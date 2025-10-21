中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行

▲立法院預算中心在115年度報告中指出，中央機關聘僱人員已達4萬人，比十年前增加近四成。這些人並非臨時救急，而是負責經常性業務，明顯違反《中央政府總員額法》「不得以聘僱替代常任職務」的規範。（圖／記者屠惠剛攝）

●林騰鷂／東海大學法律系退休教授

立法院預算中心在115年度報告中指出，中央機關聘僱人員已達4萬人，比十年前增加近四成。這些人並非臨時救急，而是負責經常性業務，明顯違反《中央政府總員額法》「不得以聘僱替代常任職務」的規範！

政府一面高喊精簡與數位轉型，實際卻靠聘僱支撐長期政策，形成龐大的「隱性政府」。又司法、矯正、食安、觀光、專利等業務近年共增 3,400 多個約聘名額，連國安會、高階部會都用聘僱補缺。造成節流是假，變相擴編酬庸是真！

值得關注的是，政務人員數量也在膨脹。近年政府為強化國安與情報掌控，規劃新增政務與涉密聘僱人員約一千人；另推動「中央三級機關雙軌制」可再增20多名政務首長。學者批評，這已模糊政務與文官界線，使行政體系政治化，形成「政策換人就換腦袋」的惡性循環！

五百多億元文宣費 隱藏的人事與網軍體系

另真正的黑洞在於政府宣傳支出。立委江啟臣指出，雖然行政部門在「媒體政策及業務宣導費」下僅列出18.6億元，但實際各單位將「行銷費用」分散藏在基金與附屬機關中，2021 年度實際行銷與宣導費高達553億元。

這些名目涵蓋「公共關係」「品牌推廣」「活動執行」「數位行銷」等，卻從未揭露具體去向。江啟臣批評：「不能用一頂『行銷費』的大帽子蓋過去，人民有權知道錢花在哪裡。」

又如此會計操作，使「行銷費」成為人事與宣傳並用的灰色帳。部分部會又藉此聘僱「社群行銷人員」、外包網路團隊，形成半官方的宣傳系統。這不只是預算濫支，更破壞了公務體系的人事紀律與行政中立！

宣傳與網軍一線之隔，當政府自己模糊界線，就是憲政體制墮落的具體表象！

酬庸橫行 專業流失

特別要注意的是，在政府部會公務機關以外的國營事業與非營業基金體系，酬庸問題更嚴重。立法院與審計部多年指出，部分財團法人董事長月領8萬元兼職費、監察人車馬費2萬元、出席費每次1.5萬元。

財政部雖規定公股代表不得超領報酬，但實務上仍有「名目支領」與「迴避規範」的灰色地帶。許多董事長與監察人並非專業出身，而是卸任政務官、選舉幕僚或政治金主。國營事業成為酬庸安置場，非營業基金則成為「另類預算倉庫」，用來發放津貼與外聘費用。結果是—上面酬庸的人愈來愈多，下面做事的人愈來愈少！

如醫師、教師、警消基層長期缺人，但行政院與部會高層持續擴編；聘僱人員暴增、政務職位繁殖，專業人力流失。這樣的結構失衡，已不只是效率發生問題，而是民主治理的崩壞！

三項急救 公開、限薪、重建專業

要止血，必須從三個方向改革：

第一， 公開所有政府聘僱與政務職缺，建立完整透明的人力名冊，讓國會與社會監督。

第二， 訂定國營事業與基金董監事的資格門檻與兼職報酬上限，杜絕政治酬庸。

第三， 重整公務體系薪資與升遷制度，讓專業年輕人願意留下，不再靠短期聘僱撐起長期政策。

結語

賴清德與卓榮泰若繼續把中央政府之人事任免當成權力的延伸、拿人民血汗納稅錢當作宣傳的工具，則「中央政府人力崩壞」將成為憲政民主的慢性自殺！

當專業被拋棄、體制被稀釋、職位被酬庸佔滿，人民看到的不再是政府在治理，而是一場由賴清德與卓榮泰所主導，耗盡信任與公帑的政治耍猴戲，必將在歷史上遺臭萬年！

▼在政府部會公務機關以外的國營事業與非營業基金體系，酬庸問題更嚴重。（圖／記者湯興漢攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。