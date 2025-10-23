ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
別再說台積電被掏空！　赴美擴廠是台灣躍升世界核心的開始

我們想讓你知道…台積電為首的台灣科技業全球擴張，不會讓台灣失去什麼，反而是讓世界更依賴台灣提供的戰略資源。若繼續被舊思維與錯誤恐懼綁架，只會讓我們錯失新世紀的主導權。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電赴美設廠是「擴張產線」而不是「遷移產線」。（圖／達志影像／美聯社）

●張慶華／產經分析師

台積電是台灣人的護國神山，在世界經濟也越來越有份量。主計總處今年 8 月公布台灣 Q2 經濟成長率概估為 8.01%，遠超過韓國、新加坡、香港；8 月單月出口額更是史上第一次超越韓國、日本，改變了過去的貿易結構。

台灣出口貿易繁榮的秘密，在於台灣生產大部分的半導體、AI 伺服器，需求強勁而且無可取代。科技產業營收強勁成長，台股市值也一躍成為全球第 8 大股市。

但在台美經貿關係強勢增溫之際，有些人卻認為台灣晶片產業「懷璧其罪」，引來美國對台灣的對等關稅與貿易談判。日前副總統蕭美琴接受加拿大廣播公司 CBC 專訪提到，承諾川普政府整個台積電生態系將在美投資，就直接激起立法院國民黨黨團痛批：當年國民黨「護國造山」，如今的民進黨是「德公移山」。

若將資通訊產業送給美國，台灣未來恐難立足？這種將全球布局誤讀為產業外移、資產外流的說法，凸顯對產業生態與國際經貿邏輯的陌生。

台積電赴美是「擴張」而非「外移」

首先，台積電赴美設廠是「擴張產線」而不是「遷移產線」，最淺顯易懂的論點，當屬台積電董事長魏哲家親口說的：

「我們到每一個地方去蓋生產線，都是為了客戶的需求。這是第一個從來沒有違背過的。我們到日本去，因為日本客戶的需求；到德國去，因為德國客戶的需求；這一次，四年前到美國去，因為美國客戶的需求——現在加大投資，各位知道為什麼嗎？因為美國的客戶需求量非常的大」。

「我現在不是法說會，所以我不會跟你講它的數字。但是我可以跟各位講，我要在這個重大投資之前，我們做過非常多的分析，我跟所有客戶都溝通過，結果發覺他們的需求，台積電目前的擴展計劃在美國不夠，沒有辦法符合他們的需求」。

「所以我們就開始，內部就開始討論，那麼貴的地方，為什麼要擴展它的生產線？可是客戶的需求，永遠是我們最大的考量，我們到現在為止已經全滿了，明年也滿了，後年要蓋的生產線也被訂了。就這麼簡單」。

與享有言論免責權的國民黨民代不同，魏哲家作為全球前十大市值企業的董事長，是不可能隨便對公司擴張計劃發言的。

只不過，台灣始終有一批人觀念陳舊，被「晶圓代工」（Foundry）的中文字面意思侷限住。台積電創辦人張忠謀曾指出，晶圓代工並非隨時可複製，而是需要長期的技術研發、嚴格的品質控管與交期承諾，以及獨特的策略才能成功。這是極為複雜的工藝，也是非常先進難以複製的產業。

如今世界正邁入 AI 時代，經濟與技術變革的速度遠超過舊時代的想像，舊思維早已無法解釋新經濟的現實。

▼台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／路透）

▲▼台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／路透）

財經首長們的證詞　產能滿載沒有掏空疑慮

10 月 14 日於東京舉辦的「台日半導體同盟」論壇上，前經濟部長王美花明確指出：「目前台積電產能仍有 80％ 以上在台灣」，且從新竹、台中到高雄都有廠房正在動工中，「台積電的廠都是 24 小時在運作，還供不應求」，顯示產能仍極度吃緊，根本沒有空洞化疑慮。

王美花說明了台積電主要產能與核心業務都在台灣，與過去「西進大陸」時代，台商將主要產能移往中國完全不同。當年鴻海在中國擁有百萬大軍，台灣土城總部卻只聘用數千名員工，那才是真正的「產業空洞化」。

更往前回顧，在美國對等關稅談判開始之際，前經濟部長郭智輝就在立法院向所有委員說明：台積電在美國第一座廠只有做4奈米，預計 2025 年底生產；第二座廠 2025 年才動工典禮，等到台積電在美國 6 個廠蓋好建立供應鏈，可能是 7-8 年以後的事。

郭智輝有 40 年科技產業經驗，作為半導體精密材料與製程設備的供應商，對產業佈局有著深刻洞察。只可惜，他的說明在不懂產業的人看來，代表台灣 7-8 年後就會被掏空，但事實上，台積電美國廠導入 2 奈米製程最快也要 2027 年，美國本土供應鏈要到 7-8 年後才能勉強追上台灣「現在」的水準，而且產能、良率、成本都無法與台灣匹敵。

如果這能夠被稱作「掏空」，那麼 NVIDIA 將在台設立海外總部、Google 在台設立資料中心，豈不是台灣掏空整個美國的 AI 產業？偏偏現代經濟的運作太過複雜，迎合經驗直覺的「掏空」謬論因而大行其道。

世界經濟模式　已經改變

張忠謀曾說，台積電是地緣政治兵家必爭之地，加上美國川普總統對等關稅政策驅動全世界改變貿易佈局，許多人因此懷抱「疑美論」，認為政治力破壞了自由貿易，對經貿產業有不利影響。

事實上，政治與經濟從來就密不可分，即使是台灣半導體產業，也是國家政策扶植與台灣企業努力打拼的共同成果。扶植產業是非常困難的事情，過去中國以國家優惠政策與廉價成本吸引外資，成為世界工廠也花費了 30 年以上的時間，而且至今沒有任何方法可以追上台灣在半導體先進製程的強大能力。

美國同樣沒有方法自行追上台灣的半導體製造能力，只能請台灣企業在美國擴廠。雖然美國政府拿出嚇人的 100% 關稅大棒，但真正實施的政策，卻是給予赴美半導體企業 100% 關稅豁免。

更具體來說，蕭美琴副總統所說的「台積電生態系在美投資」，並不是台灣單方面被掏空，而是將科學園區經驗移植到美國——這套由前經濟部長郭智輝發想、行政院副院長鄭麗君宣布的「台灣模式」，會讓台灣企業獲得在美國市場更加鞏固且無與倫比的競爭優勢，美國也因此滿足「去風險化」與「再工業化」的需求。

因此無論是行政院長卓榮泰，或現任經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯，都形容台商在美擴廠是力量的延伸。

赴美投資表面上作為談判籌碼，緩解了台灣對美出口的關稅壓力，實際上卻是台灣與美國經貿深化的催化劑。美國提供安全且富裕的市場，排除中國傾銷與技術竊取的威脅，台灣則扮演美國在未來科技產業的最大夥伴，雙方共享最先進的技術成果。

台積電為首的台灣科技業全球擴張，不會讓台灣失去什麼，反而是讓世界更依賴台灣提供的戰略資源。若繼續被舊思維與錯誤恐懼綁架，或任憑意識形態蒙蔽對政經局勢的判斷，只會讓我們錯失新世紀的主導權。

以台灣去年躍升美國第 7 大貿易夥伴來看，台灣已經是不遜於德國、日本、韓國的重要經濟體。美國 AI 產業正在大爆發初期，在這場革命裡，台灣不只是被動的代工者，而是能以「台灣模式」與美國並肩塑造新時代經濟秩序的主角之一。

如今 AI 基礎建設就像是過去的公路、鐵路、煉油廠、發電廠，不僅投資金額龐大，還會改寫整個經濟體系的運作模式。而半導體已經是世界經濟的「新石油」，台灣握有這場科技革命的核心鑰匙，未來的重要性，只會更加不可限量。

▼美國同樣沒有方法自行追上台灣的半導體製造能力，只能請台灣企業在美國擴廠。雖然美國政府拿出嚇人的 100% 關稅大棒，但真正實施的政策，卻是給予赴美半導體企業 100% 關稅豁免。（圖／路透社）

▲日本芯片製造商瑞薩電子（Renesas Electronics, ルネサスエレクトロニクス）的微控制器，計畫將生產線外包至台灣半導體製造公司。（圖／路透社）

以上言論不代表本網立場。

關鍵字: 張慶華 台積電 雲論 赴美 國民黨 民進黨 半導體

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

溫朗東／當「她」的真實人生，淪為社會的廉價消遣

