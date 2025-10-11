教育不只在課堂　「鏟子超人」教我們的公民課

▲從教師節到中秋節連假，無數民眾犧牲假期，風塵僕僕從全國各地趕赴災區。他們手持最樸實的工具，卻展現了堅韌不拔的集體力量。（圖／記者許權毅攝）

●楊智強／教育部中央教師申訴評議委員

當花蓮光復鄉被滔天泥水吞噬，災難的傷痕滿目瘡痍之際，我們同時也看到了臺灣最動人的風景線：鏟子超人的出現。從教師節到中秋節連假，無數民眾犧牲假期，風塵僕僕從全國各地趕赴災區。他們手持最樸實的工具，卻展現了堅韌不拔的集體力量。這些故事，不單是災難報導，更是足以編寫進教科書課文、傳遞給下一代的核心價值。

英雄不需要超能力 只需要一把鏟子和一份愛心



鏟子超人的崛起，並非來自政府的號令動員，而是源於人與人之間最純粹的同情共感。其中一個說法是，滷味攤父子在社群媒體上發起充滿人情味的一句「買張車票，來玩泥巴吧！」

這輕鬆卻充滿力量的呼籲，瞬間瓦解了救災的門檻，讓沉重的任務化為一場全民參與的愛心接力。這份自發高效的動員能量，是臺灣社會彌足珍貴的韌性體現。

在光復重災區的泥濘中，我們看見了放下身段的平等。無論是低調現身、滿身泥濘的男影星、特地前往清淤的韓籍啦啦隊員，他們脫下光環，與來自百工百業的普通市民並肩作戰。

在那個場域，所有人都只有一個共同身份：手握鏟子的志工。這份萬眾一心、攜手扶助的精神，正是民主社會最寶貴的資產。

真正的英雄，不只會揮鏟挖泥，更懂得用專業技能支持家園復原。當第一階段的清淤初見成效，受災戶迎來重建生活時，來自各地的水電師傅帶著工具，主動協助修復被泥水浸泡損壞的開關和線路。

在後方，也有調理師們號召響應，為所有救災志工提供免費專業身心整復的服務，為疲憊的身心提供溫柔支持。他們共同證明，英雄是在社會需要時，能以一己之長貢獻力量的公民。

最讓人動容的，是愛與被愛之間的溫暖循環。當志工們疲憊不堪地踏上歸途，在光復火車站，他們沒有看見冷漠，而是在地婦人為他們仔細刷洗雨鞋的身影，以及居民拉起「台灣有你真好」布條，深深鞠躬感謝的畫面。

此外，也有資深媒體人幽默分享，要「提防」當地原住民在忙碌後，會突然準備豐盛菜餚、熱情邀約志工飲酒話家常，用食物和笑聲來表達難以言喻的感激。無須華麗詞藻的感恩，讓熱忱奉獻的身心得到最有溫度的撫慰。

鏟子超人的行動，甚至感動了國際社會，日本茨城縣知事公開讚揚這份民間志願力量。這股感動不該只是曇花一現的新聞熱度，更應成為社會的韌性基因，代代相傳。

身為教育工作者，真心期盼能將這些真實、鮮活的互助故事編入教科書課文，讓國家未來主人翁明白，社會的進步，不僅依靠政府，更在於每位公民在關鍵時刻挺身而出。英雄，不需要超能力，只需要一把鏟子和一份愛心。

▼英雄，不需要超能力，只需要一把鏟子和一份愛心。（圖／記者陳宏瑞攝）

