出口獲得豁免，但整體衝擊仍然巨大，預計將使印度GDP成長率下滑0.8個百分點。此舉也引發印度國內反美情緒高漲，孟買與新德里爆發抗議，商界與農民團體更強烈抵制美國商品。

川普的「選邊站」壓力背後，其實是戰略上的強迫。川普公開表示印度必須選擇支持美國與美元體系，否則就要承擔後果。他甚至透過提高H-1B簽證費用，懲罰印度在美國依賴度極高的移民與科技人才輸出。美國的戰略意圖很明顯，就是要迫使印度與中俄保持距離，全面融入美國的印太戰略。

川普可能適得其反　「圍堵中國」戰略恐出現破口

然而，到目前為止，印度並未完全屈服。莫迪政府強調能源自主，並推動出口市場多元化，轉向歐盟、東協、非洲和中東。同時印度還積極修補與中國的經貿往來，並與日本簽署經濟安全協議，推動半導體和綠能合作，也持續深化與俄羅斯的貿易。這些行動顯示印度不願完全選邊，而是藉由加強多極化來對沖美國的壓力。

這一轉折的影響不僅改變印度的外交姿態，也暴露出美國戰略中的隱憂。短期來看，印度的出口受挫，盧比貶值，外資流出，但長期可能迫使印度加快結構改革，提升產業競爭力。

對美國而言，川普的強硬策略可能適得其反，反而推動印度更加靠近中俄，削弱QUAD的效能。未來若談判破局，印度或將在G20與聯合國中更配合中國，使美國的「圍堵中國」戰略出現破口。

總體而言，川普的「選邊站」壓力正式終結了印度的「兩邊討好」時代。印度正憑藉外交靈活與經濟韌性尋找新平衡，這不僅考驗莫迪的領導力，也將深刻影響多極世界中中美印三角關係的演變。

▼川普的強硬策略可能適得其反，反而推動印度更加靠近中俄，削弱QUAD的效能。（圖／翻攝 央視）

▲▼。（圖／翻攝 央視）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►從「鏟子超人」到制度超人　台灣防災法律的下一步

►中國指鹿為馬、顛倒黑白　獨創的2758號決議案之國際法詮釋

►從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」

投稿
申訴
關鍵字: 楊聰榮 雲論 印度 美國 中國 莫迪 川普 俄羅斯 石油 經濟 關稅

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
印度不再兩邊討好　美國要求選邊站
2025十大AI工具排行出爐！　ChatGPT、G..
「寫功課愛分心」怎麼辦？心理師提出9秘訣　急改錯字..
日本自民黨總裁出爐！　高市早苗的當選與台日關係的黃..
兩岸先化解敵視　才能邁向融合

推薦閱讀

印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

2025十大AI工具排行出爐！　ChatGPT、G..

日本自民黨總裁出爐！　高市早苗的當選與台日關係的黃..

懇請中央政府直接「接管光復災區」

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

從「鏟子超人」看我國全社會防衛韌性

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

川普把「正義」變成清算？　柯米起訴與司法武器化

郭正亮／從上海迪士尼　回想台灣當年氣走華納影城　

兩岸先化解敵視　才能邁向融合

相關文章

黃金飆新高！逼近4000美元大關　美國政府關門成最新助力

黃金飆新高！逼近4000美元大關　美國政府關門成最新助力

隨著美國聯邦政府關門持續發酵，國際金價再創歷史新高，逼近每盎司4000美元。至上午10點左右，紐約期金衝上每盎司3948美元；現貨黃金則報每..

10小時前

美政府關門第5天　白宮：若談判破局就「啟動大規模裁員」

美政府關門第5天　白宮：若談判破局就「啟動大規模裁員」

中國漁船「變身」俄軍艦闖台經濟區　美研究：測試反應力

中國漁船「變身」俄軍艦闖台經濟區　美研究：測試反應力

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

川普再派300國民兵進駐　國土安全部長：芝加哥已淪戰區

川普再派300國民兵進駐　國土安全部長：芝加哥已淪戰區

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

印度不再兩邊討好　美國要求選邊..

印度不再兩邊討好　美國要求選邊..

2025十大AI工具排行出爐！..

日本自民黨總裁出爐！　高市早苗..

懇請中央政府直接「接管光復災區..

眉毛濃淡性格不同　6眉型要小心

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面