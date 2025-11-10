毫無疑問的Goat！　「6冠王」李相赫Faker建立了不再自我懷疑的王朝

●作者／小林文字燒

毫無疑問的 Goat，第六冠、三連霸，你不敢相信的電競王朝，從 SKT 到 T1 ，李相赫不斷延續著我們的夢想。

電競圈的GOAT 只會是李相赫 Faker

季末位於 LCK 賽區的老四 ，經歷了上路關鍵成員離隊，到季賽表現不被看好，沒有人認為他們可以撐到最後，更不可能有人相信他們能夠連霸。但世界賽的決賽輪， T1 連續兩年以 1:2 落後被聽牌的局勢，寫下那奇蹟似的逆轉勝公式：T1 開局不利→ T1 昏招頻出→ T1 陷入苦戰→ T1 垂死掙扎→ T1 全盤崩潰→ T1 敗局已定→ T1 發表勝利感言。

連續 5 年闖進四強，連續 4 年殺進決賽，再到連續 3 年奪冠建立屬於他們的王朝。最終加里歐出場，再次令人熱淚盈眶。原來李哥早就知道有 G5 了，所以又是它出來扛，又是那隻從天而降的石像鬼出來了。

2017 年 Faker 帶領挑戰三連霸的 SKT ，最終 3 連敗給 SSG ，他哭到久久無法自己。SKT 經歷了許多成員來來去去和重組， Faker 還是 Faker ，但身邊的人都已經不同了。能不能再回到巔峰、他的時代是否過去的聲音從未停止。隔了 5 年來到 2022 年，接近冠軍的時刻又來臨了。

但他們碰上版本適應和狀態都在最佳的 DRX ，冠軍決賽以 2:3 被淘汰。那一年 Faker 靜靜看著哭倒在桌上的 Keria ，彷彿看見當年的自己。「我要帶他們拿到冠軍」，這份誓言在李哥的心中燃燒。

隔年原版人馬終於成功拿到冠軍， 2024 年同陣容再次奪冠並寫下二連霸。準備迎接王朝來臨之際、首次的三連霸一隻手卻被拆散開來。

但李哥已不是當年的自己，他要超越沒有 Bengi 的 SKT ，他更渴望挑戰沒有 Zeus 的 T1 ，最後他成功把這個體系打出來，並證明自己做到了，李相赫成功建立了一個，不再讓他自我懷疑的王朝。

李相赫 Faker ，你可以叫他李哥、大魔王，或者是中路之神。但如果討論到電競圈的 GOAT ，那只會是他。

曾被《泰晤士報》記者與大谷翔平、梅西等巨星並列，評選為世界 10 大體壇影響人物， Faker 一直影響著千禧年後的世代。關於（ Faker欺騙者 ）名字由來，據傳與他最愛的角色勒布朗有關。他本人曾提過「 Faker 這個詞雖含貶義，但很酷」。

象徵李哥的價值觀，是不斷追求極致的操作，不顧世俗忠於做真實的自我。



李哥不只是最知名的電競選手之一，其身上也有許多傳奇故事。

1. 出身單親家庭，全因奶奶一句話成為世界第一

2.反應時間 0.106 秒，接近人類極限

3.抗壓性超群，現役最長青的電競選手

4.年收上億、月消費卻僅五千，時常做公益

5.實力超強，卻從未輕視任何一位對手

6.喜愛閱讀，書本不離手

▼李哥已不是當年的自己，他要超越沒有 Bengi 的 SKT ，他更渴望挑戰沒有 Zeus 的 T1 ，最後他成功把這個體系打出來，並證明自己做到了，李相赫成功建立了一個，不再讓他自我懷疑的王朝。（圖／LOL EPORTS Flickr）

Faker教會了我們不要輕易放棄夢想 「比起放棄更怕沒有嚐過失敗」

Faker 是即使小故事，都能讓 YT 拍一整集的流量密碼；他的存在，確確實實影響著電競圈的發展。拳頭社高層甚至說過：「還好是 T1 進入決賽，我們鬆了一口氣。」

沒有 T1 、我們不看，就像一句電競順口溜。 Faker 其人設、謙遜、技術，和對遊戲的理解與自律。以及堅持作為選手，堅持挑戰更崇高的目標，該怎麼能不愛他呢？



多年前，小林曾有練習生的測試機會。但當時的我放棄了，因為擔心未來、因爲介意他人口中的浪費時間，或是打遊戲不可能成為職業。

回想起來，我不知道勝利的感覺，也沒有嚐過真正失敗的滋味；對於成為職業選手的夢，就像一個不能說的秘密，永遠藏在心中，剩下無聲的嘆息。

即使已經沒碰 LOL 多年，但只要 Faker 還在，我就會持續關注電競比賽。他教會了我們不要輕易放棄夢想，即使很多人說我們不行，還是要努力證明自己才行。

「去追夢吧！比起放棄，更怕沒有嚐過失敗。」謝謝 Faker 一直幫我們延續著夢想，只要你還在，我們的夢就永遠不會結束。

▼「去追夢吧！比起放棄，更怕沒有嚐過失敗。」謝謝 Faker 一直幫我們延續著夢想，只要你還在，我們的夢就永遠不會結束。（圖／翻攝自Facebook／T1 League of Legends）



