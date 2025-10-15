ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
AI時代的民主防線　台灣將是最堅韌的實驗場

我們想讓你知道…AI帶來的挑戰，同時也是民主更新的契機。當社會以理性、誠實跟透明回應這場科技浪潮，台灣的民主將不只是防守者，而是全球面對資訊戰時最堅韌的實驗場。

▲。（圖／CFP）

▲在生成式AI全面滲入政治傳播的年代，民主國家面臨的最大威脅，已不再只是外部的軍事入侵跟外交孤立，而是內部信任的崩解。（圖／CFP）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

在生成式AI全面滲入政治傳播的年代，民主國家面臨的最大威脅，已不再只是外部的軍事入侵跟外交孤立，而是內部信任的崩解。當政治人物、媒體跟群眾之間的互動被演算法操控、被AI生成內容混淆真偽，民主制度最根本的支撐，事實跟理性對話，正在被悄悄侵蝕。台灣正處於這場變化的前線。

「無形戰爭」瓦解社會凝聚力　它不攻擊城市而是攻擊人心

這種資訊操弄的手法越來越精緻，對台灣的民主造成實質衝擊。AI生成的假帳號透過社群媒體不斷複製貼文，散布「台灣軍隊無能」「政府無能」「對抗中國無望」等敘事，讓社會信任逐步崩塌。

生成式AI技術被濫用來製作深偽影片跟聲音合成，偽造政治人物發言或指控，在選舉前後製造恐慌跟混亂。這些訊息不只是假新聞，而是結合心理戰跟情緒操弄的「認知作戰」。

敵對勢力更進一步利用跨平台協調的外宣網絡，透過「福建網絡」等產業鏈，將親中內容推送至台灣社群平台、影音頻道跟即時通訊群組，讓虛假輿論以演算法為引擎滲透社會各層面

同時，錯假帳號配合特定媒體發佈虛構新聞，或操弄民調跟學術研究報告，形塑「民意傾向」的假象。這些現象已非偶發，而是有組織、有策略的系統性滲透。

資訊操弄的目的並不在於單一謊言是否被揭穿，而在於讓社會對「真相」這個概念失去信任。當不同群體在AI演算法的迴聲室中形成平行現實，民主的討論空間便逐漸瓦解。

政治語言被演算加工、情緒化跟極端化，使民眾對政府、媒體跟專業機構的信任度下降。這種由AI驅動的輿論裂解，比傳統的假新聞更具破壞性，因為它不攻擊制度，而是攻擊信任本身。

對台灣而言，這已不是遙遠的危機，而是正在發生的現實。敵對勢力正透過生成式AI跟社群演算法，滲透台灣的輿論生態跟心理防線。

這種「數位滲透」讓公民在真假難辨的資訊洪流中，逐漸對民主程序跟公共討論失去信心。這種「無形戰爭」不靠飛彈跟槍炮，而是以資訊干擾跟情緒操控瓦解社會凝聚力，正如學者所說，「它不攻擊城市，而是攻擊人心」。

▼生成式AI技術被濫用來製作深偽影片跟聲音合成，偽造政治人物發言或指控，在選舉前後製造恐慌跟混亂。這些訊息不只是假新聞，而是結合心理戰跟情緒操弄的「認知作戰」。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 。（圖／記者崔至雲攝）

AI帶來挑戰　同時也是民主更新的契機

面對這樣的挑戰，台灣必須建立新的民主防線。這道防線不是防火牆，而是「政治溝通的防火牆」。政府需要制定明確的AI資訊透明規範，要求政治人物、媒體跟公部門揭露AI生成內容的來源跟使用方式，讓民眾能清楚辨識政治言論的真偽。教育體系也應強化數位識讀能力，從中學到公民教育課程，讓每位公民具備辨識AI生成內容跟政治操弄的基本素養。

更關鍵的是，媒體跟政黨要主動建立資訊查核跟內容認證機制，讓政治辯論重新回到事實跟政策的層次，而非情緒跟謠言的競技場。

AI時代的民主競爭，考驗的不只是制度設計，更是信任維繫。政府跟社會若能保持資訊公開跟政策透明，就能在輿論攻勢中守住民主核心。

民主不只是投票制度，更是一種建立在信任跟理性上的社會契約。當我們面對AI時代的資訊戰，不應只是防守，而要積極轉化挑戰為機會。

台灣可以成為全球數位民主的先行者，透過立法、教育跟公民參與，共同建構「AI時代的民主倫理」。唯有如此，科技才會服務民主，而不是顛覆民主。

AI帶來的挑戰，同時也是民主更新的契機。當社會以理性、誠實跟透明回應這場科技浪潮，當公民跟政府共同守護資訊真實跟公共信任，台灣的民主將不只是防守者，而是全球面對資訊戰時最堅韌的實驗場。這將是自由社會在AI時代的最後防線，也是我們最值得守護的價值。

▼當公民跟政府共同守護資訊真實跟公共信任，台灣的民主將不只是防守者，而是全球面對資訊戰時最堅韌的實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

►壽險公司應思考可調保費壽險

►從懸賞公告到AI介選　中國對台「跨領域混合戰」的新階段

►中美競爭下　聯合國的改革與未來

關鍵字: 楊聰榮 雲論 AI 深偽 介選 台灣 民主 滲透 認知作戰 中國 法規

