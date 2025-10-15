ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

中美競爭下　聯合國的改革與未來

我們想讓你知道…未來聯合國能否實現代表性、公平性與效率的平衡，取決於各國間如何共商共建共享，以及能否克服結構性障礙，攜手面對全球性挑戰。

▲。（圖／路透）

▲屹立80年的聯合國正面臨前所未有的挑戰。正如聯合國秘書長古特雷斯坦言，聯合國正處於「被衝突、不平等與不公正撕裂」的時代，距離「使後世免於戰禍」的創立宗旨已愈行愈遠。（圖／路透）

●衣冠城／自由撰稿人

今年不但是對抗法西斯戰爭勝利80週年，同時也是安排二戰戰後世界秩序重要成果的聯合國成立80週年。9月底，超過140位世界領導人齊聚紐約，然而，屹立80年的聯合國正面臨前所未有的挑戰。正如聯合國秘書長古特雷斯坦言，聯合國正處於「被衝突、不平等與不公正撕裂」的時代，距離「使後世免於戰禍」的創立宗旨已愈行愈遠。

美國成為多邊體系的最大破壞者　正好為中國提供介入機會

聯合國成立的核心設計是以美、英、法、中、俄安理會五大常任理事國的合作為基石，致力於大國權力平衡與集體安全的理想架構，但在隨即的冷戰與不斷地大國對抗中逐漸變質。當年由美國主導起草的聯合國憲章，奠定的華盛頓體系，如今更受到川普政府的「退群」瀕臨瓦解。

川普回鍋白宮後，繼續將聯合國視為「浪費資源的無用機構」。美國退出《巴黎氣候協定》、世界衛生組織與聯合國教科文組織，拖欠超過30億美元會費，並削減對人道援助和發展項目的資金。

這些動作重創了聯合國的運作能力，使其在全球各地的救援與維和行動陷入困境。

曾經以維持國際秩序自詡的美國，如今成為多邊體系的最大破壞者。正如聯合國內部人士警告的那樣，美國的撤退不僅削弱了聯合國的財政，更動搖了其合法性。而這個真空，正好為中國大陸提供了前所未有的介入機會。

隨著美國削減資金、退出機構，北京趁勢填補真空。中國不再與美國爭奪「出資最多」的頭銜，而是以爭取更大的話語權。中國的代表在聯合國大會及專門機構中提出「改革倡議」，主張發展中國家應擁有更多代表性，贏得不少國家的支持。

北京在聯合國內的策略是「選擇性介入」，即在不具爭議的技術領域積極參與，例如國際電信聯盟、糧農組織；而在人權與政治議題上則主張「節制與主權」。這種策略使中國以相對低成本取得制度性影響力，塑造「多邊主義捍衛者」的形象。

最近中美兩國領導層在聯合國大會的發言更可以看出兩國對聯合國南轅北轍的思維與態度。川普的聯合國演講質疑聯合國的作用，反映出美國在多邊主義的退縮與重塑全球角色的強烈信號，更多聚焦於國家利益和實力競爭；而中國大陸總理李強的發言則展示中國試圖填補美國退場留下的領導空缺，堅持通過多邊主義與國際法規倡議推動聯合國改革與全球治理，塑造負責任大國形象。

這種鮮明的對比象徵著中美兩國在國際體系中的試探與角力，同時也深刻影響著聯合國改革的未來走向。

▼最近中美兩國領導層在聯合國大會的發言更可以看出兩國對聯合國南轅北轍的思維與態度。（圖／路透社）

▲▼。（圖／路透社）

在美國多極競爭的格局下　未來聯合國將出現「分散化」新形態

面對財政與信任危機，古特雷斯提出一系列改革方案，如削減5億美元預算、裁員近兩成、合併重疊機構、降低維和支出，並考慮將部分辦事處遷往成本較低的地區。這些措施努力維持聯合國基本運作，但無法解決權力結構僵化與資金依賴少數大國的核心困境。

在美國疏離、多極競爭的格局下，未來的聯合國或將出現「分散化」的新形態。部分中等強國或新興經濟體如德國、日本、加拿大、韓國、印度、巴西等，紛紛組建各種次級團體如「團結謀共識集團」(Group of Consensus)推動安理會改革。許多國家也主張在北京、日內瓦、布魯塞爾等地輪流舉行聯合國大會，藉此削弱美國的主導權。

同時，金磚國家組織、二十國集團(G20)與區域機構（歐盟、東協、非盟等）將在全球治理中扮演越來越重要的角色，而聯合國有可能在全球治理上更為邊緣化。

正如卡內基國際和平基金會學者史都華·帕特里克指出：「美國創造的世界正走向終結，但多邊治理不會消失。」未來的全球體系將是由無數個國際條約、法院、區域組織與跨國網絡構成的複合結構，權力分散、責任模糊、但依然彼此依存。

在中美競爭與全球多極化的時代，聯合國的改革與未來發展承載著國際社會對和平、安全與發展的殷切期望。未來的聯合國能否實現代表性、公平性與效率的平衡，取決於各國間如何共商共建共享，以及能否克服結構性障礙，攜手面對全球性挑戰。

▼在美國疏離、多極競爭的格局下，未來的聯合國或將出現「分散化」的新形。（圖／路透社）

▲▼。（圖／路透社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►鏟子超人、社會韌性、國族認同的蛻變　呈現對台灣至關重要的發展

►水庫上蓋太陽能板？　光電火災與氣候脆弱性要考慮

►行動電源是定時炸彈？　從日本「爆炸潮」看台灣法律挑戰與對策

投稿
申訴
奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

奔騰思潮最新文章

more

中美競爭下　聯合國的改革與未來

納坦雅胡的野心與手腕　以色列的魔障

查理·柯克以直球對決風格　翻轉美國Z世代

習近平九月密集講話　折射中美博弈新格局

宜風電力抗爭　凸顯台灣能源政策轉折分水嶺！

關鍵字: 衣冠城 雲論 聯合國 美國 中國 國際

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
中美競爭下　聯合國的改革與未來
壽險公司應思考可調保費壽險
從懸賞公告到AI介選　中國對台「跨領域混合戰」的新..
國民黨要角抹紅自己人　陷入最深的墮落！
行動電源是定時炸彈？　從日本「爆炸潮」看台灣法律挑..

推薦閱讀

中美競爭下　聯合國的改革與未來

行動電源是定時炸彈？　從日本「爆炸潮」看台灣法律挑..

壽險公司應思考可調保費壽險

從懸賞公告到AI介選　中國對台「跨領域混合戰」的新..

水庫上蓋太陽能板？　光電火災與氣候脆弱性要考慮

國民黨要角抹紅自己人　陷入最深的墮落！

台灣教師與醫師刑責改革刻不容緩

台灣崛起的一年！　賴清德總統國慶談話的「三重訊息」

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

相關文章

美國是否加徵100%關稅　貿易代表：取決於中國下一步

美國是否加徵100%關稅　貿易代表：取決於中國下一步

美中貿易緊張局勢再度升溫。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）14日指出，總統川普最快可能在11月1日或更早，對中國進口商品加..

3小時前

壽險公司應思考可調保費壽險

壽險公司應思考可調保費壽險

從懸賞公告到AI介選　中國對台「跨領域混合戰」的新階段

從懸賞公告到AI介選　中國對台「跨領域混合戰」的新階段

夫妻公路旅行狂開160公里　驚見虎斑貓「一路緊抓車頂」偷渡同行

夫妻公路旅行狂開160公里　驚見虎斑貓「一路緊抓車頂」偷渡同行

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

中美競爭下　聯合國的改革與未來

中美競爭下　聯合國的改革與未來

行動電源是定時炸彈？　從日本「..

壽險公司應思考可調保費壽險

從懸賞公告到AI介選　中國對台..

水庫上蓋太陽能板？　光電火災與..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面