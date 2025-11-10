ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

在AI狂潮與泡沫中　台灣要穩住「算力國力」

我們想讓你知道…產業結構讓台灣成為「AI基建」的核心樞紐。美國掌握設計與資金，中國急於突破封鎖，歐洲與中東追求自主算力，而台灣則是唯一同時能與這些力量連接的實體供應鏈節點。這是戰略機遇，但也潛在風險。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲若說AI是廿一世紀的蒸汽機，輝達便是燃燒煤炭的引擎，而台積電則是鍛造鋼鐵的工廠。（圖／記者林敬旻攝）

●吳芳銘／政治經濟觀察員

人工智慧（AI）熱潮正席捲全球，從矽谷到台北，AI不只是技術，更是地緣政治與產業競逐的新核心。市場一邊高喊「AI盛世」，另一邊卻警告「泡沫將至」。但無論行情如何波動，有一個事實不容忽視：AI的根基在算力，而算力的命脈在晶片。在產業革命的新時代裡，輝達與台積電正構築起台灣最關鍵的戰略骨幹。

AI產業革命真正的風險不是泡沫　而是錯過再造競爭力的時機

若說AI是廿一世紀的蒸汽機，輝達便是燃燒煤炭的引擎，而台積電則是鍛造鋼鐵的工廠。輝達以圖形處理器（GPU）架構稱霸全球，成為生成式AI與大模型運算的絕對王者；台積電則是讓這些晶片成為現實的唯一大規模領先製程基地。台積電的奈米化製程讓輝達的先進運算晶片得以誕生。據外媒估算，全球AI伺服器中超過九成採用台積電代工的晶片。換言之，AI世界的每一次運算，幾乎都是台積電的貢獻。

這種產業結構，讓台灣成為「AI基建」的核心樞紐。美國掌握設計與資金，中國急於突破封鎖，歐洲與中東追求自主算力，而台灣則是唯一同時能與這些力量連接的實體供應鏈節點。這是戰略機遇，但也潛在風險。

未能實現盈利的AI公司埋下泡沫滋長的環境。創投瘋狂湧入，估值遠超實際獲利；許多企業以「AI轉型」為名募資，卻仍未找到商業模式。歷史上，鐵路與網際網路泡沫都曾如此。但每一次泡沫之後，留下的基礎設施，往往成為迭代科技創新滋養經濟成長的骨架。

對台灣而言，AI的「泡沫」反而是一次再工業化的契機。當全世界都在爭奪先進晶片製程、算力中心與電力資源時，台灣憑藉台積電的製程優勢與輝達的合作鏈條，有機會成為全球AI生態的「算力供應國」。

這不僅是產業競爭，更是「國力重構」：從出口代工轉向出口算力、技術與產業生態體系，這些AI產業的群聚效應與生態鏈才能是長久的國家資本。

在AI眾聲喧嘩與地緣政治紛擾的新時代，單一企業的護國神話不再足夠。政府的挑戰是，如何把台積電與輝達的合作經驗，轉化為整個島嶼的AI產業網絡與生態體系，打造「護國群山」。

第一，投資算力與電力雙基礎建設。AI發展的最大瓶頸將是電力與環境。每個AI算力中心的耗電量，相當於一座中型城市。政府應將算力中心視為關鍵基礎設施，提前規劃能源佈局、電力產業配比與冷卻技術研發，避免「算力成長」變成「電力危機」。

第二，建立國家級AI供應鏈策略的安全經濟。目前輝達、超微（AMD）與台積電的合作仍偏向商業層面，政府應推動跨部門協調，保障原料供應如矽晶圓、封測及關鍵零組件國產化，AI供應鏈安全與半導體安全並列國安議題。

第三，培育軟體與模型人才，補上「硬強軟弱」的缺口，並建構生態體系。台灣在硬體製造上揚名世界，但在AI模型與演算法仍相對薄弱。政府應仿效以色列與新加坡，透過國家級AI研究中心與產學聯盟，甚至學習中東國家近期對AI領域的投資，集中資源打造大模型、垂直應用人才庫，以及生態體系。若台灣只淪為代工算力，而無法掌握AI智慧財產權，終將再次陷入代工依賴。

AI泡沫或許有天會來臨，但真正的風險不是泡沫，而是錯過AI產業革命中構築再造競爭力的時機。台積電與輝達的合作為台灣打下世界級的硬體基礎，下一步要靠政府與社會共識，把「護國神山」變成群山連峰，讓AI成為台灣產業升級、能源轉型與國家安全的新支柱。

當世界都在爭奪算力時，台灣若能同時擁有晶片、電力與人才，就不只是AI浪潮中的一座孤島，而是連接未來與世界的中樞。

▼AI泡沫或許有天會來臨，但真正的風險不是泡沫，而是錯過AI產業革命中構築再造競爭力的時機。（圖／記者施怡妏攝）

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 吳芳銘 雲論 AI 輝達 台積電 人工智慧 台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議
政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..
美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近
台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？
日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

推薦閱讀

天坑、月世界、光電板　逸樂重於民生的行政失能

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近

政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..

政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？

「奧斯卡遺珠」的終極悖論　阿湯哥為何贏了世界卻輸了..

國民黨有四顆蘋果　民進黨只有一顆芭樂

日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

「母親的愛」國家的債　長照悲歌該醒了

「台灣病」不是病　而是改革起點

相關文章

中國以為軍演讓台灣人恐懼麻木　蔡英文：恰恰相反！鍛鍊更強韌性

中國以為軍演讓台灣人恐懼麻木　蔡英文：恰恰相反！鍛鍊更強韌性

前總統蔡英文10日出席第一屆「柏林自由週」（Berlin Freedom Conference）活動，並應邀於「柏林自由會議」（Berlin..

11/10 22:14

日男公務員中山站「二度偷拍裙底」！　岩手縣官員90度鞠躬道歉

日男公務員中山站「二度偷拍裙底」！　岩手縣官員90度鞠躬道歉

日攝影大賽首獎「竟是免費AI圖」！　還在美術館展出

日攝影大賽首獎「竟是免費AI圖」！　還在美術館展出

鳳凰颱風「眼睛若隱若現」開始北轉！　網洗版：要重生了

鳳凰颱風「眼睛若隱若現」開始北轉！　網洗版：要重生了

高市早苗「援台說」遭大陸強烈抗議　陸：性質和影響極其惡劣

高市早苗「援台說」遭大陸強烈抗議　陸：性質和影響極其惡劣

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風..

政治壓力下的財政韌性　台灣如何..

政院版《財劃法》修正案出爐　中..

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面