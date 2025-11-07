ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
擊敗川普與川普主義的方法　「讓他變得無聊」

我們想讓你知道…當媒體不再追逐、當人民不再轉發、當川普的推文無人回應——這場政治真人秀就會失去聲音。他需要鏡頭，就像獨裁者需要軍隊；而民主的抵抗，是拔掉麥克風。

▲。（圖／路透）

▲川普並沒有毀掉美國的民主，而是讓民主變得更具娛樂性。他不是專制的陰影，而是自由的變形。（圖／路透）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

沒有哪個小丑能統治國家，除非觀眾要求安可。(No clown can rule a nation unless the audience asks for an encore.）— 馬克．吐溫

喬治．歐威爾曾說：「在普遍欺騙的時代，說真話就是革命行為。」而在川普時代，說真話不再是革命，而是節目中場的笑點。

川普並沒有毀掉美國的民主，而是讓民主變得更具娛樂性。他不是專制的陰影，而是自由的變形。真正可怕的，不是他說了什麼，而是群眾不再覺得荒謬。當政治成為一場真人秀，唯一的勝利方式，便是奪走他的舞台——讓他變得無聊。

權力的新語言　當政治學會「好笑」

川普的語言不是政策，而是表演。他用誇張的語調、即興的侮辱與無限循環的口號，把政治轉化為情緒經濟。

當他在群眾面前高喊「完美的通話」、「我一切透明」時，那不是辯解，而是秀場節奏。正如王爾德所言：「真理很少純粹，也從不簡單。」川普深諳此道，於是他把謊言包裝成誠實，把貪腐修飾成直率。

他接受卡達贈送的私人飛機、赦免幣圈金主、讓阿聯酋換取晶片與政治恩惠，卻稱這是「美國優先」。這種厚顏無恥的誠實，比偽善更具殺傷力。因為他讓人相信，只要坦白地犯罪，就不算腐敗。

誠如蕭伯納所言：「政治，是防止人們干預他們自己事務的藝術。」川普則把它變成讓人歡呼自己被愚弄的藝術。

媒體的共犯　第四權的觀眾席

川普主義的燃料是注意力。越被批評，他越強大；越被譴責，他越成為焦點。《紐約時報》《CNN》《Fox News》都在譴責他，卻也靠他存活。沒有川普，美國媒體的流量會像華府的冬天一樣冰冷。這是最現代的共犯結構：記者以為在揭露暴政，其實在延長節目。

川普懂這個生態，他的怒罵、推文、造勢，全是精算的廣告時段。歐威爾若活著，會在《1984》的續集中加一句：「新聞自由的極致，是讓暴君上頭條。」

川普不是在征服媒體，而是與媒體共舞。他不懼批評，因為在演算法的世界裡，曝光即勝利。

群眾的轉化　從公民到粉絲

皮尤研究(Pew Research)指出，近半數美國選民認為川普「可能違法」，但仍「誠實地代表人民」。這是歐威爾式的雙重思考典範：他違法，但他真實；他腐敗，但他屬於我們。

馬克．吐溫的話彷彿為此而生：「人類唯一學不會的教訓，是自己能被愚弄。」川普主義並非灌輸思想，而是激發本能——讓憤怒取代理性，讓信仰壓過邏輯。

在芝加哥「No Kings」抗議現場，一名年輕人舉著標語：「你試試看能否將這一切用一句標語表達」(You try to fit it all on a sign.) 他試圖總結川普的罪行，卻發現語言本身已崩潰——因為錯誤太多，罄竹難書，簡單的語言已經無法說清。這正是川普式政治的勝利：當真相過量、資訊泛濫、語言疲乏，群眾會選擇情緒勝過事實。

憲法的舞台　當法律成為笑話

2025 年秋，川普再次暗示第三任。他笑著說：「憲法只是建議，不是障礙。」這句話不是玩笑，而是一場測試。專欄作家鮑伊(Jamelle Bouie) 在《紐約時報》寫道，這並非違法，而是憲政記憶的腐蝕。當群眾能笑著聽完這句話，制度的神聖性就已被市場化。

更荒謬的是，川普的幕僚甚至提出所謂的「語意漏洞」：22 條修正案只限制「選舉」兩次，若中間有代理任期，是否仍算？——這是把憲法當成劇本，而非契約。

尼采說：「當上帝死了，人們便崇拜偶像。」在美國，憲法的神聖被戲謔取代，而川普就是那尊金光閃閃的替代神祇。

▼2025 年秋，川普再次暗示第三任。他笑著說：「憲法只是建議，不是障礙。」這句話不是玩笑，而是一場測試。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）美國當選總統川普就職典禮的彩排和演練在華盛頓美國國會大廈舉行

全球的鏡像　川普主義成為出口商品

從英國的「讓英格蘭再偉大」(Make England Great Again, MEGA)、到法國國民聯盟、到印度與巴西的民族主義領袖，世界各地的政客都在複製這套模板。

他們輸出的不是政策，而是情緒：一種憤怒的民族浪漫、一種受害者的榮耀感。歐威爾筆下的極權用恐懼統治，而當代版本則用笑聲——以娛樂取代恐懼，以表演掩飾暴政。

川普主義的全球化，不是美國的擴張，而是文明的退化。這場模仿遊戲的可怕之處，在於：即使川普下台，世界仍在川普化。

民主的疲勞　當自由變得太吵

民主不是毀於暴君，而是毀於喧囂。川普時代的政治，讓人既憤怒又上癮。每天都有新醜聞、新推文、新敵人——但無人真正改變。

蕭伯納提醒過：「人民得到的政府，往往正是他們最配得的那種。」川普不是誤差，而是我們的投影。他代表了那個厭倦複雜、懶於思考、追求簡單情緒快感的文明。而這場集體的精神倦怠，是他最大的勝利。因為疲乏的社會最容易被娛樂統治。

讓他失去觀眾　最有效的革命

擊敗川普，不能靠仇恨——仇恨是他的燃料；不能靠道德——道德讓他更戲劇化。真正的致勝之道在於：讓他變得無聊。

當媒體不再追逐、當人民不再轉發、當川普的推文無人回應——這場政治真人秀就會失去聲音。他需要鏡頭，就像獨裁者需要軍隊；而民主的抵抗，是拔掉麥克風。

這並非逃避，而是成熟。因為民主的力量，不在於激情，而在於倦怠——願意忍受真理的乏味、法律的緩慢、程序的繁瑣。當人民接受這份「無聊的自由」，川普主義便無法再以戲劇征服。

尼采曾寫道：「與怪物戰鬥者，當心自己成為怪物。」今天我們應加一句：「與表演者對抗者，當心自己成為觀眾。」

重學諷刺　從嘲笑他到嘲笑我們

王爾德說：「世界的悲劇，不是人們太邪惡，而是太滑稽。」川普主義的存在，證明了我們既不夠嚴肅，也不夠幽默。真正的諷刺，不是譏笑權力，而是揭穿自己如何合作於權力。我們轉發他、咒罵他、分析他、仿作他——每一個行為，都在強化他的存在。

要擊敗川普，必須讓諷刺回到啟蒙時代的功能：讓人清醒，而不是取樂。伏爾泰若在世，或許會說：「擊敗暴君的第一步，就是不再當他的觀眾。」

當掌聲停止　真理開始說話

川普主義不會因敗選而滅亡，也不會因揭露而崩潰。它只會在一種情況下死去：當人們不再感興趣。因為，真正的自由，並非擁有發言權，而是不被情緒操縱的能力。當我們能忍受沉默、承認無趣、選擇理性，那才是民主真正成熟的標誌。

擊敗川普的方法，不是更大的怒吼，而是更深的冷靜；不是英雄的崛起，而是觀眾的離席。因為最終，掌聲一旦停止，真理才會重新開始說話。

▼要擊敗川普，必須讓諷刺回到啟蒙時代的功能：讓人清醒，而不是取樂。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字: 江岷欽 雲論 川普 聲量 美國 民主 正至

