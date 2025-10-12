高市早苗會是「日本鐵娘子」嗎？

▲高市早苗第3度參選自民黨總裁，這次終當選，外界看好她有機會進一步出任日本首相，成為「日本鐵娘子」。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

只要最終能如我所願，我願意非常的有耐心。(I am extraordinarily patient, provided I get my own way in the end.)

— 柴契爾夫人(Margaret Thatcher)

2025年10月，英國在紀念柴契爾夫人百歲冥誕之際，重新爭論她究竟是拯救國家的改革者，還是撕裂社會的始作俑者。英國《衛報》專欄作家馬丁・凱拓(Martin Kettle)在10月9日的專文中提醒世人，柴契爾的戰場屬於上世紀，她的答案無法替當代解題；她更像一面鏡子，映照權力與時代的關係。就在這場歷史回望之際，日本迎來了高市早苗——一位被稱為「日本鐵娘子」的新保守派女性領袖。她的出現，讓日本政壇在經濟停滯、少子老化與地緣風險之間，燃起一絲強勢領導的幻覺。但問題是，日本需要的是另一位柴契爾，還是一套新的治理語法？

鏡像與距離：柴契爾的可比與不可比

柴契爾執政十一年間（1979–1990），以「市場 vs 國家」為信條，推行私有化與解除管制，把效率變成新的政治信仰。她用貨幣主義抗通膨，也用強硬語言摧毀工會的特權結構。英國經濟因此復甦，但社會不平等與北南差距也同步擴大。真正的柴契爾主義，並非「鐵腕」，而是將政治理念轉化為制度慣性，讓「自立」取代「依賴」，讓「個體選擇」成為國家敘事的一部分。

▲已逝英國前首相柴契爾夫人，祭鐵腕大推自由經濟讓英國再起，政治作風保守、領導風格強勢。（圖／達志影像／路透社）

然而，很少有人記得，這位自由市場的女戰士也曾在1989年聯合國發表演說，率先警告全球暖化的危險，顯示保守主義與長期風險管理並非對立。柴契爾的強硬之處，不在姿態，而在紀律與邏輯。凱拓指出，她的政治遺緒不是政策清單，而是一種治理語法——用制度去定義權力，而非用權力去定義制度。這正是高市早苗必須汲取而非複製的精髓。

日本的「三重現實」：政治迷宮、債務高牆與少子深淵

2025年10月4日，高市早苗當選自民黨總裁，極有可能擔任日本第一位女性首相。她的勝利固然象徵突破，但結構現實依舊冰冷。

第一重現實：政治迷宮。自民黨的派閥體系與在野黨合縱連橫，使任何「一次到位」的改革終將被磨成「漸進式妥協」。路透分析指出，高市在勝選後宣稱「政府應對財政與貨幣政策負責」，被市場解讀為挑戰日本銀行（BOJ）獨立性。BOJ總裁上田和央正逐步退出長年寬鬆政策，高市若過度干預升息節奏，可能引發政策對撞與市場震盪。

第二重現實：債務高牆。IMF預估日本2025年一般政府債務將達GDP的234.9%，為全球最高。高市若欲以擴張財政提振成長，勢必面臨信用評等與利率上升的壓力。

第三重現實：少子化深淵。 厚生勞動省統計顯示，2024年新生兒僅686,061人，總和生育率1.15，雙創新低。人口紅利消失，財政與勞動力結構的惡化幾乎成為命運的等式。

▲與柴契爾除舊「鬆綁」的時代不同，如今結構現實太冰冷，「鐵娘子」的路未必可以複製，畢竟高市面臨的是建立新制度的「修復」年代。（圖／路透）

柴契爾的英國有國企可拆、有工會可戰；而高市的日本，只剩「結構老化」可修。她面對的不是鬆綁，而是緊縮。

貨幣與財政：強硬語氣，有限空間

高市針對日銀政策的「警語」——要求政府在貨幣決策上「有責任」——引發對央行獨立性的擔憂。路透分析，她的挑戰恐最終受政治現實制約，黨內保守派與官僚體系都不願打破長期建立的分工。

同時，她的經濟顧問會診（Takuji Aida）提出另一種棋譜，弱日圓有利出口與投資回流，只要配合積極財政支出，即可中和進口成本的上升。預測最早2026年初再升息至0.75%後暫停，待2027年再緊縮。 這套策略聽起來務實，卻暗藏風險——若民生痛感先於薪資紅利顯現，弱日圓將被視為「隱形稅」。柴契爾曾以抗通膨鞏固市場信任；高市若無法讓數據透明、政策可預期，再強的語氣都可能淪為姿態政治。

▲高市主張在貨幣決策上政府要「有責任」，引發央行獨立性的憂慮，經濟顧問還認為「弱日圓」有利出口與投資回流，但持續發展恐存在不少風險。（圖／達志影像／美聯社）

她若真想成為改革者，應仿效柴契爾的紀律精神，建立「物價—薪資—生產率」聯動儀表板，用數據界定政策紅線，讓「政府負責」與「央行獨立」不再衝突，而是共構。

企業授權與紀律紅線：成長與止痛的雙重委託

路透最新民調顯示，56%企業希望新政府優先推動成長戰略，54%同時要求控制物價；至於2027年達成基礎財政收支平衡，意見分裂（37%主張彈性、33%要求嚴守）。 這是一張典型的「雙重委託書」——既要馬兒跑、又要馬兒不吃草。

企業界對高市有期待，也設下隱形監督。她上任後，銀行股上漲、太陽能產業下挫，顯示市場押注「經濟安保導向」的新產業路線。 然而，若無乘數與績效審計機制，補貼與投資恐成為新一輪尋租遊戲。

柴契爾的市場改革雖引起爭議，卻建立了「效率問責」文化；高市若想重建信任，必須以公開數據與可驗證的指標，取代口號。

從「國家退位」到「國家到位」

柴契爾的任務是讓國家退位，把空間留給市場；高市的挑戰是讓國家到位，在市場與社會之間重新分配風險。她推動的經濟安保政策，正是日本在「去風險化時代」的主戰場——重構半導體與能源供應鏈、建立技術護欄、將AI與量子技術納入戰略資產。這不再是意識形態，而是風險治理。

真正的挑戰在於，如何把「安全語言」翻譯成「成長語言」？唯有當安全投資能帶來地方就業、當產業政策能提升社會信任，日本才有可能在防禦中創新、在保守中前進。

社會契約的重建：真正的「鐵」在福利工程

日本家庭面臨的，不是意識形態，而是風險孤立——育兒難、長照貴、地方凋敝。若政府無法重新公共化這些風險，任何宏觀政策都將成為泡影。柴契爾的課題是削弱福利依賴；高市的課題，是設計一種可持續的「風險共享」體系。她若能在稅制與社福改革上創造代際平衡，讓托育、醫療與地方創生變成可預算、可稽核的公共工程，那才是真正的制度鐵。

▲日本家庭面臨的是風險孤立，育兒難、長照貴、地方凋敝，所以當前政府要做的是重新公共化這些風險。（示意圖／記者林悅翻攝）

外交節奏：硬嚇阻與軟互賴的雙語治理

高市的外交標籤是鷹派——主張修憲、強化防衛、深化日台合作、對中強硬。然而東亞經濟的互賴程度遠超冷戰時期：中國仍是日本最大貿易夥伴，占出口近19%；與東南亞的供應鏈也緊密相扣。她的考驗不在立場，而在節奏——如何讓防衛強化不被解讀為挑釁、讓對台合作不觸發市場焦慮、讓「去風險化」不演變為「去全球化」。真正的鷹派，不靠聲量，而靠節拍。

「日本鐵娘子」的五項驗證

未來24個月，以下五項指標將決定高市能否成為改革象徵：

1. 政策可預期性：建立「物價—薪資—生產率」聯動框架，明確界定日銀獨立紅線。

2. 生產率紅利：企業研發與設備投資占GDP比重連續四季上升，TFP轉正。

3. 經濟安保乘數：戰略產業公私投資比≥1.5，並公開年度就業效益報告。

4. 家庭風險社會化：托育與長照公共支出透明化，納入年度財政報告。

5. 外交穩定度：維持對中出口與東協投資波動於政策區間內。

這些KPI，才是她能否由「象徵之鐵」轉化為「制度之鐵」的真正檢驗。

不必成為柴契爾，應當鍛造「高市主義」

偶像是鏡子，不是藍圖。衡量一位領袖的，不是她像誰，而是她能否把政治語言熬成制度語法，讓信任成為治理的耐心工程。對照之下，柴契爾的英國，用拆解舊體系換來市場信心；高市的日本，必須以建構新制度換回社會信任。前者是鬆綁的時代，後者是修復的年代。若高市能以數據說話、以節制換取信任、以制度設計取代姿態政治，她不必成為柴契爾——因為日本不缺「鐵」，缺的是「穩」。

真正的鐵，不是語氣的硬度，而是制度的耐久。當她能讓改革變成可驗證的公共工程，日本將迎來新的政治語法，不再問「她像誰」，而是慶幸「她成為誰」。

▼被視為「女版安倍」的高市早苗，外界期待她成為日本鐵娘子，但領袖不應是「像誰」，而是應「成為誰」，她不必成為柴契爾，但應當鍛造出「高市主義」。（圖／達志影像／美聯社）

