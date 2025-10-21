ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行

我們想讓你知道…賴清德與卓榮泰若繼續把中央政府之人事任免當成權力的延伸、拿人民血汗納稅錢當作宣傳的工具，則「中央政府人力崩壞」將成為憲政民主的慢性自殺！

▲ 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院預算中心在115年度報告中指出，中央機關聘僱人員已達4萬人，比十年前增加近四成。這些人並非臨時救急，而是負責經常性業務，明顯違反《中央政府總員額法》「不得以聘僱替代常任職務」的規範。（圖／記者屠惠剛攝）

●林騰鷂／東海大學法律系退休教授

立法院預算中心在115年度報告中指出，中央機關聘僱人員已達4萬人，比十年前增加近四成。這些人並非臨時救急，而是負責經常性業務，明顯違反《中央政府總員額法》「不得以聘僱替代常任職務」的規範！

政府一面高喊精簡與數位轉型，實際卻靠聘僱支撐長期政策，形成龐大的「隱性政府」。又司法、矯正、食安、觀光、專利等業務近年共增 3,400 多個約聘名額，連國安會、高階部會都用聘僱補缺。造成節流是假，變相擴編酬庸是真！

值得關注的是，政務人員數量也在膨脹。近年政府為強化國安與情報掌控，規劃新增政務與涉密聘僱人員約一千人；另推動「中央三級機關雙軌制」可再增20多名政務首長。學者批評，這已模糊政務與文官界線，使行政體系政治化，形成「政策換人就換腦袋」的惡性循環！

五百多億元文宣費　隱藏的人事與網軍體系

另真正的黑洞在於政府宣傳支出。立委江啟臣指出，雖然行政部門在「媒體政策及業務宣導費」下僅列出18.6億元，但實際各單位將「行銷費用」分散藏在基金與附屬機關中，2021 年度實際行銷與宣導費高達553億元。

這些名目涵蓋「公共關係」「品牌推廣」「活動執行」「數位行銷」等，卻從未揭露具體去向。江啟臣批評：「不能用一頂『行銷費』的大帽子蓋過去，人民有權知道錢花在哪裡。」

又如此會計操作，使「行銷費」成為人事與宣傳並用的灰色帳。部分部會又藉此聘僱「社群行銷人員」、外包網路團隊，形成半官方的宣傳系統。這不只是預算濫支，更破壞了公務體系的人事紀律與行政中立！

宣傳與網軍一線之隔，當政府自己模糊界線，就是憲政體制墮落的具體表象！

酬庸橫行　專業流失

特別要注意的是，在政府部會公務機關以外的國營事業與非營業基金體系，酬庸問題更嚴重。立法院與審計部多年指出，部分財團法人董事長月領8萬元兼職費、監察人車馬費2萬元、出席費每次1.5萬元。

財政部雖規定公股代表不得超領報酬，但實務上仍有「名目支領」與「迴避規範」的灰色地帶。許多董事長與監察人並非專業出身，而是卸任政務官、選舉幕僚或政治金主。國營事業成為酬庸安置場，非營業基金則成為「另類預算倉庫」，用來發放津貼與外聘費用。結果是—上面酬庸的人愈來愈多，下面做事的人愈來愈少！

如醫師、教師、警消基層長期缺人，但行政院與部會高層持續擴編；聘僱人員暴增、政務職位繁殖，專業人力流失。這樣的結構失衡，已不只是效率發生問題，而是民主治理的崩壞！

三項急救　公開、限薪、重建專業

要止血，必須從三個方向改革：

第一， 公開所有政府聘僱與政務職缺，建立完整透明的人力名冊，讓國會與社會監督。

第二， 訂定國營事業與基金董監事的資格門檻與兼職報酬上限，杜絕政治酬庸。

第三， 重整公務體系薪資與升遷制度，讓專業年輕人願意留下，不再靠短期聘僱撐起長期政策。

結語

賴清德與卓榮泰若繼續把中央政府之人事任免當成權力的延伸、拿人民血汗納稅錢當作宣傳的工具，則「中央政府人力崩壞」將成為憲政民主的慢性自殺！

當專業被拋棄、體制被稀釋、職位被酬庸佔滿，人民看到的不再是政府在治理，而是一場由賴清德與卓榮泰所主導，耗盡信任與公帑的政治耍猴戲，必將在歷史上遺臭萬年！

▼在政府部會公務機關以外的國營事業與非營業基金體系，酬庸問題更嚴重。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►鄭麗文喚醒沉睡的國民黨　如何為重返執政注入「新能量」

►讓文化主體發聲！　從聯合國宣言到澄清湖的原住民族國家博物館

 ►平庸的邪惡不是歷史　它正在我們身邊發生

投稿
申訴
關鍵字: 林騰鷂 雲論 預算 酬庸 人事費 民進黨 賴清德 媒宣費 網軍

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行
大國博奕　「台灣地位未定論」的浮沉
大陸「四中全會」刻正召開　「十五五」規劃重點備受矚..
鄭麗文喚醒沉睡的國民黨　如何為重返執政注入「新能量..
讓文化主體發聲！　從聯合國宣言到澄清湖的原住民族國..

推薦閱讀

鄭麗文喚醒沉睡的國民黨　如何為重返執政注入「新能量..

讓文化主體發聲！　從聯合國宣言到澄清湖的原住民族國..

大陸「四中全會」刻正召開　「十五五」規劃重點備受矚..

大國博奕　「台灣地位未定論」的浮沉

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行

平庸的邪惡不是歷史　它正在我們身邊發生

熟悉的國民黨最對味！

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

將領因案落馬會自損戰力？　真相是戰力無礙威脅如常

民進黨棘手的2026年九合一選舉布局　台北市長人選..

相關文章

大國博奕　「台灣地位未定論」的浮沉

大國博奕　「台灣地位未定論」的浮沉

過去很多年「台灣光復節」都變得無聲無息，甚至也有「台灣仍遭受殖民」的說法流傳。現今依照立法院決議，光復節恢復放假，仍有部分黨政人士質疑台灣「..

張登及 6小時前

林信義任APEC代表　賴清德下達3指示：台灣主張傳達給國際

林信義任APEC代表　賴清德下達3指示：台灣主張傳達給國際

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

民進黨團推「外送專法」　賴香伶酸：大罷免大失敗才匆匆忙忙上車

民進黨團推「外送專法」　賴香伶酸：大罷免大失敗才匆匆忙忙上車

日本首位女首相！高市早苗當選　郭國文：台日關係迎接自維連立新時代

日本首位女首相！高市早苗當選　郭國文：台日關係迎接自維連立新時代

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

鄭麗文喚醒沉睡的國民黨　如何為..

鄭麗文喚醒沉睡的國民黨　如何為..

讓文化主體發聲！　從聯合國宣言..

大陸「四中全會」刻正召開　「十..

大國博奕　「台灣地位未定論」的..

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面