從「亂殺政治」到「合作政治」　台灣該學習日本的民主覺醒

▲台灣的政治長期陷於藍綠惡鬥，社會議題卻已遠遠超越藍綠對立。（圖／記者李毓康攝）

●吳春城／前立委

日本近日傳出三個在野黨有意聯手推出共同的首相候選人，挑戰自民黨新任總裁高市早苗。雖然政黨輪替尚未發生，但這股合作的風向，已揭示日本社會的政治覺醒，單一政黨獨大的時代正在式微，合作與和解將成為新的民主常態。

戰後日本自 1955 年自民黨成立以來，幾乎長期執政。雖然社會結構早已多元，但政黨間的權力格局仍高度集中。如今在野黨之間出現「共同推舉首相」的構想，反映選民對傳統權力壟斷的不滿，也代表民主制度內部的一種自我修正機制：當人民的需求變得多樣，政治若仍堅持對抗式思維，終將被民意淘汰。

這樣的趨勢，對台灣而言特別值得深思。台灣的政治長期陷於藍綠惡鬥，社會議題卻已遠遠超越藍綠對立。居住正義、能源轉型、邁入超高齡社會以及少子化帶來的人力短缺等問題，早已不是單一政黨能獨力解決的課題。

2024 年選後，民進黨雖續任執政，但立法院未過半，國民黨與民眾黨各自擁有關鍵力量。這意味著，「合作」不再是選項，而是政治現實。

在新格局中 民眾黨角色尤其關鍵

它不僅是第三勢力，更是「中間橋樑」。當藍綠陷入意識形態對立時，民眾黨有機會以理性與務實的姿態推動跨黨協商，讓政治重新回到公共利益的軌道。這樣的中介力量，正是日本在野勢力試圖透過聯合所展現的價值——不是為了分贓權力，而是為了恢復政治對話的可能。

然而，現實中的台灣政黨文化卻令人憂心。政黨之間缺乏互信，不論在議事或選舉中，彼此多以「鬥垮對手」為主要目標。

「除了自己，沒有朋友」、「除了敵人，沒有夥伴」這種「亂殺一片」的政治心態，不僅削弱治理能力，更使民主失去應有的包容與理性。若政治只剩報復與仇恨，那便不是民主，而是另一種形式的專制。

真正成熟的民主，建立在合作與競爭並存的基礎上。政黨可以有不同立場，但應能在公共議題上尋求共識，在人民福祉前讓步妥協。日本在野黨間的聯合風向，提醒我們——民主的核心不是誰贏誰輸，而是能否共同治理、彼此制衡。

台灣若要走出政治撕裂的泥沼，就必須從「敵我思維」轉向「共治思維」。未來的政治競爭，勝負不僅取決於票數，更取決於誰能代表合作、理性與和解的力量。唯有如此，民主政治才能真正成熟，社會也才能向前。

▼當藍綠陷入意識形態對立時，民眾黨有機會以理性與務實的姿態推動跨黨協商，讓政治重新回到公共利益的軌道。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

