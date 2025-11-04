台灣社會應重新思考「中國人」的意義　而不是把更多人推向對岸

▲在台灣有極少部分認為自己是中國人就是認同對岸政權，但是可能更多的人只是出於認同我們的國家根源跟中華文化，認為自己是中華民族的一份子，台灣的語言文化都是源自於中華，這個有疑問嗎。（圖／記者李毓康攝）



●劉宗夏／金融分析者

中國人，這個在台灣社會很敏感的認同用語，尤其是在民進黨及其支持者長期片面扭曲之下，簡化成一個認同對岸政權的象徵，但其實真的不應該用簡單的二分法去定義中國人的意義，台灣社會應該要重新思考跟看待中國人所代表的含義。

不該汙名化中國人認同 包容才能團結台灣人更愛國家

這些年在台灣說自己是中國人已經被污名化，許多人就算心裡認同也不敢說，深怕被貼上舔共標籤，尤其是政治人物，對這種認同議題更是敏感，但是台灣社會應該去釐清，阻止這種過度簡化的錯誤二分法，因為說自己是中國人不代表就是認同對岸政權。

的確，在台灣有極少部分認為自己是中國人就是認同對岸政權，但是可能更多的人只是出於認同我們的國家根源跟中華文化，認為自己是中華民族的一份子，台灣的語言文化都是源自於中華，這個有疑問嗎？既然如此，為什麼要用政治正確的壓力去阻止台灣人認同自己也是中國人？

民進黨最喜歡用簡單的政治操作去扭曲中國人的認同，壓迫台灣人不能夠有不一樣的聲音，然後又自詡為自己是台灣民主的代表，民主精神是去壓迫別人不能自由的表達自己的認同嗎？而且這基本上是文化認同，民進黨為什麼要去阻止這種認同呢？

說自己是中國人就代表認同對岸政權？其實民進黨才是把一些台灣人推向對岸的元兇！在台灣有些人有極強的中國認同，本來是出自於文化，但是當民進黨用政治壓迫阻止別人表達內心的認同，這些人就乾脆去認同對岸的政權，對於民粹操作的反感變相的讓他們放棄了自己的國家。

民進黨不准別人表達他們不喜歡的身分認同，這算是什麼民主精神？某些被壓迫的人乾脆去認同對岸，民進黨這樣做只是為了自己的政治利益，卻撕裂了台灣社會，而且把某些人推向對岸，這個比例就算不高，但是對台灣社會傷害極大！

因為這些票不是民進黨的，他們也不在乎，他們樂的這些票從藍軍分裂出去，這些人大多原本是藍軍的一份子，但是因為對台灣社會失望，覺得台灣已經不允許他們說自己是中國人，就加速的認同對岸政權，未來這批人會不會擴大？台灣社會應該要深思！

在台灣有更多認為自己是台灣人也是中國人，他們並不喜歡對岸的體制，只是忠於中華民國的根源，台灣社會不應該對中國人這個認同污名化，反倒要包容，因為這樣才能團結台灣人更愛我們的國家，而不是把更多人推向對岸。

▼民進黨不准別人表達他們不喜歡的身分認同，這算是什麼民主精神？某些被壓迫的人乾脆去認同對岸，民進黨這樣做只是為了自己的政治利益，卻撕裂了台灣社會，而且把某些人推向對岸。（圖／記者詹詠淇攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。