擊敗川普與川普主義的方法　「讓他變得無聊」

●江岷欽／世新大學管理學院院長

沒有哪個小丑能統治國家，除非觀眾要求安可。(No clown can rule a nation unless the audience asks for an encore.）— 馬克．吐溫

喬治．歐威爾曾說：「在普遍欺騙的時代，說真話就是革命行為。」而在川普時代，說真話不再是革命，而是節目中場的笑點。

川普並沒有毀掉美國的民主，而是讓民主變得更具娛樂性。他不是專制的陰影，而是自由的變形。真正可怕的，不是他說了什麼，而是群眾不再覺得荒謬。當政治成為一場真人秀，唯一的勝利方式，便是奪走他的舞台——讓他變得無聊。

權力的新語言 當政治學會「好笑」

川普的語言不是政策，而是表演。他用誇張的語調、即興的侮辱與無限循環的口號，把政治轉化為情緒經濟。

當他在群眾面前高喊「完美的通話」、「我一切透明」時，那不是辯解，而是秀場節奏。正如王爾德所言：「真理很少純粹，也從不簡單。」川普深諳此道，於是他把謊言包裝成誠實，把貪腐修飾成直率。

他接受卡達贈送的私人飛機、赦免幣圈金主、讓阿聯酋換取晶片與政治恩惠，卻稱這是「美國優先」。這種厚顏無恥的誠實，比偽善更具殺傷力。因為他讓人相信，只要坦白地犯罪，就不算腐敗。

誠如蕭伯納所言：「政治，是防止人們干預他們自己事務的藝術。」川普則把它變成讓人歡呼自己被愚弄的藝術。

媒體的共犯 第四權的觀眾席

川普主義的燃料是注意力。越被批評，他越強大；越被譴責，他越成為焦點。《紐約時報》《CNN》《Fox News》都在譴責他，卻也靠他存活。沒有川普，美國媒體的流量會像華府的冬天一樣冰冷。這是最現代的共犯結構：記者以為在揭露暴政，其實在延長節目。

川普懂這個生態，他的怒罵、推文、造勢，全是精算的廣告時段。歐威爾若活著，會在《1984》的續集中加一句：「新聞自由的極致，是讓暴君上頭條。」

川普不是在征服媒體，而是與媒體共舞。他不懼批評，因為在演算法的世界裡，曝光即勝利。

群眾的轉化 從公民到粉絲

皮尤研究(Pew Research)指出，近半數美國選民認為川普「可能違法」，但仍「誠實地代表人民」。這是歐威爾式的雙重思考典範：他違法，但他真實；他腐敗，但他屬於我們。

馬克．吐溫的話彷彿為此而生：「人類唯一學不會的教訓，是自己能被愚弄。」川普主義並非灌輸思想，而是激發本能——讓憤怒取代理性，讓信仰壓過邏輯。

在芝加哥「No Kings」抗議現場，一名年輕人舉著標語：「你試試看能否將這一切用一句標語表達」(You try to fit it all on a sign.) 他試圖總結川普的罪行，卻發現語言本身已崩潰——因為錯誤太多，罄竹難書，簡單的語言已經無法說清。這正是川普式政治的勝利：當真相過量、資訊泛濫、語言疲乏，群眾會選擇情緒勝過事實。

憲法的舞台 當法律成為笑話

2025 年秋，川普再次暗示第三任。他笑著說：「憲法只是建議，不是障礙。」這句話不是玩笑，而是一場測試。專欄作家鮑伊(Jamelle Bouie) 在《紐約時報》寫道，這並非違法，而是憲政記憶的腐蝕。當群眾能笑著聽完這句話，制度的神聖性就已被市場化。

更荒謬的是，川普的幕僚甚至提出所謂的「語意漏洞」：22 條修正案只限制「選舉」兩次，若中間有代理任期，是否仍算？——這是把憲法當成劇本，而非契約。

尼采說：「當上帝死了，人們便崇拜偶像。」在美國，憲法的神聖被戲謔取代，而川普就是那尊金光閃閃的替代神祇。

全球的鏡像 川普主義成為出口商品

從英國的「讓英格蘭再偉大」(Make England Great Again, MEGA)、到法國國民聯盟、到印度與巴西的民族主義領袖，世界各地的政客都在複製這套模板。

他們輸出的不是政策，而是情緒：一種憤怒的民族浪漫、一種受害者的榮耀感。歐威爾筆下的極權用恐懼統治，而當代版本則用笑聲——以娛樂取代恐懼，以表演掩飾暴政。

川普主義的全球化，不是美國的擴張，而是文明的退化。這場模仿遊戲的可怕之處，在於：即使川普下台，世界仍在川普化。

民主的疲勞 當自由變得太吵

民主不是毀於暴君，而是毀於喧囂。川普時代的政治，讓人既憤怒又上癮。每天都有新醜聞、新推文、新敵人——但無人真正改變。

蕭伯納提醒過：「人民得到的政府，往往正是他們最配得的那種。」川普不是誤差，而是我們的投影。他代表了那個厭倦複雜、懶於思考、追求簡單情緒快感的文明。而這場集體的精神倦怠，是他最大的勝利。因為疲乏的社會最容易被娛樂統治。

讓他失去觀眾 最有效的革命

擊敗川普，不能靠仇恨——仇恨是他的燃料；不能靠道德——道德讓他更戲劇化。真正的致勝之道在於：讓他變得無聊。

當媒體不再追逐、當人民不再轉發、當川普的推文無人回應——這場政治真人秀就會失去聲音。他需要鏡頭，就像獨裁者需要軍隊；而民主的抵抗，是拔掉麥克風。

這並非逃避，而是成熟。因為民主的力量，不在於激情，而在於倦怠——願意忍受真理的乏味、法律的緩慢、程序的繁瑣。當人民接受這份「無聊的自由」，川普主義便無法再以戲劇征服。

尼采曾寫道：「與怪物戰鬥者，當心自己成為怪物。」今天我們應加一句：「與表演者對抗者，當心自己成為觀眾。」

重學諷刺 從嘲笑他到嘲笑我們

王爾德說：「世界的悲劇，不是人們太邪惡，而是太滑稽。」川普主義的存在，證明了我們既不夠嚴肅，也不夠幽默。真正的諷刺，不是譏笑權力，而是揭穿自己如何合作於權力。我們轉發他、咒罵他、分析他、仿作他——每一個行為，都在強化他的存在。

要擊敗川普，必須讓諷刺回到啟蒙時代的功能：讓人清醒，而不是取樂。伏爾泰若在世，或許會說：「擊敗暴君的第一步，就是不再當他的觀眾。」

當掌聲停止 真理開始說話

川普主義不會因敗選而滅亡，也不會因揭露而崩潰。它只會在一種情況下死去：當人們不再感興趣。因為，真正的自由，並非擁有發言權，而是不被情緒操縱的能力。當我們能忍受沉默、承認無趣、選擇理性，那才是民主真正成熟的標誌。

擊敗川普的方法，不是更大的怒吼，而是更深的冷靜；不是英雄的崛起，而是觀眾的離席。因為最終，掌聲一旦停止，真理才會重新開始說話。

