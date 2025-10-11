ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

教育不只在課堂　「鏟子超人」教我們的公民課

我們想讓你知道…身為教育工作者，真心期盼能將這些真實、鮮活的互助故事編入教科書課文，讓國家未來主人翁明白，社會的進步，不僅依靠政府，更在於每位公民在關鍵時刻挺身而出。

▲。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲從教師節到中秋節連假，無數民眾犧牲假期，風塵僕僕從全國各地趕赴災區。他們手持最樸實的工具，卻展現了堅韌不拔的集體力量。（圖／記者許權毅攝）

●楊智強／教育部中央教師申訴評議委員

當花蓮光復鄉被滔天泥水吞噬，災難的傷痕滿目瘡痍之際，我們同時也看到了臺灣最動人的風景線：鏟子超人的出現。從教師節到中秋節連假，無數民眾犧牲假期，風塵僕僕從全國各地趕赴災區。他們手持最樸實的工具，卻展現了堅韌不拔的集體力量。這些故事，不單是災難報導，更是足以編寫進教科書課文、傳遞給下一代的核心價值。

英雄不需要超能力　只需要一把鏟子和一份愛心

鏟子超人的崛起，並非來自政府的號令動員，而是源於人與人之間最純粹的同情共感。其中一個說法是，滷味攤父子在社群媒體上發起充滿人情味的一句「買張車票，來玩泥巴吧！」

這輕鬆卻充滿力量的呼籲，瞬間瓦解了救災的門檻，讓沉重的任務化為一場全民參與的愛心接力。這份自發高效的動員能量，是臺灣社會彌足珍貴的韌性體現。

在光復重災區的泥濘中，我們看見了放下身段的平等。無論是低調現身、滿身泥濘的男影星、特地前往清淤的韓籍啦啦隊員，他們脫下光環，與來自百工百業的普通市民並肩作戰。

在那個場域，所有人都只有一個共同身份：手握鏟子的志工。這份萬眾一心、攜手扶助的精神，正是民主社會最寶貴的資產。

真正的英雄，不只會揮鏟挖泥，更懂得用專業技能支持家園復原。當第一階段的清淤初見成效，受災戶迎來重建生活時，來自各地的水電師傅帶著工具，主動協助修復被泥水浸泡損壞的開關和線路。

在後方，也有調理師們號召響應，為所有救災志工提供免費專業身心整復的服務，為疲憊的身心提供溫柔支持。他們共同證明，英雄是在社會需要時，能以一己之長貢獻力量的公民。

最讓人動容的，是愛與被愛之間的溫暖循環。當志工們疲憊不堪地踏上歸途，在光復火車站，他們沒有看見冷漠，而是在地婦人為他們仔細刷洗雨鞋的身影，以及居民拉起「台灣有你真好」布條，深深鞠躬感謝的畫面。

此外，也有資深媒體人幽默分享，要「提防」當地原住民在忙碌後，會突然準備豐盛菜餚、熱情邀約志工飲酒話家常，用食物和笑聲來表達難以言喻的感激。無須華麗詞藻的感恩，讓熱忱奉獻的身心得到最有溫度的撫慰。

鏟子超人的行動，甚至感動了國際社會，日本茨城縣知事公開讚揚這份民間志願力量。這股感動不該只是曇花一現的新聞熱度，更應成為社會的韌性基因，代代相傳。

身為教育工作者，真心期盼能將這些真實、鮮活的互助故事編入教科書課文，讓國家未來主人翁明白，社會的進步，不僅依靠政府，更在於每位公民在關鍵時刻挺身而出。英雄，不需要超能力，只需要一把鏟子和一份愛心。

▼英雄，不需要超能力，只需要一把鏟子和一份愛心。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼。（圖／記者陳宏瑞攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►政治狗仔化　誰還敢為民直言？

►從法制沿革看地方自治權責　花蓮縣府應強化災害防救計畫實務分工

►鄭麗文當主席？　國民黨窮則變「變了未必通」

投稿
申訴
關鍵字: 楊智強 雲論 鏟子超人 花蓮 救災 台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
教育不只在課堂　「鏟子超人」教我們的公民課
民進黨台北市長選戰的政治奧妙？　逐漸走入「末日現象..
台灣崛起的一年！　賴清德總統國慶談話的「三重訊息」
政治狗仔化　誰還敢為民直言？
從法制沿革看地方自治權責　花蓮縣府應強化災害防救計..

推薦閱讀

教育不只在課堂　「鏟子超人」教我們的公民課

民進黨台北市長選戰的政治奧妙？　逐漸走入「末日現象..

台灣崛起的一年！　賴清德總統國慶談話的「三重訊息」

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

鄭麗文當主席？　國民黨窮則變「變了未必通」

《蘭陵王》風靡全亞洲　深情宇文邕原來死於中風！

沈政男／名醫婚變　婚姻比解剖學困難太多

黃軒／當醫師的三大危機 : 離婚率、憂鬱症、自殺率

台灣在川普「20%+N」關稅陰影下　談判焦點已轉向..

相關文章

賴清德宣布打造「台灣之盾」　美國早知情

賴清德宣布打造「台灣之盾」　美國早知情

總統賴清德10日在國慶演說中宣布，將打造「台灣之盾」（T-Dome），引發各界關注。雖然外界傳聞台灣之盾是橫空出世，但相關的論述內容，其實美..

3小時前

花蓮災區「7歲女童病逝」消息瘋傳！縣府出面闢謠：假消息

花蓮災區「7歲女童病逝」消息瘋傳！縣府出面闢謠：假消息

大陸人來台5天　從北玩到南「曝最大缺點」喊可惜：待不下去

大陸人來台5天　從北玩到南「曝最大缺點」喊可惜：待不下去

總統府：賴清德國慶演說以3精神貫穿　具3個意義

總統府：賴清德國慶演說以3精神貫穿　具3個意義

衛福部2天催生災區志工保險「增納鏟子超人」　石崇良揭協調內幕

衛福部2天催生災區志工保險「增納鏟子超人」　石崇良揭協調內幕

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

教育不只在課堂　「鏟子超人」教..

教育不只在課堂　「鏟子超人」教..

民進黨台北市長選戰的政治奧妙？..

台灣崛起的一年！　賴清德總統國..

政治 「萊爾校長」形象固化　賴..

眉毛濃淡性格不同　6眉型要小心

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面