在AI狂潮與泡沫中　台灣要穩住「算力國力」

▲若說AI是廿一世紀的蒸汽機，輝達便是燃燒煤炭的引擎，而台積電則是鍛造鋼鐵的工廠。（圖／記者林敬旻攝）

●吳芳銘／政治經濟觀察員

人工智慧（AI）熱潮正席捲全球，從矽谷到台北，AI不只是技術，更是地緣政治與產業競逐的新核心。市場一邊高喊「AI盛世」，另一邊卻警告「泡沫將至」。但無論行情如何波動，有一個事實不容忽視：AI的根基在算力，而算力的命脈在晶片。在產業革命的新時代裡，輝達與台積電正構築起台灣最關鍵的戰略骨幹。

AI產業革命真正的風險不是泡沫 而是錯過再造競爭力的時機

若說AI是廿一世紀的蒸汽機，輝達便是燃燒煤炭的引擎，而台積電則是鍛造鋼鐵的工廠。輝達以圖形處理器（GPU）架構稱霸全球，成為生成式AI與大模型運算的絕對王者；台積電則是讓這些晶片成為現實的唯一大規模領先製程基地。台積電的奈米化製程讓輝達的先進運算晶片得以誕生。據外媒估算，全球AI伺服器中超過九成採用台積電代工的晶片。換言之，AI世界的每一次運算，幾乎都是台積電的貢獻。

這種產業結構，讓台灣成為「AI基建」的核心樞紐。美國掌握設計與資金，中國急於突破封鎖，歐洲與中東追求自主算力，而台灣則是唯一同時能與這些力量連接的實體供應鏈節點。這是戰略機遇，但也潛在風險。

未能實現盈利的AI公司埋下泡沫滋長的環境。創投瘋狂湧入，估值遠超實際獲利；許多企業以「AI轉型」為名募資，卻仍未找到商業模式。歷史上，鐵路與網際網路泡沫都曾如此。但每一次泡沫之後，留下的基礎設施，往往成為迭代科技創新滋養經濟成長的骨架。

對台灣而言，AI的「泡沫」反而是一次再工業化的契機。當全世界都在爭奪先進晶片製程、算力中心與電力資源時，台灣憑藉台積電的製程優勢與輝達的合作鏈條，有機會成為全球AI生態的「算力供應國」。

這不僅是產業競爭，更是「國力重構」：從出口代工轉向出口算力、技術與產業生態體系，這些AI產業的群聚效應與生態鏈才能是長久的國家資本。

在AI眾聲喧嘩與地緣政治紛擾的新時代，單一企業的護國神話不再足夠。政府的挑戰是，如何把台積電與輝達的合作經驗，轉化為整個島嶼的AI產業網絡與生態體系，打造「護國群山」。

第一，投資算力與電力雙基礎建設。AI發展的最大瓶頸將是電力與環境。每個AI算力中心的耗電量，相當於一座中型城市。政府應將算力中心視為關鍵基礎設施，提前規劃能源佈局、電力產業配比與冷卻技術研發，避免「算力成長」變成「電力危機」。

第二，建立國家級AI供應鏈策略的安全經濟。目前輝達、超微（AMD）與台積電的合作仍偏向商業層面，政府應推動跨部門協調，保障原料供應如矽晶圓、封測及關鍵零組件國產化，AI供應鏈安全與半導體安全並列國安議題。

第三，培育軟體與模型人才，補上「硬強軟弱」的缺口，並建構生態體系。台灣在硬體製造上揚名世界，但在AI模型與演算法仍相對薄弱。政府應仿效以色列與新加坡，透過國家級AI研究中心與產學聯盟，甚至學習中東國家近期對AI領域的投資，集中資源打造大模型、垂直應用人才庫，以及生態體系。若台灣只淪為代工算力，而無法掌握AI智慧財產權，終將再次陷入代工依賴。

AI泡沫或許有天會來臨，但真正的風險不是泡沫，而是錯過AI產業革命中構築再造競爭力的時機。台積電與輝達的合作為台灣打下世界級的硬體基礎，下一步要靠政府與社會共識，把「護國神山」變成群山連峰，讓AI成為台灣產業升級、能源轉型與國家安全的新支柱。

當世界都在爭奪算力時，台灣若能同時擁有晶片、電力與人才，就不只是AI浪潮中的一座孤島，而是連接未來與世界的中樞。

▼AI泡沫或許有天會來臨，但真正的風險不是泡沫，而是錯過AI產業革命中構築再造競爭力的時機。（圖／記者施怡妏攝）

